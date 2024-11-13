تم رصد فرانسيسكو ليندور في LAX – هل ينضم إلى اجتماع خوان سوتو في ميتس؟

تم رصد فرانسيسكو ليندور في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) مساء الأحد بينما يستعد فريق ميتس للقاء الوكيل الحر النجم خوان سوتو ووكيله سكوت بوراس في جنوب كاليفورنيا.

ولكن هل كان المتأهل إلى نهائيات الدوري الوطني MVP هناك لينضم إلى المالك ستيف كوهين في عرض مبيعاته؟

بينما لم يجيب ليندور على هذا السؤال في مقطع فيديو تم التقاطه في المطار، علمت صحيفة The Post أن ليندور كان بالفعل في المدينة لالتقاط صورة مع أوكلي وعاد منذ ذلك الحين إلى منزله في فلوريدا، ولا توجد خطط له ليكون جزءًا من فرقة ميتس التي ستلتقي مع سوتو وبوراس.

لم يعقد فريق ميتس اجتماعهم مع سوتو بعد.

أفاد مايك بوما من صحيفة The Post لأول مرة يوم الخميس أن كوهين يعتزم السفر إلى SoCal هذا الأسبوع للقاء سوتو وبوراس.

قد يجتمع كوهين أيضًا مع عملاء بوراس الآخرين الذين وصلوا للتو إلى وكالة مجانية، وهي مجموعة تضم الرماة كوربين بيرنز وبليك سنيل ورجل القاعدة الثالث أليكس بريجمان.

أول لاعب أساسي في Longtime Mets Pete Alonso هو أيضًا أحد عملاء Boras.

سوتو هو أحد المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، وهي جائزة من المتوقع أن يفوز بها زميله في فريق يانكيز، آرون جادج؛ Royals Shortstop Bobby Witt Jr. هو المتأهل الآخر للتصفيات النهائية.

من المتوقع أن تكون المنافسة على سوتو شرسة، ومن المرجح أن يكون بلو جايز لاعبين أساسيين إلى جانب فريقي ميتس ويانكيز.

حقق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أعلى مستوى له في مسيرته 41 مرة خلال موسمه الوحيد في الخطوط المقلمة، حيث وصل إلى 0.288 مع 0.989 OPS و109 RBIs و128 نقطة.

ثم وصل إلى .327 مع أربعة من أصحاب الأرض وتسعة من RBIs و1.101 OPS في 14 مباراة فاصلة.

سيكون هال شتاينبرينر وآرون بون جزءًا من فرقة يانكيز التي تلتقي مع سوتو وبوراس.

ساعد ليندور في حمل فريق ميتس خلال رحلتهم المفاجئة إلى NLCS وتم اختياره كأحد المتأهلين للنهائيات في NL MVP يوم الاثنين جنبًا إلى جنب مع Ketel Marte من Diamondbacks والفائز المؤكد، نجم Dodgers شوهي أوهتاني.

حقق ليندور 33 نقطة على أرضه مع 91 RBIs، بمتوسط ​​0.273 و0.844 OPS أثناء لعب نقطة توقف قصيرة من عيار Gold Glove.