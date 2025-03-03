تم تسليم تكريم مورغان فريمان في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

ألقى مورغان فريمان خطابًا يزرع بالدموع لتكريم زميله الممثل جين هاكمان في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025. ضربت تقارير عن وفاة هاكمان قبل أيام قليلة وصدمت زملائه في هوليوود نجوم وبقية العالم. “هذا الأسبوع فقد مجتمعنا عملاق ، وفقدت صديقًا عزيزًا ، جين هاكمان” ، بدأ فريمان خطابه التذكاري.
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عبر الزوجان المسارات مرتين في حياتهما المهنية ، حيث ظهر لأول مرة معًا في Western Classic 1992 ، “Unforgiven” ، والذي فاز Hackman بجائزة أوسكار الثانية لأفضل ممثل دعم. لم شملهم بعد سنوات في فيلم “تحت الشك” لعام 2000 “تحت الشك” ، أحد أفلام النجمة الراحل قبل تقاعده من هوليوود في عام 2004. “مثل كل من شاركه في أي وقت مضى ، علمت أنه كان مؤديًا كرمًا ورجلًا قام به هداياه من عمل الجميع ،”
أنهى فريمان تكريمه بإعطاء وداعًا صدقًا لصديقه. قال جين دائمًا: “لا أفكر في إرث ، آمل فقط أن يتذكرني الناس كشخص حاول القيام بعمل جيد”. لذا ، أعتقد أنني أتحدث من أجلنا جميعًا عندما أقول ، “جين ، ستذكر ذلك ، وللمزيد من ذلك بكثير.”
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كيف مات جين هاكمان؟
يأتي الجزية بعد أن تم العثور على جين هاكمان ميتاً في سانتا في ، منزل نيو مكسيكو في 26 فبراير 2025. كان عمره 95 عامًا. زوجته ، بيتسي أراكاوا ، وعثر على كلبه أيضًا أثناء فحص الرفاه على العائلة. حتى كتابة هذه السطور ، لا يزال سبب وفاتهم غير معروف. لكن مكالمة 911 العاطفية من أحد القائدين في المنطقة التي اكتشفت المشهد من خارج المنزل تحكي التفاصيل القاتمة للقضية. يروي الصوت من المكالمة ، التي حصلت عليها TMZ ، كيف ناشد القائم بأعمال غير مسمى بشكل محموم بإرساله لإرسال المساعدة أثناء شرحهم أن الأشخاص داخل المنزل لم يتحركوا.
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في مؤتمر صحفي في 28 فبراير ، قال مقاطعة شريف أدين ميندوزا إن بيانات مؤشر ضربات القلب “The French Connection” كشفت أن النشاط الأخير المسجل كان في 17 فبراير ، مما يعني أنه وزوجته قد ماتوا لمدة تسعة أيام قبل اكتشافها. في حين لم تكن هناك علامات على خطأ في اللعب ، فإن وفاتهم تسببت في ما يكفي من الشكوك لتبرير التحقيق. كما استبعدت الشرطة التسمم بأول أكسيد الكربون كسبب. وفقا لميندوزا ، لا تزال نتائج تقارير تشريح الجثة وعلم السموم معلقة.
زملاء الممثلين يكرمون إرث جين هاكمان على وسائل التواصل الاجتماعي
القصة المأساوية لوفاة جين هاكمان لا تلقي أي ظل على العلامة التي لا تمحى التي صنعها في السينما الكلاسيكية. في الواقع ، لم يكن مورغان فريمان هو الذي يتذكر إرث الممثل الوحيد. أشاد فرانسيس فورد كوبولا ، الذي عمل به هاكمان في فيلم “المحادثة” لعام 1974 ، للممثل على Instagram. وكتب المخرج: “إن فقدان فنان عظيم ، يسبب دائمًا لحداده والاحتفال: جين هاكمان ممثلًا رائعًا ، ملهمًا ورائعًا في عمله وتعقيده”.
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غوينيث بالترو ، التي لعبت دور الابنة في هاكمان في فيلم ويس أندرسون 2001 “The Royal Tenenbaums” ، وضعت ببساطة رموز تعبيرية في قلبها. يرافقه صورة من مجموعة الفيلم ، حيث أسر بالترو ، هاكمان ، ولوك ويلسون في أزياءهم. قام توم هانكس أيضًا بتكريم زميله الفائز بجائزة الأوسكار مرتين ، حيث كتب على Instagram: “لم يكن هناك” نوع جين هاكمان “. لم يكن هناك سوى جين هاكمان “.
في تكريم مؤثر آخر للممثل الراحل ، كلينت إيستوود ، الذي لعب دور البطولة في مقابل هاكمان في “Unforgiven” ، كرم صديقه على X (سابقًا على Twitter) ، ويكتب: “حزين للغاية من وفاة جين هاكمان ، سيفتقده بعمق”. تذكرت إيستوود أيضًا الممثل في بيان حصل عليه الناس. وقال “لم يكن هناك ممثل أدق من جين”. “مكثف وغريزي. لم يكن أبدًا ملاحظة خاطئة. لقد كان أيضًا صديقًا عزيزًا سأفتقده كثيرًا.”
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