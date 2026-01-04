تم تشخيص إصابة والد دونالد ترامب، فريد، بمرض الزهايمر – هل المرض وراثي؟

في الأشهر الأخيرة، انتشرت التكهنات بأن صحة الرئيس دونالد ترامب قد تكون في تراجع. وعلى الرغم من أننا نعرف الآن لماذا خضع ترامب للتصوير بالرنين المغناطيسي، فإن هذا لم يمنع التساؤلات. هناك شيء واحد على وجه الخصوص يريد الكثيرون معرفته وهو ما إذا كان الرئيس يعاني من أي مشاكل معرفية. بعد كل شيء، غالبًا ما يتفاخر بنتائج اختباره المعرفي، ويقدم تعليقات حول كيفية حصوله على اختبار و”تفوقه” فيه (عبر بوليتيكو) ويتحدى شخصيات سياسية أخرى، مثل النائبتين ألكساندريا أوكازيو كورتيز وياسمين كروكيت، لإجراء نفس الاختبار (لكل شخص).
كما لاحظ الكثيرون، فإن التقييم المعرفي في مونتريال (MoCA)، والذي يقول الخبراء إنه من المحتمل أن يكون ما أجراه ترامب، هو اختبارات التدهور المعرفي والعلامات المبكرة للخرف (عبر The Hill). وبالنظر إلى أن والد ترامب، الراحل فريد ترامب، توفي عن عمر يناهز 83 عامًا بمرض الزهايمر (حسب الدكتور زيبرا)، فإن هذا يثير التساؤل حول ما إذا كان ابنه قد ورث هذه الحالة. الإجابة المختصرة هي نعم، هذا ممكن. ومع ذلك، فالأمر أكثر تعقيدًا من ذلك قليلًا.
هل مرض الزهايمر وراثي؟
تقول جمعية الزهايمر أن تاريخ العائلة يمكن أن يؤثر على مخاطر إصابتك. إذا تم تشخيص إصابة أحد والديك أو إخوتك بمرض الزهايمر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض. ومع ذلك، فإن عوامل نمط الحياة مثل النوم وارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين يمكن أن تساهم أيضًا في خطر إصابتك.
يشرحون كذلك أنه يمكنك أن ترث إما جينات الخطر أو الجينات الحتمية. تزيد جينات الخطر، مثل APOE e4، من خطر الإصابة بمرض الزهايمر المتأخر، لكنها لا تضمن إصابتك به. ومن ناحية أخرى، فإن الجينات الحتمية تضمن تقريبًا إصابتك بمرض الزهايمر، وهي مرتبطة بالمرض المبكر. ومع ذلك، فهي نادرة وتمثل أقل من 1٪ من جميع الحالات.
اختبار الجينات المرتبطة بمرض الزهايمر متاح. ومع ذلك، تشير Mayo Clinic إلى أن معظم الأطباء لا ينصحون بإجراء اختبارات روتينية للجينات المرتبطة بالنوع المتأخر من المرض، نظرًا لأنهم لا يتنبأون بشكل كامل بمن سيصاب بالفعل بمرض الزهايمر. ولا يبدو أن ترامب قد تحدث علنًا على الإطلاق عما إذا كان قد خضع لمثل هذا الاختبار.
كيف يمكن للناس تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟
تقول مجلة Cognitive Vitality أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حتى لو كان لديك الجينات. تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي على الطراز المتوسطي يرتبط بنتائج معرفية أفضل. قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من APO e4 أيضًا من الحد من الكربوهيدرات المكررة وتضمين عدة حصص أسبوعية من الأسماك الدهنية الغنية بـ DHA، نظرًا لأنهم يميلون إلى نقل أوميغا 3 إلى الدماغ بكفاءة أقل. يبدو الكحول أيضًا أكثر خطورة بالنسبة لحاملي APO e4، لذا يوصى بالتقليل من تناوله.
يمكن أن يساعد النشاط البدني أيضًا في الحماية من مرض الزهايمر. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من APO e4 غالبًا ما يحصلون على فائدة معرفية أكبر من التمارين الرياضية مقارنةً بغير الحاملين، خاصة عندما ينخرطون في تدريبات عالية الكثافة أو متكررة.
تعد إدارة صحة القلب والأوعية الدموية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا. إن مراقبة ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم تقلل من الضغط على الدماغ. علاج ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر يمكن أن يقلل أيضًا من المخاطر.
كما ينصحون بإبقاء عقلك نشطًا والحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد في الليلة. تساعد كل هذه الخطوات مجتمعة على دعم صحة الدماغ.