تم طبع هذه المعزوفات المنفردة على الجيتار الخمسة على عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية الحقيقية مدى الحياة

المعزوفات المنفردة على الجيتار ركلة الحمار، أليس كذلك؟ لقد حصلوا على الانحناءات، والصراخ، واللعقات، والصوت، والصنابير، وتعبيرات الوجه العربدة المؤلمة، ويمكنهم رفع الأغنية إلى ذروة عاطفية لا يمكن تحقيقها ضمن حدود الوجود اليومي المضحك. ومنذ “العصر الذهبي” لموسيقى الروك الكلاسيكية (1964 إلى 1982) الذي قدم لنا أغاني الروك التي سنظل نكررها حتى اليوم الذي نموت فيه، فمن المنطقي أن بعض تلك الأغاني تحتوي على أغاني منفردة قاتلة تم حرقها في أرواح المعجبين الحقيقيين مدى الحياة. ونعم، هذا هو الحال بالفعل.
عند اختيار بعض المعزوفات المنفردة الرائعة لموسيقى الروك الكلاسيكية، حددنا بالفعل العصر الزمني الذي نحدده بدقة: ذروة موسيقى الروك الكلاسيكية وليس فقط “موسيقى الروك الكلاسيكية” باعتبارها كلمة مرادفة لـ “موسيقى الروك القديمة”. أما بالنسبة لتعريف القاتل المنفرد، حسنًا، فقد يكون هناك الكثير من الأشياء. تجمع أفضل المعزوفات المنفردة قصة الأغنية، وتعيد صياغتها وتكررها، وتكون بمثابة تتويج لمقطوعة موسيقية كاملة. يمكن أن يكون العزف المنفرد بمثابة مهرجان موسيقي كامل، ويمكن أن يكون لحنيًا وهادئًا، ويمكن أن يكون قصيرًا أو طويلًا – أيًا كان. ولكن لكي يتم طبعها مدى الحياة، فمن المحتمل أن تكون أغنية بارزة يسمعها الناس مرارًا وتكرارًا ويمكنهم الاستشهاد بملاحظة للملاحظة.
في هذا الصدد، لاحظ أننا استقرنا على خيارين واضحين، مثل المعزوفات المنفردة الملحمية من “Free Bird” و”Hotel California” للينرد سكاينيرد وإيجلز، على التوالي، بالإضافة إلى الأغنية المنفردة الأسطورية بنفس القدر من “Stairway to Heaven” لليد زيبلين. أضف إلى ذلك خيارًا بديهيًا من Pink Floyd وربما اختيارًا مفاجئًا من Dire Straits، ولدينا ما يكفي من المعزوفات المنفردة الرائعة والمتنوعة لتمزيقها في رأسك مدى الحياة.
فري بيرد – لينيرد سكاينيرد
كيف لا يمكننا أن نبدأ قائمتنا بأغنية نصفها منفردًا؟ نعم، لقد حان الوقت للاستمتاع بحلاوة الجيتار المزدوج العالية والدوامة والانقضاض لأغنية “Free Bird” للمخرج Lynyrd Skynyrd. تأتي الأغنية من الألبوم الأول للفرقة عام 1973، وساعدت في تعريف موسيقى الروك الجنوبية في السبعينيات وصولاً إلى الاعتراف الصاخب بميول التدمير الذاتي: “وداعًا يا عزيزي، لقد كان حبًا جميلًا، نعم، نعم / على الرغم من هذا الشعور، لا يمكنني تغييره / ولكن، من فضلك، لا تأخذ الأمر على محمل الجد / لأن الرب يعلم أنني الملام.” نقول “مبهجًا” لأنه بدون العزف المنفرد، تبدو أغنية “Free Bird” حزينة ويائسة، مثل مكبر صوت الأغنية الذي يغادر إلى الطريق. ومع ذلك، مع الأغنية المنفردة، تبدو أغنية “Free Bird” جريئة وحرة كما يوحي اسمها.
إن الأغنية المنفردة لـ “Free Bird” ليست رائعة فقط بسبب لحانها، والقيثارات المزدوجة المرتبطة بشكل متناغم، ولحظاتها الرئيسية التي لا تنسى، ونعم، طولها. سواء أدرك المستمعون ذلك بوعي أم لا، فإن أغنية “Free Bird’s” المنفردة تعمل بشكل جيد لأنها تحكي قصة. ليس فقط أي قصة، انتبه، ولكن النهاية الموسعة والمناسبة تمامًا للحكاية الغنائية للأغنية التي تتلاشى تمامًا مثل اختفاء السيارة أو الدراجة النارية على الطريق السريع عن الأنظار.
وبالطبع، فإن طول الأغنية المنفردة يساعدها بالتأكيد على البروز والبقاء في الذاكرة. قال عازف الجيتار Skynyrd Gary Rossington لـ Ultimate Classic Rock أن أغنية “Free Bird” كانت في الأصل مجرد النصف الأول منها، أي “أغنية حب بسيطة وحقيقية” بطيئة. ولكن مع مرور الوقت، ومع ازدحام الفرقة معًا، نمت الأغنية ونمت إلى شكلها النهائي المتحرر. مشكور على المجهود يا شباب الآن لدينا واحدة من المعزوفات المنفردة الأكثر كلاسيكية لموسيقى الروك من إحدى أغانيها الأكثر كلاسيكية.
فندق كاليفورنيا – إيجلز
بعد ذلك، لدينا أغنية منفردة بثلثها فقط بدلاً من نصفها منفردة، ولكنها أغنية لا تقل رسوخًا في أذهان المعجبين الحقيقيين إلى ما لا نهاية. تعتبر الأغنية المنفردة لأغنية “Hotel California” لفرقة Eagles من ألبومهم الذي يحمل نفس الاسم عام 1976 مبدعة للغاية ومُصاغة ببراعة لدرجة أنه حتى المستمعين العاديين قد يكونون قادرين على غناء الأمر برمته جنبًا إلى جنب مع المتعصبين. هل ينبغي لنا أن نتوقع أي شيء أقل من الأغنية الرئيسية من ألبوم يعد الألبوم الأكثر مبيعًا على الإطلاق في الولايات المتحدة والألبوم الثاني الأكثر مبيعًا على الإطلاق في جميع أنحاء العالم؟
باختصار، تعمل الأغنية المنفردة لـ “Hotel California’s” بشكل جيد جدًا لأن كل نغمة مقصودة بشكل واضح، وصولاً إلى التعبيرات (كيفية عزفها) أعلى التركيبة (كيفية كتابتها). ليس هناك أي شعيرات فريتس بلا هدف، ولا هراء مغرور يركز على الأسلوب أكثر من الجوهر، ولا شيء يخرج المستمع من الحلقة اللحنية الأساسية للأغنية. يبدأ العزف المنفرد بجيتار واحد يعزف على تقدم شعر الأغنية، ثم ينطلق بمجرد انضمام الجيتار الثاني المتناغم إلى قسم التتابع الصوتي الشهير للأغنية المنفردة. وكما هو الحال مع أغنية “Free Bird”، تتلاشى الأغنية المنفردة في النهاية، مما يشير ضمنًا إلى أن حكاية “فندق كاليفورنيا” – ربما معنى خفي عن فخ الشهرة – لم تنته بعد.
كل هذا السحر الموسيقي جاء مباشرة من العرض التجريبي الأصلي لدون فيلدر، المعروف أيضًا باسم أحد أعضاء فرقة إيجلز السابقين في فرقة مليئة بتغييرات لا نهاية لها في التشكيلة. مدعومًا بسرد القصص الغنائية الرائعة لدون هينلي – “رياح باردة في شعري / رائحة كوليتاس دافئة / ترتفع في الهواء” – تعاون فيلدر مع زميله إيجل جو والش في إصدار الاستوديو الذي نعرفه ونحبه جميعًا.
الدرج إلى السماء – ليد زيبلين
قد يبدو اختيار الأغنية المنفردة من أغنية مثل “Stairway to Heaven” لفرقة Led Zeppelin واضحًا للغاية في هذا المقال، ولكن من الذي يمكننا أن نتجادل حول مثل هذا العمل الذي لا يُنسى من فرقة موسيقى الروك الكلاسيكية الرئيسية هذه؟ تم إصدار أغنية “Stairway to Heaven” كأغنية غير فردية في ألبوم الفرقة عام 1971 (تُركت من الناحية الفنية بدون عنوان، ولكنها غالبًا ما تسمى “Led Zeppelin IV”)، ونمت “Stairway to Heaven” إلى وضعها الحالي والمبدع، منفردًا وكل شيء.
كما قال عازف الجيتار Zeppelin Jimmy Page لمجلة Classic Rock ، فإن الأغنية المنفردة لـ “Stairway to Heaven” قد حدثت للتو. لقد دخل في نهاية تتبع الأغنية ليقوم بدبلاته الزائدة، والتقط جهاز Fender Telecaster الذي أسماه “الغيتار السحري” (هدية من جيف بيك)، وبعد محاولتين فاشلتين، تدفقت الأغنية المنفردة بأكملها بشكل أساسي مثل “تيار من الوعي”. قال بيج إنه منفرد حقيقي بالمعنى الارتجالي، إنه قام بتعديله وتغييره في العروض الحية، لكنه احتفظ بالخيط الموسيقي الأساسي.
تشرح قصة بيج كل شيء عن الشعور المنفرد لأغنية “Stairway to Heaven”. الأغنية المنفردة عضوية ومتكاملة في الأغنية، ولكنها أيضًا تبدو عفوية، كما لو أن بيج كان يحفظ تدفق الأغنية وتقدمها بنسبة 100٪ في ذهنه عندما سجل أجزائه. تندمج الأغنية المنفردة أيضًا مع الهيكل المتسلسل القائم على الفصل “Stairway to Heaven’s” وتنزف في جسرها، الذي يتميز بكلمات روبرت بلانت “وبينما نسير على الطريق / ظلالنا أطول من أرواحنا”. أخيرًا، يتمتع العزف المنفرد بهذا الشعور الرائع والمراوغ (إيقاعات طويلة / قصيرة متناوبة) التي تعزف بشكل رائع على القيثارات الإيقاعية “Stairway to Heaven’s”. نعم، إنه عمل فني لسبب، وهو سبب لن ينساه أي معجب حقيقي قريبًا.
خدر مريح – بينك فلويد
في بعض الأحيان تكون أفضل المعزوفات المنفردة هي الأكثر تقليصًا. هذا هو الحال مع الأغنية المنفردة لعازف الجيتار ديفيد غيلمور لأغنية “Comfortable Numb” لفرقة Pink Floyd من فيلم “The Wall” عام 1979. المنفرد ينضح بالعاطفة والإحساس. إنه يتبع أبسط تطورات موسيقى البلوز والروك ويفعل ذلك بطريقة توضح لك مقدار ما يمكن فعله بالقليل جدًا. إنه انتصار للعاطفة على الفلاش.
كما قال جيلمور لـ Guitar World، فقد اقترب من أغنيته المنفردة لأغنية “Comfortable Numb” من خلال عمليته المعمارية المعتادة والمنهجية. قام بتشغيل مجموعة من المعزوفات المنفردة المختلفة على الأغنية، واستمع إلى كل واحدة منها، والتقط أفضل الأجزاء، وقام بتجميع النسخة النهائية معًا. والنتيجة هي أغنية منفردة تتم مزامنتها بشكل مثالي مع الخط الصغير “Comfortable Numb’s” G Major-E minor-B، والتي يتم بناؤها بمرور الوقت، وتجد مفصلات وإيقاعات ولهجات جديدة على طول الطريق، وتنتهي بسلسلة من النغمات العالية التي تبدو تقريبًا مثل صوت يتألم. هذه مجاملة مثالية لمأساة شخصية بينك المدمنة للمخدرات الموصوفة في كلمات الأغنية (“لا أستطيع أن أضع إصبعي عليها الآن / كبر الطفل، وذهب الحلم”).
ومن المثير للاهتمام، تمامًا مثل “Free Bird” و”Hotel California”، تأتي الأغنية المنفردة لـ “Comfortable Numb” في نهاية الأغنية وتتلاشى معها. تترك هذه التقنية شيئًا ما حول الأغنية دون حل وتجعل المستمع يرغب في سماعها مرة أخرى. وهذا بدوره يجعل الأغنية بأكملها والأغنية المنفردة أكثر احتمالية للبقاء في الذاكرة. مجد، جيلمور والشركة. هناك سبب يجعل بينك فلويد واحدة من أنجح فرق الروك على الإطلاق وكان لديها الألبوم الأكثر مبيعًا في السبعينيات، “Dark Side of the Moon” عام 1973.
سلاطين التأرجح – مضيق شديد
أخيرًا، انتهينا بأغنية منفردة غريبة لا تُنسى من فرقة غريبة ولا تُنسى: “Sultans of Swing” من Dire Straits. على الرغم من أن Dire Straits قد وصلت إلى ذروة الشهرة والنجاح مع “Brothers in Arms” عام 1985 (وانتهت إلى الأبد بعد سبع سنوات في عام 1992 لأنها استنفدت)، إلا أن Dire Straits لها جذور في “العصر الذهبي” لموسيقى الروك الكلاسيكية (1964 إلى 1982). بعد عام واحد فقط من تأسيسهم في عام 1977، أصدروا ألبومهم الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا عام 1978 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، “Sultans of Swing”، منفردًا للغاية وكل شيء.
على عكس معظم الإدخالات الأخرى في هذه المقالة، فإن الأغنية المنفردة في “Sultans of Swing” قصيرة وحلوة (حوالي 30 ثانية). لكنها تجعل كل نغمة بارزة وهي شهادة على الكتابة الرائعة للأغاني لعازف الجيتار والمغني مارك نوبفلر. في جميع أنحاء العزف المنفرد، تعيد نغمة جيتار Knopfler غير العادية والمميزة والنابضة بالحياة والنظيفة تمامًا صياغة الخط الآلي الرئيسي لـ “Sultans of Swing”، والذي يعد في حد ذاته واحدًا من الحلقات الموسيقية المدمجة والجذابة للغاية لـ Dire Straits. والنتيجة هي أغنية منفردة مرحة وسهلة المنال ومبهجة وممتعة تشبه تمامًا ما ألهم “Sultans of Swing:” ليلة في الخارج عندما شاهد Knopfler فرقة موسيقية منزلية تعزف أمام “جمهور من ثلاثة أو أربعة” في إحدى الحانات، كما يقتبس Ultimate Classic Rock.
بقدر ما يتعلق الأمر بتأليف الأغاني، فإن أغنية “Sultans of Swing” هي مثال على كيفية “تشكيل الموسيقى التي تصنعها من خلال ما تعزفه عليه”، كما نقل موقع Guitar World عن Knopfler. كان يعتقد أن الأغنية كانت “مملة” حتى اشترى سيارة Fender Stratocaster عام 1961 والتي غيرت كل شيء فيما يتعلق بشعور “Sultans of Swing”، وصولاً إلى اهتزازات الأغنية المنفردة التي تخرج من خلال اختيار أصابعه.