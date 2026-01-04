تم تشخيص إصابة والد دونالد ترامب، فريد، بمرض الزهايمر – هل المرض وراثي؟

في الأشهر الأخيرة، انتشرت التكهنات بأن صحة الرئيس دونالد ترامب قد تكون في تراجع. وعلى الرغم من أننا نعرف الآن لماذا خضع ترامب للتصوير بالرنين المغناطيسي، فإن هذا لم يمنع التساؤلات. هناك شيء واحد على وجه الخصوص يريد الكثيرون معرفته وهو ما إذا كان الرئيس يعاني من أي مشاكل معرفية. بعد كل شيء، غالبًا ما يتفاخر بنتائج اختباره المعرفي، ويقدم تعليقات حول كيفية حصوله على اختبار و”تفوقه” فيه (عبر بوليتيكو) ويتحدى شخصيات سياسية أخرى، مثل النائبتين ألكساندريا أوكازيو كورتيز وياسمين كروكيت، لإجراء نفس الاختبار (لكل شخص).

كما لاحظ الكثيرون، فإن التقييم المعرفي في مونتريال (MoCA)، والذي يقول الخبراء إنه من المحتمل أن يكون ما أجراه ترامب، هو اختبارات التدهور المعرفي والعلامات المبكرة للخرف (عبر The Hill). وبالنظر إلى أن والد ترامب، الراحل فريد ترامب، توفي عن عمر يناهز 83 عامًا بمرض الزهايمر (حسب الدكتور زيبرا)، فإن هذا يثير التساؤل حول ما إذا كان ابنه قد ورث هذه الحالة. الإجابة المختصرة هي نعم، هذا ممكن. ومع ذلك، فالأمر أكثر تعقيدًا من ذلك قليلًا.