تم تدمير Kristaps Porizingis لتصبح منقذ Knicks بسبب الخلل الوظيفي

كان Kristaps Porzingis لا يزال غير قادر على زراعة شعر الوجه. كان نحيفًا ، بهيجة ، صراخ ، بريء ، غير محدود في الاحتمالات والإمكانات. ربما نسيت هذا الإصدار.

لمدة عامين قويين ، كان Porizingis هو أكبر سبب للاعتقاد بأن نيكس سيخرج أخيرًا من نزولهم القبيح إلى الخسارة والخلل الوظيفي.

انتقلوا من 65 خسارة إلى صياغة Porzingis إلى سجل .500 من خلال أول 40 مباراة له. كان يركض عن الرقبة والخدش من أجل الصاعد لهذا العام مع ، من قبيل الصدفة ، Karl-Anthony Towns ، الذي سيصدر ضد Porzingis يوم الاثنين في المباراة 1.

لم يكن هناك من قبل لاعب طويل القامة مع مزيج Porzingis من إطلاق النار والتنقل. الآن لدينا Chet Holmgren و Victor Wembanyama. في ذلك الوقت ، كما ذكر كيفن دورانت قبل مواجهة بورزينجيس لأول مرة ، “هذا مثل وحيد القرن”.