تم سحب برنامج كرة السلة الجامعي لقاعة المشاهير في الدوري الاميركي للمحترفين بسبب قانون مثير للجدل

فقد أحد أعضاء قاعة مشاهير الدوري الاميركي للمحترفين الملقب بـ “The Glove” برنامجه لكرة السلة في كليته.

ذكرت ESPN أن مدرب كلية ألاميدا غاري بايتون لن يقود فريق كرة السلة للرجال بعد الآن بعد أن سحبته المدرسة بسبب لوائح الباب التاسع وأسباب مالية.

“فشلت كلية ألاميدا في الحفاظ على فريق رياضي نسائي خلال الموسمين الماضيين، ولا يمكنها قانونيًا الاستمرار كبرنامج دون مطابقة فريق رياضي واحد للرجال.

وقالوا لصحيفة The Post بينما أكدوا أنهم سيغلقون برنامج ألعاب القوى: “كان لدى كلية ألاميدا فريق للكرة الطائرة للسيدات، ولم تكن المدرسة “قادرة على الحفاظ عليه”.

وقال مارك جونسون، المتحدث باسم منطقة كلية بيرالتا المجتمعية، لصحيفة The Post في بيان: “يتطلب العنوان التاسع المساواة في الوصول إلى الرياضة للنساء والرجال”.

“على مدى السنوات القليلة الماضية، لم نتمكن من الحفاظ على فريق رياضي نسائي في COA. وبدون الرياضات النسائية، لا يمكننا الاستمرار في تقديم الرياضات للرجال.

وأضاف: “تظل الفرص للطلاب الرياضيين متاحة في كلياتنا الشقيقة في أوكلاند: كلية لاني وكلية ميريت”.

الباب التاسع، وهو قانون تاريخي للحقوق المدنية صدر عام 1972، “يتطلب من المدارس توفير فرص متساوية، بغض النظر عن الجنس” في الألعاب الرياضية.

وقد استشهدت إدارة ترامب مؤخرًا بالقانون في العديد من الشكاوى ضد الكليات التي تضم رياضيين متحولين جنسيًا.

أفاد المنفذ أن لاعبي كرة السلة في كلية ألاميدا الذين يتمتعون بأهلية اللعب يبحثون الآن عن مدارس جديدة.

وذكرت شبكة ESPN أن بايتون، وهو أيضًا مدرب فريق بوسطن بول هوجز في دوري كرة السلة للمحترفين الثلاثة الكبار 3 ضد 3، سوف يدرب فريق بوسطن لموسم آخر. ليس من الواضح ما إذا كان سيجد مدربًا آخر لكرة السلة في الكلية في المنزل.

فاز لاعب كرة السلة الشهير ببطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع فريق ميامي هيت في عام 2006، وهو نهاية مسيرته التي استمرت 17 موسمًا، وتضمن التوقف أيضًا أندية سياتل سوبرسونيكس السابقة وميلووكي باكس ولوس أنجلوس ليكرز وبوسطن سيلتيكس.

كان حارس النقطة معروفًا بقدراته الدفاعية، وقاد الدوري في السرقات خلال موسم 1995–96. قام بتكوين تسعة فرق كل النجوم وتم إدخاله في قاعة مشاهير كرة السلة في نايسميث في عام 2021.

نجل بايتون غاري بايتون الثاني يلعب دور حارس فريق غولدن ستايت ووريورز. فاز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين مع فريق بورتلاند تريل بليزرز في عام 2022.

