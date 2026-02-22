تم تصميم يوشينوبو ياماموتو من دودجرز للجري الممتد ونجاح ما بعد الموسم

تمبي، أريزونا – سيكون الموسم المقبل صعباً، وربما الأكثر تطلباً في مسيرة يوشينوبو ياماموتو المهنية.

بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية الشهر المقبل. موسم عادي آخر لـ MLB مدته ستة أشهر. وإذا وصل فريق دودجرز إلى المرتفعات التي يتوقعون الوصول إليها، فستكون هناك ثلاث أو أربع سلاسل أخرى لما بعد الموسم.

كل هذا بعد جولة فاصلة قدم فيها ياماموتو مباريات كاملة في بدايات متتالية وألقى الجولة النهائية من اللعبة 7 من بطولة العالم بعد يوم من بدء اللعبة 6.

عندما أرسل ياماموتو أسئلة يوم السبت حول الأدوار الأولى التي لعبها ضد الملائكة في المباراة الافتتاحية لـ Dodgers’ Cactus League، كان هناك شخصية نحيلة ترتدي بدلة رياضية على الجانب الآخر من النادي الزائر في ملعب تيمبي ديابلو تشرح سبب بقاء صاحب اليد اليمنى بصحة جيدة خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

قال أوسامو يادا باللغة اليابانية: “لا يوجد شخص بلا قلق”. “لكنني أعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة نتمتع فيها براحة البال أكثر قليلاً من المخاوف.”

المزيد من ديلان هيرنانديز



قام يادا بتدريب ياماموتو منذ أن كان مراهقًا في فريق أوريكس بافالوز بالدوري الياباني، مما حوله من مبتدئ يحتاج إلى 10 أيام بين كل مباراة وأخرى إلى لاعب قادر على الرمي في أيام متتالية. لم يأمر ياماموتو أبدًا برفع الأثقال، وبدلاً من ذلك وصف روتينًا غير تقليدي للتمرين يتضمن الوقوف على اليدين والجسور الخلفية ورمي الرمح.

وقال يادا إنه على الرغم من أن الموسم المقبل قد يكون مرهقًا، إلا أن شتاء ياماموتو كان أكثر إرهاقًا. تمرن ياماموتو تحت مراقبة يادا ست مرات في الأسبوع، ست ساعات في كل مرة.

قال يادا: “في ديسمبر ويناير، يدفع نفسه إلى حد الإرهاق التام”.

لم يتم تصميم برنامج التدريب بحيث يتمكن ياماموتو من أخذ دوره في التناوب كل ستة أو سبعة أيام. تم تصميم النظام بحيث يتمكن ياماموتو من الوصول إلى ذروته في النصف الثاني من الموسم.

أما بالنسبة للزيادة الملحوظة التي حققها ياماموتو في الكتلة العضلية، فقال يادا إن ذلك حدث بشكل طبيعي.

وقال يادا: “إنه في الواقع لم يفعل أي شيء ليكبر”.

وقال المدرب مازحا إن ياماموتو كان مثل القرد المهيمن على الجبل.

وقال يادا وهو يضحك: “مباشرة بعد أن يصبح الرئيس، يصبح أكبر”.

حصل ياماموتو على مكانة الزعيم في الموسم الماضي، حيث دخل موسم الإجازة كأفضل لاعب في بطولة العالم. توجه Shohei Ohtani كأفضل رامي على هذا الكوكب، وقد ذكره المدير الفني Dave Roberts عدة مرات كمرشح لجائزة Cy Young.

لكن آخر رامي دودجرز لديه فترة ما بعد الموسم مماثلة هي الحكاية التحذيرية النهائية.

قبل أن يكون هناك ياماموتو، كان هناك أوريل هيرشيسر. يبلغ هيرشيزر الآن 67 عامًا، وكان بطل بطولة العالم لعام 1988. كان موسم ما بعد الموسم بأكمله يتألف من جولتين فقط في ذلك الوقت، لكن هيرشيسر شارك في خمس مشاركات، وكانت آخر ثلاث منها عبارة عن مباريات كاملة. كما أنهى مباراة في سلسلة بطولة الدوري الوطني.

إن إرث هيرشيسر لا يتمثل في الإنجاز الاستثنائي فحسب، بل في تكلفته أيضًا. بعد عامين من حصول هيرشيسر على جائزة أفضل لاعب في بطولة العالم، أصيب بكسر في كتفه.

ومع ذلك، قرر روبرتس ألا يكون منشغلًا بشكل مفرط بشأن صحة ياماموتو. بغض النظر عما قاله فريق دودجرز، كان ياماموتو مصممًا على تمثيل اليابان في بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية.

العامان الماضيان يمنحان روبرتس الثقة في أن ياماموتو لن يمتد إلى حيث قد يعرض صحته للخطر، على الرغم من أن ياماموتو غاب ثلاثة أشهر في عام 2024 بسبب مشاكل في الكتف.

وقال روبرتس: “منذ اليوم الذي وقعنا فيه معه، أصبحنا ندرك مدى نيته في عمله والعناية بجسده”.

علاوة على ذلك، قال روبرتس: “لا يوجد أي دليل علمي حول التكثيف مبكرًا”.

وصل ياماموتو إلى 94.9 ميلاً في الساعة مع الكرة السريعة ضد الملائكة، وضرب ضربتين في الشوط الأول 1-2-3. لكنه هدأ خلال الشوط الثاني من ستة أشواط لفريق دودجرز، وساهمت الكرة الطائرة التي أسقطها اللاعب الأيسر تيوسكار هيرنانديز في تخليه عن جولتين (حصل أحدهما) في النصف السفلي من الإطار.

وقال ياماموتو إنه سيظهر مرة أخرى في Cactus League قبل الانضمام إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الياباني في أوساكا. ومن المتوقع أن يبدأ المباراة الافتتاحية لبلاده في بطولة WBC في 6 مارس ضد تايوان.

يشعر يادا بالارتياح حيث يتواجد ياماموتو، معتقدًا أنه يستطيع التنبؤ بشكل أو بآخر بما سيشعر به ياماموتو في مراحل مختلفة من الموسم. قارن يادا عمل ياماموتو خارج الموسم بالبذور المزروعة في التربة.

وقال يادا: “في الربيع تنبت النباتات، وفي الصيف تتفتح الأزهار، وفي الخريف تظهر الثمار”. “يحدث نفس الشيء هنا. بعد عدة سنوات، تبدأ في فهم كيفية تطور الدورة على مدار العام.”

وأشار يادا إلى نهاية الصيف.

قال بانحناءة مهذبة: “من فضلك تطلع إلى ذلك”.

يجب أن يصل ياماموتو إلى ذروته بعد ذلك.