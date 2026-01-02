تم توجيه الاتهام للسائق في حادث سيارة أنتوني جوشوا بعد وفاة الصديقين المقربين للنجم الملاكم

أديني موبولاجي كايود، سائق سيارة لكزس ذات الدفع الرباعي التي كانت تقل الملاكم أنتوني جوشوا التي اصطدمت بشاحنة متوقفة في نيجيريا وقتلت اثنين من زملاء جوشوا، اتُهم بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة، وفقًا لبي بي سي.

وخلال جلسة استماع في محكمة ساغامو يوم الجمعة، اتُهم كايودي، 46 عامًا، بالقيادة المتهورة والإهمال، والقيادة دون العناية الواجبة، والقيادة بدون رخصة قيادة سارية، حسبما قال مصدر من الشرطة للمنفذ.

وبحسب ما ورد كان كايود محتجزًا وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين نيرا (العملة النيجيرية)، أي ما يقرب من 3474 دولارًا أمريكيًا.

ومن المقرر عقد جلسة المحكمة في 20 يناير/كانون الثاني.

وأعلنت وفاة لطيف أيوديلي، مدرب، وسينا غامي، مدرب القوة واللياقة، في مكان الحادث.

وشوهد جوشوا البالغ من العمر 36 عامًا وهو يتألم بشكل واضح أثناء مساعدته على الخروج من السيارة في مكان الحادث، كما يظهر في مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وتم نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد الحادث وخرج من المستشفى يوم الأربعاء.

كان جوشوا في نيجيريا حيث أن لديه عائلة هناك.

وقال أحد أفراد أسرته لبي بي سي إنه كان في طريقه لزيارة أقاربه للاحتفال بالعام الجديد وقت وقوع الحادث.

وقع الحادث بعد فوز جوشوا على جيك بول في المباراة التي أقيمت في مركز كاسيا في ميامي يوم 19 ديسمبر.

وبعد التوقف في الجولة السادسة، أعلن بول أنه خضع لعملية جراحية لكسر في الفك أصيب به على يد يشوع.