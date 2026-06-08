تم تفجير المراوغين من قبل الملائكة بينما يغادر إيميت شيهان مبكرًا

أدى فشل Emmet Sheehan في إكمال الشوط الثاني يوم الأحد إلى مباراة غير متوقعة لفريق Dodgers، الذين اضطروا إلى استخدام ستة مسكنات في خسارة 13-5 أمام الملائكة.

تحدث عن مفاجأة غير سارة.

وبعيدًا عن مباراة الموسم الماضي التي شارك فيها في المباراة الافتتاحية، كانت البداية هي الأقصر في مسيرة شيهان البالغة من العمر 26 عامًا.

في مواجهة أسوأ فريق في لعبة البيسبول، استمرت شيهان في جولة واحدة فقط.

جاء انهيار شيهان بعد الأداء المذهل الذي قدمه روكي ساساكي ويوشينوبو ياماموتو في أول مباراتين من السلسلة.

قدم ساساكي سبع جولات بدون أهداف يوم الجمعة. ياماموتو أمسك الملائكة بجولة واحدة على مدى ثماني جولات يوم السبت.

لم تكن هناك مثل هذه الأعمال البطولية لشيهان.

مع خروج واحد في الشوط الثاني، تخلى عن أغنية واحدة لجو أديل، والتي أعقبها المشي إلى نيك مادريجال وخوسيه سيري. أدت أغنية فردية لسيباستيان ريفيرو إلى قيام مدير دودجرز ديف روبرتس بإزالة شيهان، الذي ألقى 36 رمية في الشوط، بما في ذلك 15 إلى مادريجال.

تخلى Blake Treinen عن جولتين في الشوط الخامس، واتهم Alex Vesia باثنين في الشوط السادس ليضع فريق Dodgers في عجز 6-1.

ولكن لفترة وجيزة، نجح فريق دودجرز في تحقيق ذلك، حيث نجح فريق دالتون راشينج ورايان وارد في تقليص الفارق إلى 6-5 في الجزء السفلي من الشوط السادس.

فجر الملائكة المباراة في الشوط التالي.

واجه جوناثان هيرنانديز كابوسًا في الشوط السابع، حيث تخلى عن ستة أشواط أثناء المشي وخمس ضربات، بما في ذلك الركض على أرضه من قبل أديل وزاك نيتو.

ماذا يعني

لقد فاز فريق Dodgers بستة من آخر سبع سلاسل لهم، وقاموا بتقسيم السلسلة الأخرى. هم 16-6 خلال تلك الفترة.

في 13 مايو، تخلفوا عن بادريس بنصف مباراة، لكن لديهم الآن تقدمًا كبيرًا على بادريس ودايموندباكس في الدوري الوطني الغربي.

من هو المثير

حقق Dalton Rushing أعلى مستوى في مسيرته بأداء 4 مقابل 4 والذي تضمن ثلاث جولات على أرضه ومضاعفة.

أصبح راشينغ الآن 7 مقابل 14 في مبارياته الأربع الأخيرة.

كما حافظ فريدي فريمان على مستواه الثابت.

في المباريات الثلاث ضد الملائكة، كان فريمان 5 مقابل 10، بما في ذلك 2 مقابل 5 في السلسلة النهائية.

ساهمت أغنية فريمان في الشوط الثالث في الجولة الأولى لفريق دودجرز، حيث تقدمت شوهي أوهتاني إلى القاعدة الثالثة ووضع اللاعب ثنائي الاتجاه ليسجل في مراوغة بواسطة كايل تاكر.

لقد حقق فريمان نتائج جيدة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ضرب 0.362 خلال آخر 12 مباراة له.

من ليس كذلك

لم يعد ويل سميث عودته المتوقعة إلى التشكيلة بعد أن تعرض للضرب ليلة السبت بسبب تصلب الرقبة. بدأ الاندفاع عند الماسك للمباراة الثانية على التوالي.

التالي

The Dodgers لديهم يوم عطلة يوم الاثنين. يستأنفون اللعب يوم الثلاثاء في بيتسبرغ، حيث سيبدأ إريك لوير (2-5، 5.74 عصرًا) صاحب اليد اليسرى بدايته الثالثة مع لوس أنجلوس ضد بول سكينيس (6-5، 3.09) من فريق القراصنة.