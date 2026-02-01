تم فحص إجازة أبوة الفايكنج GM Kwesi Adofo-Mensah السابقة

أثار قرار كويسي أدوفو مينساه بأخذ إجازة أبوة بعض الدهشة حول اتحاد كرة القدم الأميركي، لكنه لم يلعب أبدًا في قرار الفايكنج بإقالته من منصب المدير العام يوم الجمعة.

بالنسبة الى الرياضي، فإن استخدام Adofo-Mensah لإجازة أبوة لمدة أسبوعين بعد ولادة طفله في عام 2023 ترك بعض المديرين التنفيذيين والمدربين في اتحاد كرة القدم الأميركي في “الكفر”.

غاب Adofo-Mensah عن اجتماعات وتدريبات المعسكر التدريبي لمدة أسبوعين، وكان يعمل عن بعد خلال تلك الفترة.

“انتشرت الأخبار حول الوقت الذي قضاه بعيدًا عن الفريق بسرعة في جميع أنحاء الدوري. وقد قوبل الأمر بالكفر بين بعض المديرين التنفيذيين والمدربين المنافسين،” حسبما ذكرت صحيفة أثليتيك.

“في ثقافة اتحاد كرة القدم الأميركي حيث يعترف العديد من اللاعبين والمدربين والمديرين التنفيذيين بفخر بفقدان ولادة أطفالهم، فإن قضاء بعض الوقت لرعاية مولود جديد ودعم الشريك يظل أمرًا غير شائع.”

ومع ذلك، بينما أشار التقرير إلى رد فعل المديرين التنفيذيين والمدربين الآخرين في اتحاد كرة القدم الأميركي، فقد أشار أيضًا إلى أن الفايكنج لم يكن لديهم أي مشاكل معها.

في الواقع، يبدو أن أدوفو مينساه أوضح للمنظمة أنه قدم “التزامًا” تجاه عائلته قبل أن يتم تعيينه من قبل الفايكنج.

تناولت ديانا روسيني من The Athletic هذا الأمر أيضًا في منشور على X.

وكتبت: “كان هناك الكثير من الحديث حول حصول كويسي أدوفو مينساه على إجازة أبوة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها لا تزال نادرة في اتحاد كرة القدم الأميركي”. “ولكن من المهم أن نلاحظ أن فريق مينيسوتا الفايكنج دعمه خلال العملية برمتها ولم يعارضه بأي شكل من الأشكال.

“كانت هذه قصة خارج المبنى، وليس داخله.”

عادت حالة إجازة الأبوة إلى دائرة الضوء بعد أيام من تصريح مدرب بيلز الجديد جو برادي للصحفيين بأن زوجته أنجبت أثناء تدريبه في إحدى المباريات.

“هذه الوظيفة تتطلب التضحية. وقال برادي خلال مؤتمره الصحفي التمهيدي الأسبوع الماضي في بوفالو: “إنني أتصل بك في طريقي إلى إحدى المباريات أثناء دخولك إلى المخاض”. “اكتشفت بعد المباراة أنك تولد بمفردك. هذه اللعبة تحرمك من الوقت والطاقة والحضور، وقد تحملت الثقل الذي يأتي مع هذه الوظيفة حتى أتمكن من متابعة رسالتي.”

تم طرد Adofo-Mensah من دوره مع الفايكنج بعد أن حقق 43-25 خلال مواسمه الأربعة.