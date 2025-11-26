تم تكريم تيم هيل لاعب يانكيز لتغلبه على السرطان بجائزة ريد سوكس المرموقة

ليوم واحد، تم وضع التنافس بين يانكيز وريد سوكس جانبًا لتكريم معركة شجاعة بعيدًا عن الميدان.

أعلن فريق ريد سوكس يوم الثلاثاء أن تيم هيل، لاعب فريق يانكيز – الذي تغلب على سرطان القولون قبل الوصول إلى البطولات الكبرى – فاز بجائزة توني كونيجليارو لعام 2025.

الجائزة، التي تأسست عام 1990، تُكرم “اللاعب الرئيسي الذي تغلب على الشدائد من خلال صفات الروح والتصميم والشجاعة التي كانت علامات تجارية” للراحل كونيجليارو، الذي أصيب في وجهه بضربة أرضية خلال موسم 1967، وعاد إلى الماس بعد عامين.

تم منح هذا الشرف للاعبين الذين تغلبوا على الشدائد، بما في ذلك الناجين من مرض السرطان تري مانشيني وجون ليستر، لاعب فريق ميتس السابق آر إيه ديكي بعد موسمه التاريخي في عام 2012 والقاذف بيد واحدة جيم أبوت.

ويعد هيل (35 عاما) أول لاعب نشط في فريق يانكيز يحصل على الجائزة.

وقال هيل (35 عاما) في بيان، وفقا لموقع MLB.com: “أشعر بالتواضع والامتنان لحصولي على جائزة توني كونيجليارو هذا العام”. “قصة توني هي قصة تصميم ومرونة، وهما صفتان لطالما أعجبت بهما. شيء واحد تعلمته هو أن القليل من الإلهام مع التصميم يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا. هذه الجائزة في حد ذاتها هي تذكير بأن النكسات لا يجب أن تحدد هويتك. أود أن أشكر اللجنة وعائلة كونيجليارو على هذه الجائزة وعلى الاستمرار في تكريم إرث توني. “

ظهر كونيجليارو لأول مرة مع فريق ريد سوكس في عام 1964 وسرعان ما أصبح أحد نجوم كل النجوم قبل أن تضربه رمية في وجهه في 18 أغسطس 1967، مما يؤدي إلى كسر عظمة خده اليسرى وخلع فكه وإلحاق أضرار بالغة بشبكية عينه اليسرى.

على الرغم من عودته إلى الشركات الكبرى، إلا أن مشاكل الرؤية المستمرة أنهت حياته المهنية في سن الثلاثين.

توفي في فبراير 1990 عن عمر يناهز 45 عامًا بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، بعد ثماني سنوات من إصابته بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

على الرغم من أن حياته اتسمت بالمأساة، إلا أن الجائزة التي تحمل اسم “كونيجليارو” تحتفي بالمثابرة – وهو الخيط الذي يمتد عبر مسيرة “هيل” المهنية.

فقد هيل والده، جيري، بسبب سرطان القولون في عام 2007. وبعد سبع سنوات، اختارت العائلة المالكة اليساري في الجولة الثانية والثلاثين من مسودة MLB لعام 2014. ولكن خلال أول تدريب ربيعي احترافي له في عام 2015، بدأ هيل يشعر بالإعياء، وكشفت الاختبارات أنه مصاب بمتلازمة لينش، وهو اضطراب وراثي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال هيل لصحيفة The Post قبل بطولة العالم 2024: “كان (الأطباء) يقولون: نريد أن نجري لك تنظير القولون. لا نعتقد أننا سنجد أي شيء”. “لكنهم فعلوا.”

قبل أن يتمكن من لعب أول موسم احترافي كامل له، تم تشخيص إصابة هيل بسرطان القولون في المرحلة الثالثة.

وخضع لمدة ثمانية أشهر من العلاج الكيميائي والإشعاعي، بالإضافة إلى الجراحة التي أزالت نصف القولون – وهي الفترة التي وصفها بأنها “أسوأ ثمانية أشهر في حياتي”.

تركه العلاج بوزن 145 رطلاً، أي أقل من وزنه الطبيعي بأكثر من 70 رطلاً. أعاد هيل بناء نفسه ببطء، وتناول ست إلى سبع وجبات يوميًا واستأنف ممارسة لعبة البيسبول في عام 2016. ووصل إلى البطولات الكبرى بعد ذلك بعامين مع كانساس سيتي.

منذ ذلك الحين، قدم هيل عرضًا لصالح فريق بادريس، ووايت سوكس، ويانكيز، الذين استحوذوا عليه في يونيو 2024 بعد أن عينته شيكاغو للمهمة.

أصبح الذراع الجانبي سلاحًا قيمًا، حيث سجل 2.68 عصرًا في 105 مباراة لنيويورك. في الموسم الماضي، قاد فريق يانكيز بـ 70 مباراة وحقق 3.09 عصرًا عبر 67 جولة.

حصل The Bombers على خيار النادي بقيمة 3 ملايين دولار للاحتفاظ بـ Hill لعام 2026.