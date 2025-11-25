تم طرد إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون بسبب ضرب زميله في الفريق في فوز مفاجئ

حدث مشهد غريب في ملعب أولد ترافورد عندما حصل لاعب خط وسط إيفرتون، إدريسا جانا جاي، على بطاقة حمراء بسبب ضرب زميله في الدقيقة 13 من فوز فريقه على مانشستر يونايتد.

وقع الحادث الغريب بعد وقت قصير من سوء الفهم الذي أدى إلى هدف قريب لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فرنانديز، الذي أرسل تسديدته فوق الشباك مباشرة، وأنقذ إيفرتون من خطأ مكلف.

غضب جاي على الفور بعد خروج الكرة من اللعب وواجه زميله مايكل كين بشأن ما حدث.

اندلعت محادثة مفعمة بالحيوية وفي النهاية دفع Keane Gueye، الذي قام بدوره بضرب وجه Keane ويمكن رؤيته بوضوح وهو يقوم بالاتصال.

كان حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد، يسير نحو مكان الحادث عندما هرع لمنع تفاقم الوضع بشكل أكبر، وفي النهاية أمسك بجاي للمساعدة في إرشاده خارج الملعب.

واصل جاي الصراخ تجاه كين بينما قاده بيكفورد إلى خط التماس.

تم عرض البطاقة الحمراء على Gueye لانتهاكه قسم السلوك العنيف لقوانين IFAB الخاصة باللعبة.

تنص القاعدة على أن “اللاعب الذي، عندما لا يتحدى الكرة، يقوم عمدًا بضرب الخصم أو أي شخص آخر على الرأس أو الوجه باليد أو الذراع، يعتبر مذنبًا بارتكاب سلوك عنيف ما لم تكن القوة المستخدمة ضئيلة”.

وأصدر كين اعتذارا بعد الحادث.

وقال جاي في بيان: «أريد الاعتذار أولاً لزميلي مايكل كين. “أتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاتي. كما أعتذر لزملائي في الفريق والموظفين والمشجعين والنادي. ما حدث لا يعكس هويتي أو القيم التي أمثلها. يمكن أن تتصاعد المشاعر، لكن لا شيء يبرر مثل هذا السلوك. سأتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى”.

كان الطرد يعني أن إيفرتون كان عليه أن يلعب بقية المباراة بـ 10 لاعبين، لكنه تمكن من التغلب على مانشستر سيتي بالفوز 1-0.

وسجل كيرنان ديوسبري هول الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 29.

وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء كانت بعيدة عن متناول حارس مرمى مانشستر يونايتد.

كان فوز إيفرتون هو الثاني له على ملعب أولد ترافورد في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد.