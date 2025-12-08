تم تغريم ولاية كانساس بولاية آيوا مبلغ 500 ألف دولار من قبل Big 12 لإلغاء الاشتراك في ألعاب الوعاء

قررت ولايتي كانساس وأيوا أن لعبة البولينج من الأفضل تركها لبيت ويبر وحفلات أعياد ميلاد الأطفال ودوريات البيرة الترفيهية.

حسنًا، هذه ليست نفس الرياضة.

لكن برامج كرة القدم الجامعية في ولاية كانساس وولاية آيوا اختارت عدم قبول الدعوات لحضور مباريات الكرة، وبالتالي تم تغريم كل منهما 500 ألف دولار من قبل Big 12.

القاسم المشترك بين البرنامجين هو أن كل منهما فقد مدربه الرئيسي.

خسرت ولاية آيوا (8-4) مات كامبل أمام ولاية بنسلفانيا واستبدلته بمدرب ولاية واشنطن السابق جيمي روجرز.

خسرت ولاية كانساس كريس كليمان للتقاعد واستأجرت منسق هجوم تكساس إيه آند إم كولين كلاين، وهو خريج ووسط ظهير سابق.

وقال المؤتمر في بيان: “بينما يعترف المؤتمر بالتوقيت الصعب بشأن تغييرات التدريب، فإن Big 12 مسؤول عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه شركائه في الوعاء”.

وقالت ولاية آيوا إن قرارها اتخذه اللاعبون.

وقال جيمي بولارد المدير الرياضي لفريق سايكلونز في بيان: “الطاقم الإداري والمدربون يحترمون ويدعمون قرار اللاعبين”. “لقد أمضى طلابنا الرياضيون موسمًا رائعًا ونحن ممتنون لقيادتهم أثناء عملنا معهم خلال هذه العملية اليوم.”

قال المدير الرياضي لولاية كانساس جين تايلور – الذي مزق نموذج الدفع مقابل اللعب الخاص بالرابطة الوطنية لرياضة الجامعات بعد تقاعد كليمان – إنه اتخذ قرار الانسحاب بعد التحدث مع مجلس قيادة فريق كرة القدم.

المباريات الافتتاحية للتصفيات الجامعية لكرة القدم 2025: الجولة 1 رقم 9 ألاباما في رقم 8 أوكلاهوما يوم 19 ديسمبر الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 10 ميامي في رقم 7 Texas A&M يوم 20 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

رقم 11 تولين في رقم 6 Ole Miss يوم 20 ديسمبر الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 12 جيمس ماديسون في رقم 5 أوريغون يوم 20 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي الدور ربع النهائي رقم 10 ميامي/لا. 7 تكساس إيه آند إم ضد رقم 2 ولاية أوهايو في 31 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 12 جيمس ماديسون / لا. 5 أوريغون ضد رقم 4 تكساس تك في 1 يناير الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

رقم 9 ألاباما / رقم. 8 أوكلاهوما ضد إنديانا رقم 1 في 1 يناير الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي

رقم 11 تولين/لا. 6 Ole Miss ضد رقم 3 جورجيا يوم 1 يناير الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي

وقال تايلور في بيان: “لم يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف، ولكن مع انتقال طاقم التدريب لدينا والعديد من الشكوك المتعلقة بتوفر اللاعبين، شعرت أنه ليس من مصلحتنا محاولة إشراك فريق لا يمثل جامعة ولاية كانساس”. “نحن نشيد بهذه المجموعة لمقاومتها من الرقم القياسي 2-4 لقيادتنا إلى التأهل مرة أخرى، ويسعدنا أن كبارنا تمكنوا من الخروج إلى القمة بانتصار داخل ملعب عائلة بيل سنايدر.”

اختار زميل فريق Big 12، بايلور، أيضًا عدم المشاركة في مباراة بالكرة.

وقالت المدرسة في بيان: “لقد رفضنا فرصة اللعب في Bowl، حيث أحرزنا بالفعل تقدمًا عميقًا في الجدول الزمني للتحضير لموسم 2026”.

انضمت نوتردام إلى هذا الثلاثي في ​​الجلوس في وعاء.

ليس لدى The Fighting Irish مؤتمر لإصدار غرامة، على الرغم من أن هذا قد يكون في الواقع أحد أسباب استبعادهم من مباراة College Football Playoff. بعد الازدراء، قررت نوتردام (10-2) كفريق عدم الانضمام إلى وعاء من الدرجة الثانية.

قال المدير الرياضي بيت بيفاكوا لـ ESPN إن تصنيفات College Football Playoff هي “مهزلة ومضيعة كاملة للوقت”.