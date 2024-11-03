تم تخفيض رتبة تيريك ستيفنسون بسبب استهزائه بالجماهير قبل السلام عليك يا مريم

لن يحصل تيريك ستيفنسون على فرصة للسخرية من أي مشجع لبدء مباراة الدببة يوم الأحد.

تم تأديب لاعب الركن في العام الثاني، والذي بدأ 21 من 22 مباراة محتملة منذ أن اختارته شيكاغو في الجولة الثانية من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي العام الماضي، من قبل الفريق بعد أن سخر من مشجعي كوماندرز قبل لحظات من المتلقي الذي كان بحاجة إلى طرد جايدن دانيلز. “السلام عليك يا مريم الحائز على اللعبة في الأسبوع الثامن.

ونتيجة لذلك، لن يبدأ مباراة Bears’ Week 9 ضد Cardinals على أرض الملعب، وبدلاً من ذلك سيتناوب مع الظهير الركني Terell Smith فيما أفاد موقع NFL.com بأنه “تخفيض رتبة لمدة أسبوع واحد”.

وأضاف المنفذ أن ستيفنسون خضع “لعملية متعددة الخطوات” هذا الأسبوع لتحمل المسؤولية عن الخطأ الذي حدث وإثبات أنه تعلم من الخطأ الباهظ، حيث يقال إن تحوله إلى مقاعد البدلاء هو الطبقة الأخيرة قبل أن يعود إلى التشكيلة الأساسية.

بعد أن تقدم فريق الدببة بثلاث نقاط في الربع الرابع يوم الأحد، لم يكن أمام القادة سوى 19 ثانية للانطلاق في نطاق المرمى الميداني، لكن هذه التوقعات سرعان ما ساءت عندما وصلوا فقط إلى خط 48 ياردة الخاص بهم بستة نقاط. الثواني المتبقية.

لذلك اندفع دانيلز حول جيبه في المسرحية الأخيرة، مما أدى إلى توفير الوقت لأجهزة الاستقبال الخاصة به للركض بسرعة في الملعب وتجنب الحد الأدنى من اندفاع التمريرات الذي كشفت عنه شيكاغو، وفي النهاية، أطلق لاعب الوسط الصاعد رمية باتجاه منطقة النهاية.

ارتدت الكرة من ستيفنسون لتصل إلى يد نوح براون، الذي طار خلف مجموعة من اللاعبين الجاثمين على حافة منطقة النهاية.

وفقط بعد المباراة تحقق خطأ ستيفنسون الباهظ – والمسؤولية الفاشلة المتمثلة في التغلب على براون.

تم إدارة ظهره إلى الحدث عندما التقط دانيلز الصورة، وبدلاً من ذلك لوح ستيفنسون بيده تجاه مشجعي واشنطن – على الرغم من أنه ادعى لاحقًا أنه كان يهتف مع مشجعي بيرز – داخل ملعب نورثويست قبل أن يدرك أن المسرحية قد بدأت.

لذلك ركض نحو منطقة النهاية وتمكن من إبعاد تمريرة دانيلز، لكن ستيفنسون، الذي لديه 22 تمريرة دفاعية وخمسة اعتراضات في الموسمين الماضيين، شاهد بعد ذلك بينما كان براون يستحوذ على الكرة وتبع ذلك حالة من الفوضى.

كتب ستيفنسون في منشور X في 27 أكتوبر: “إلى شيكاغو وزملائي في الفريق، أعتذر عن قلة الوعي والتركيز”. اللعبة لن تنتهي حتى تصل الأصفار إلى الساعة. لا يمكن أن تأخذ أي شيء كأمر مسلم به. تم تدوين الملاحظات، وسوف يحدث التحسن.

انتهت سلسلة انتصارات فريق بيرز المكونة من ثلاث مباريات بالخسارة 18-15، بينما انتقل القادة إلى 6-2 في مباراتهم ضد العمالقة يوم الأحد على ملعب ميتلايف.