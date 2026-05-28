تم تقديم مشروع قانون من الحزبين في مجلس الشيوخ لمعالجة المشكلات في الرياضات الجامعية

يعود أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدارس لمحاولة كبح جماح الغرب المتوحش الذي أصبح المشهد الجامعي.

قدم السيناتور تيد كروز (الجمهوري من تكساس) وماريا كانتويل (الديمقراطية من واشنطن) مشروع قانون من الحزبين يوم الأربعاء يعالج بعض القضايا الأكثر إلحاحًا التي أدت إلى قيام الطلاب الرياضيين بتمديد أهليتهم إلى ما هو أبعد من القاعدة ويضع قيودًا على بوابة النقل.

ومن بين القضايا التي يتناولها قانون حماية الرياضة الجامعية ما يلي:

منح NCAA إعفاءًا لمكافحة الاحتكار لفرض القواعد التي تم الطعن فيها في المحاكم.

قصر الرياضيين على انتقال واحد “مجاني” خلال حياتهم المهنية الجماعية.

– الحد من حركة المدرب خلال الموسم.

تحديد أهلية الطالب الرياضي لمدة أقصاها خمس سنوات.

منع الرياضيين المحترفين السابقين من العودة للعب في الكلية.

السماح للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) ولجنة الرياضة الجامعية بفرض حد أقصى على المبلغ الذي يمكن للمدارس أن تدفعه للرياضيين.

صرح كروز لوكالة أسوشيتد برس أن التشريع المقترح هو “مشروع قانون استقرار، وليس مجرد مشروع قانون NIL”، وقال كل من كروز وكانتويل إنهما “يعتقدان أن النظام الرياضي الجامعي يعاني من بعض الفوضى”.

قوبلت محاولات كبح جماح الوضع الذي يشبه الغرب المتوحش في الرياضات الجامعية بالرفض، حيث فشلت محاولتان سابقتان من قبل المشرعين، قانون SCORE وقانون SAFE، في الحصول على أي قوة.

يأخذ مشروع القانون الجديد أجزاء من المحاولات السابقة لمحاولة تحقيق الاستقرار في المشهد الرياضي الجامعي، والذي تغير بشكل كبير منذ تقديم NIL في عام 2021، بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا.

تم استخدام NIL للتحايل على اتفاقية بين NCAA ومؤتمراتها الرئيسية في العام الماضي والتي تنص على أنهم سيلتزمون بحد أقصى للإنفاق كجزء من تسوية قانونية، لكن البرامج الأكثر ثراءً استخدمت شركاء الأعمال للالتفاف على الاتفاقية لدفع اللاعبين من خلال اتفاقيات NIL.

سيوفر قانون حماية الرياضة الجامعية الغطاء القانوني للجنة الرياضة الجامعية لإغلاق الثغرات التي تستغلها المدارس. أخبر كانتويل ESPN أن الفكرة لم تكن منع اللاعبين من كسب المال.

وأضافت: “إذا أرادت الأطراف العودة إلى الطاولة والقول دعونا نرفع الحد الأقصى إلى 50% من الإيرادات، فإن مشروع القانون يسمح لهم بذلك”. “نحن لا نقلل من فرصة تقاسم المزيد من العائدات… ومن المهم ألا نجعل هذا سباق تسلح جامح.”

كمقايضة لتوفير حماية مكافحة الاحتكار من NCAA، يمنح مشروع القانون الرياضيين “حماية عامة” تشمل التأمين الصحي وضمانات المنح الدراسية ولوائح أكثر صرامة لصفقات NIL من أطراف ثالثة ووكلاء يجمعون الصفقات معًا.

ستحظر شروط مشروع القانون أيضًا تغييرات التدريب في منتصف الموسم، مثل الموقف الذي يتعلق بقفز Lane Kiffin من Ole Miss إلى LSU بينما كان Ole Miss في مباراة College Football Playoff العام الماضي، وسيسمح للمؤتمرات بتجميع حقوق البث التلفزيوني الخاصة بهم.

ولن يُطلب من الدوريات الانضمام إلى تجمع وسائل الإعلام، وسيُطلب من الدوريات التي تفعل ذلك أن تخصص نسبة مئوية من أي زيادة مالية لدعم الرياضات النسائية والرياضات الأولمبية.

ويشارك في رعاية السيناتور إريك شميت، الجمهوري عن ولاية ميسوري، والديمقراطي كريس كونز عن ولاية ديلاوير، مشروع القانون الذي سيحتاج إلى 60 صوتًا لتمريره في مجلس الشيوخ.