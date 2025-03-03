تم تسليم تكريم مورغان فريمان في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

ألقى مورغان فريمان خطابًا يزرع بالدموع لتكريم زميله الممثل جين هاكمان في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025. ضربت تقارير عن وفاة هاكمان قبل أيام قليلة وصدمت زملائه في هوليوود نجوم وبقية العالم. “هذا الأسبوع فقد مجتمعنا عملاق ، وفقدت صديقًا عزيزًا ، جين هاكمان” ، بدأ فريمان خطابه التذكاري.

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عبر الزوجان المسارات مرتين في حياتهما المهنية ، حيث ظهر لأول مرة معًا في Western Classic 1992 ، “Unforgiven” ، والذي فاز Hackman بجائزة أوسكار الثانية لأفضل ممثل دعم. لم شملهم بعد سنوات في فيلم “تحت الشك” لعام 2000 “تحت الشك” ، أحد أفلام النجمة الراحل قبل تقاعده من هوليوود في عام 2004. “مثل كل من شاركه في أي وقت مضى ، علمت أنه كان مؤديًا كرمًا ورجلًا قام به هداياه من عمل الجميع ،”

أنهى فريمان تكريمه بإعطاء وداعًا صدقًا لصديقه. قال جين دائمًا: “لا أفكر في إرث ، آمل فقط أن يتذكرني الناس كشخص حاول القيام بعمل جيد”. لذا ، أعتقد أنني أتحدث من أجلنا جميعًا عندما أقول ، “جين ، ستذكر ذلك ، وللمزيد من ذلك بكثير.”

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