تم طبع هذه المعزوفات المنفردة على الجيتار الخمسة على عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية الحقيقية مدى الحياة

المعزوفات المنفردة على الجيتار ركلة الحمار، أليس كذلك؟ لقد حصلوا على الانحناءات، والصراخ، واللعقات، والصوت، والصنابير، وتعبيرات الوجه العربدة المؤلمة، ويمكنهم رفع الأغنية إلى ذروة عاطفية لا يمكن تحقيقها ضمن حدود الوجود اليومي المضحك. ومنذ “العصر الذهبي” لموسيقى الروك الكلاسيكية (1964 إلى 1982) الذي قدم لنا أغاني الروك التي سنظل نكررها حتى اليوم الذي نموت فيه، فمن المنطقي أن بعض تلك الأغاني تحتوي على أغاني منفردة قاتلة تم حرقها في أرواح المعجبين الحقيقيين مدى الحياة. ونعم، هذا هو الحال بالفعل.

عند اختيار بعض المعزوفات المنفردة الرائعة لموسيقى الروك الكلاسيكية، حددنا بالفعل العصر الزمني الذي نحدده بدقة: ذروة موسيقى الروك الكلاسيكية وليس فقط “موسيقى الروك الكلاسيكية” باعتبارها كلمة مرادفة لـ “موسيقى الروك القديمة”. أما بالنسبة لتعريف القاتل المنفرد، حسنًا، فقد يكون هناك الكثير من الأشياء. تجمع أفضل المعزوفات المنفردة قصة الأغنية، وتعيد صياغتها وتكررها، وتكون بمثابة تتويج لمقطوعة موسيقية كاملة. يمكن أن يكون العزف المنفرد بمثابة مهرجان موسيقي كامل، ويمكن أن يكون لحنيًا وهادئًا، ويمكن أن يكون قصيرًا أو طويلًا – أيًا كان. ولكن لكي يتم طبعها مدى الحياة، فمن المحتمل أن تكون أغنية بارزة يسمعها الناس مرارًا وتكرارًا ويمكنهم الاستشهاد بملاحظة للملاحظة.

في هذا الصدد، لاحظ أننا استقرنا على خيارين واضحين، مثل المعزوفات المنفردة الملحمية من “Free Bird” و”Hotel California” للينرد سكاينيرد وإيجلز، على التوالي، بالإضافة إلى الأغنية المنفردة الأسطورية بنفس القدر من “Stairway to Heaven” لليد زيبلين. أضف إلى ذلك خيارًا بديهيًا من Pink Floyd وربما اختيارًا مفاجئًا من Dire Straits، ولدينا ما يكفي من المعزوفات المنفردة الرائعة والمتنوعة لتمزيقها في رأسك مدى الحياة.