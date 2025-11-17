تم تصنيف أفضل تطبيقات المراهنة الرياضية في ولاية ميسوري لإطلاقها على مستوى الولاية

بدأت Show Me State في العمل.

وفقًا للجنة ألعاب ميسوري، سيتم إطلاق كل من المراهنة على الألعاب الرياضية بالتجزئة والمراهنة عبر الإنترنت في 1 ديسمبر 2025. وبدءًا من منتصف نوفمبر، سيتمكن سكان ميسوري من التسجيل المسبق وإيداع الأموال في تطبيقات المراهنات الرياضية المعتمدة، ولكن لا يمكن وضع الرهانات حتى يوم الاثنين 1 ديسمبر.

ستصبح ميسوري الولاية التاسعة والثلاثين (بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو) التي تقدم شكلاً من أشكال المراهنة الرياضية القانونية. من بين هؤلاء، 31 تقدم المراهنة عبر الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت.

كما هو الحال في الكثير من الولايات الأخرى، سيكون لدى سكان ولاية ميسوري الكثير من الخيارات بين تطبيقات المراهنة الرياضية.

ما هي تطبيقات المراهنة الرياضية المتوفرة في ولاية ميسوري؟

FanDuel

مشروع الملوك

حوالي الرياضة

BetMGM

bet365

كتاب قيصر الرياضي

المتعصبين

المستضعف

أفضل تطبيقات المراهنة الرياضية في ميسوري

بيت365 كتاب رياضي

على الرغم من أنها قد لا تحمل نفس الوزن الذي تتمتع به شركات الألعاب العملاقة مثل DraftKings أو FanDuel هنا في الولايات المتحدة، إلا أن bet365 Sportsbook هي واحدة من أكبر شركات المراهنات الرياضية في العالم.

من السهل جدًا معرفة السبب.

إن الشركة التي كانت موجودة وناجحة منذ فترة طويلة من قبل bet365 ستعرف كيف تكون ناجحة في صناعة المراهنة، والتي تتميز بالمنافسة الشديدة.

من الواضح أن bet365 تقدر المستخدمين الجدد والعائدين على حد سواء.

قامت bet365 ببناء منصة بسيطة وسهلة الاستخدام تجعل التنقل من رياضة إلى أخرى أمرًا سهلاً، خاصة إذا كنت مراهنًا موسميًا.

رمز مكافأة الرهان الرياضي bet365 NYPBET عرض bet365 Sportsbook ميسوري NYPBET الولايات المتاحة للترقية أريزونا، كولورادو، آيوا، إلينوي، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لوس أنجلوس، ميسوري، كارولاينا الشمالية، نيوجيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا تاريخ الإطلاق في ولاية ميسوري 1 ديسمبر 2025

أحد الأشياء التي تخطئ فيها مكاتب المراهنات الرياضية هو أنها تنشئ تطبيقها/موقعها الإلكتروني مع وضع الجمهور الخطأ في الاعتبار. يريد المراهنون الرياضيون أن تكون الأمور منظمة ومرتبة، حتى يتمكنوا من الانتقال إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه بسرعة. السرعة مهمة. يعرف bet365 هذا وقد قام بتجميع تطبيقه بطريقة تعكس ذلك.

بالإضافة إلى التطبيق الرائع، يقدم bet365 أيضًا واحدة من أقوى قوائم المراهنة في الصناعة، إن لم تكن كذلك. لديهم أسواق لكل رياضة يمكن تخيلها.

نظرًا لوجودها في الأسواق الدولية، تتمتع bet365 بالخبرة والدعم لتزويد المراهنين باحتمالات الرياضات مثل AFL والرجبي وركوب الدراجات والمزيد.

لا تزال BetMGM تحتل المركز الثالث في الترتيب خلف FanDuel وDraftKings، ولكن ليس لأن عروضهم أقل إثارة للإعجاب.

على الرغم من أن تطبيقهم ليس سهل الاستخدام مثل bet365، إلا أنه لا يزال من السهل التنقل فيه. من الصعب أن تضيع على منصة BetMGM.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم BetMGM عروضًا ترويجية تنافسية وغالبًا ما تكون أسعارها مناسبة للاعبين مقارنة بالشركتين العملاقتين في الصناعة.

مثل bet365، تقدم BetMGM قائمة واسعة من خيارات المراهنة، لذلك إذا كنت من محبي الرياضات المتخصصة مثل التنس أو الكريكيت أو الرجبي، فيمكنك أن تشعر بالثقة أنك ستجد ما تبحث عنه في BetMGM.

BetMGM Sportsbook ميسوري مكافأة ترحيب ما بعد الرهان الشروط والأحكام الخاصة بعروض Sportsbook الترويجية مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. راجع BetMGM.com لمعرفة الشروط. 21+ فقط. مو فقط. عرض العميل الجديد (إن وجد). تخضع لمتطلبات الأهلية. الرهانات الإضافية غير قابلة للسحب. يرجى المقامرة بمسؤولية. تفاصيل العروض الترويجية احصل على ما يصل إلى 1500 دولار في الرهانات الإضافية إذا لم يفز رهانك الأول + 100 عند التسجيل المسبق.

تعد FanDuel واحدة من الشركتين العملاقتين في الصناعة بفضل بدايتها المبكرة كواحدة من شركات DFS الرائدة في الولايات المتحدة.

يقدم تطبيق وموقع FanDuel تجربة سلسة ومباشرة للمراهنين الرياضيين من جميع المستويات. تصميمه نظيف وبديهي، مما يجعل من السهل العثور على طريقك، سواء كنت تضع رهانًا سريعًا على خط المال أو تتصفح العناصر الخاصة بلعبة قادمة.

FanDuel Sportsbook ميسوري مكافأة ترحيب راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 400 دولار من الرهانات الإضافية. الشروط والأحكام الخاصة بعروض Sportsbook الترويجية مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. 21+ وموجود في MO.

تقدم FanDuel مجموعة متنوعة من خيارات الرياضة والمراهنة للمستخدمين للاختيار من بينها. بدءًا من الدوريات الرئيسية مثل NFL وNBA وMLB وNHL وحتى الرياضات الجامعية وكرة القدم والجولف والأحداث الدولية، يغطي FanDuel كل ما تتوقعه تقريبًا من أحد أكبر المجلات الرياضية في العالم.

تقدم FanDuel أيضًا مجموعة واسعة من أنواع الرهانات، بما في ذلك الخيارات التقليدية مثل فروق الأسعار والإجماليات، إلى الخيارات الأكثر غرابة مثل الرهانات في نفس اللعبة والخطوط البديلة ودعائم اللاعبين.

يحاول Fanatics، الوافد الجديد نسبيًا إلى مشهد المراهنات الرياضية، اللحاق بعمالقة الصناعة من خلال تقديم برنامج مكافآت فريد يتمحور حول مبادرة “FanCash”.

كما هو الحال مع مواقع الرهانات الرياضية الأخرى، ستقدم Fanatics نقاط مكافآت مقابل الأموال التي يتم إنفاقها في كتابها الرياضي، ولكن ما يميزها هو أنه يمكنك استخدام “FanCash” في أي مكان في النظام البيئي للشركة، مثل شراء قميص أو قبعة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المبادرة ستنجح أم لا، لكن المتعصبين يكتسبون أرضية هامشية على المنافسين وراء DraftKings وFanDuel.

وبطبيعة الحال، لن يكون لأي من هذا أي أهمية إذا لم يكن لدى المتعصبين منصة لائقة، وهو ما يحدث. إنها ليست أنيقة أو واضحة مثل بعض العروض الأخرى، ولكنها لا تزال سهلة الاستخدام ولا تحتوي على أي مشاكل حقيقية.

لا يقدم المتعصبون أوسع نطاق من خيارات المراهنة مقارنة ببعض المشغلين الآخرين، لكن معظم المراهنين يلتزمون بالرياضات الأكثر شيوعًا، لذا فهي ليست بمثابة كسر للصفقات بالنسبة لمعظم المستخدمين.

الرمز الترويجي للكتاب الرياضي المتعصبين نيبوست عرض ترحيبي من Fanatics Sportsbook Missouri قم بإيداع 50 دولارًا واحصل على 15 دولارًا بقيمة 200 دولار من الرهانات بدون جهد. تاريخ إطلاق المتعصبين ميسوري 1 ديسمبر شروط وأحكام كتاب الرياضة المتعصبين يجب أن يكون عمرك 21+ وأن يكون موجودًا فعليًا في MO. العملاء الجدد الذين أنشأوا حساب Missouri Fanatics Sportsbook (“الحساب”)، وقاموا بالاشتراك وقاموا بإيداع ما لا يقل عن 50 دولارًا بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي في 30 نوفمبر 2025، مؤهلون للحصول على خمسة عشر (15) رهانًا بدون عرق (واحد يوميًا لمدة خمسة عشر يومًا متتاليًا). ضع رهانًا نقديًا بقيمة +1 دولار في أي سوق باحتمالات -500 أو أكثر، وإذا تم تسوية هذا الرهان كخسارة، فأنت مؤهل للحصول على FanCash بمبلغ الرهان الخاسر، بما يصل إلى 200 دولار في اليوم. اطلع على الشروط الترويجية الكاملة وشروط FanCash في تطبيق Fanatics Sportsbook.

قامت شركة DraftKings ببناء واحدة من أكبر عمليات المراهنة الرياضية في العالم، لكنها حققت انطلاقة هائلة بفضل إطلاقها كمشغل DFS منذ أكثر من عقد من الزمن.

منذ ذلك الحين، تطورت شركة DraftKings لتصبح واحدة من أكبر الشركات في النظام البيئي الرياضي بأكمله، وليس فقط في صناعة المراهنة.

تم بناء إيجابيات DraftKings على الراحة. إنه متاح على نطاق واسع، وسهل الاستخدام، والتطبيق سريع. هناك ما يكفي من خيارات المراهنة لإرضاء معظم المراهنين الرياضيين أيضًا.

الرمز الترويجي لـ DraftKings Sportsbook لا يوجد العرض الترحيبي لـ DraftKings Sportsbook Missouri سجل اليوم واحصل على 300 دولار من الرهانات الإضافية في يوم الإطلاق! تاريخ إطلاق DraftKings Missouri 1 ديسمبر شروط وأحكام مشروع الملوك مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. 21+. حاضر جسديا في ولاية ميسوري. تنطبق قيود الأهلية. سيحصل العملاء الجدد الذين قاموا بالتسجيل بنجاح على 300 دولار تم إصدارها على شكل رهانات إضافية غير قابلة للسحب في يوم الإطلاق. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية بعد 7 أيام (168 ساعة) من إصدارها. تمت إزالة الحصة من الدفع. ينتهي عندما يُسمح لـ DraftKings بقبول الرهانات الرياضية في MO. ينتهي في 30/11/25 الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي. الشروط على http://sportsbook.draftkings.com/promos. برعاية دي كيه.

الجانب السلبي هو أن DraftKings تميل إلى تقديم أسعار أقل جاذبية على الرهانات مقارنة بالمواقع الأخرى. يعد هذا بمثابة كسر للصفقات بالنسبة للعديد من المراهنين المتمرسين، لكن المقامرون العاديون قد لا يهتمون بفارق سنتان كافٍ للتسوق.

يتمتع موقع Caesars Sportsbook بمنصة قوية، وإن كانت غير مذهلة، للمراهنين الرياضيين. إنه لا يعيد اختراع العجلة، ولكنه تطبيق وموقع ويب سهل الاستخدام ولا يحتوي على سوى عدد قليل جدًا من الإزعاجات.

مثل المنافسين الآخرين، فهو يقدم كتالوجًا شاملاً للمراهنة من شأنه أن يرضي المراهنين العاديين واللاعبين المتمرسين على حدٍ سواء.

الرمز الترويجي لـ Caesars Sportsbook بوستبيتمو عرض ترحيبي لـ Caesars Sportsbook Missouri راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 150 دولارًا إذا فاز رهانك الأول وزادت أرباحك بمقدار 5 أضعاف. تاريخ إطلاق قيصر ميسوري 1 ديسمبر شروط وأحكام برنامج Caesars Sportsbook مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. 21+. حاضر جسديا في ولاية ميسوري. تنطبق قيود الأهلية. سيحصل العملاء الجدد الذين قاموا بالتسجيل بنجاح على 300 دولار تم إصدارها على شكل رهانات إضافية غير قابلة للسحب في يوم الإطلاق. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية بعد 7 أيام (168 ساعة) من إصدارها. تمت إزالة الحصة من الدفع. ينتهي عندما يُسمح لـ DraftKings بقبول الرهانات الرياضية في MO. ينتهي في 30/11/25 الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي. الشروط على http://sportsbook.draftkings.com/promos. برعاية دي كيه.

أداء التطبيق يرقى إلى مستوى المعايير، مع صفحات سريعة التحميل وتجربة مراهنة مباشرة بديهية. التنقل واضح ومباشر، والإيداع بسيط بما فيه الكفاية، مع وجود الكثير من طرق الدفع. إنها تجربة خالية من الاحتكاك نسبيًا.

تدمج Caesars أيضًا برنامج المكافآت المعروف الخاص بها، مما يسمح للمستخدمين بكسب نقاط Caesars Rewards مقابل كل رهان.

الخلفية القانونية

أصبحت المراهنة الرياضية قانونية في ولاية ميسوري بعد أن وافق الناخبون على التعديل 2، المعروف أيضًا باسم مبادرة المراهنة الرياضية في ميسوري، في 5 نوفمبر 2024. تمت الموافقة على التعديل بفارق ضئيل، لكنه تجاوز الخط وسمح للولاية بتعديل دستورها لإنشاء إطار قانوني للمراهنة الرياضية.

وقرر المشرعون فرض ضريبة بنسبة 10% على إجمالي إيرادات الرهان. سيتم استخدام عائدات هذه الضريبة لمبادرات المقامرة المسؤولة والتثقيف العام.

متى يمكن لسكان ميسوري الرهان؟

تاريخ الإطلاق الرسمي أو تاريخ “البدء المباشر” للمراهنات الرياضية في ميسوري هو 1 ديسمبر 2025. ولا يمكن للمقيمين وضع أي رهان قبل ذلك اليوم، على الرغم من أنه يمكنهم التسجيل مسبقًا في الكتب الرياضية بدءًا من 17 نوفمبر الساعة 12 صباحًا.

الهدف من فترة التسجيل المسبق هو منح المستخدمين المحتملين فرصة التسجيل والتحقق من هوياتهم والبحث عن مشغلين مختلفين قبل فتح السوق بالكامل.