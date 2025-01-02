تم قطع جمال آدامز من فريق تدريب الأسود بعد شهر من انضمامه للفريق

جمال آدامز يبحث عن منزل جديد لكرة القدم.

قطع فريق الأسود سلامة الطائرات السابقة المثيرة للجدل من فريق التدريب الخاص بهم يوم الأربعاء بعد شهر من انضمامه إلى المنظمة.

لقد كان مع Titans في وقت سابق من الموسم، ولكن تم قطعه من هناك أيضًا، والآن يبحث Pro Bowler ثلاث مرات مرة أخرى عن فريق ليأخذ نشرة إعلانية عليه للموسم المقبل.

تلقى آدامز وقت اللعب بشكل مقتصد أثناء وجوده مع الأسود، حيث شارك في مباراتين كترقية للفريق التدريبي وكان في الملعب لمدة 20 لقطة دفاعية فقط لديترويت.

جاءت هذه الأخبار بعد أيام فقط من نشر مقابلة مع آدم أعرب فيها عن سعادته بالفرصة التي أتيحت له في ديترويت مع الأسود.

قال آدامز لمراسل كرة القدم تايلر دن: “من الواضح أنها فرصة رائعة”. “وعندما عدت إلى المنزل بعد أن طلبت الإفراج عني من ولاية تينيسي، عدت إلى المنزل وخففت من ضغطي. لقد هربت للتو وأردت تصفية ذهني والتأكد من أنني فيه للأسباب الصحيحة وأنني فيه لتحقيق هدفي ومواصلة مسيرتي المهنية. ومن الواضح أنني جلست في المنزل لبضعة أسابيع وتدربت طوال الوقت.

وأضاف: “ومن الواضح أنني تلقيت المكالمة (من ديترويت) وكان الأمر لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لي. أنا مثل، يا رجل، يا لها من فرصة. فرصة لمطاردة الحلبة. وهذا ما يدور حوله الأمر يا رجل.

لم تكن مهنة آدامز هي نفسها أبدًا منذ أن طلب التجارة من Jets، المنظمة التي صاغته في المركز السادس بشكل عام في عام 2017، وحصلت على هذا الطلب في عام 2020.

لقد جعله خلافه مع المنظمة شخصية مستقطبة في تاريخ الامتياز الحديث ومنذ التجارة، ابتليت مهنة آدامز باللعب غير المتسق والإصابات.

قضى آدامز أربع سنوات مع سيهوكس وأصيب بتمزق في الوتر الرباعي في عام 2022 وأنهى موسمه في الأسبوع الأول، وبدا أنه يمثل تراجعًا كبيرًا بالنسبة له.

تم إطلاق سراحه في موسم 2024 خارج الموسم، مما أوصله لفترة وجيزة إلى تينيسي.

أعرب آدامز مؤخرًا عن أسفه بشأن الطلب التجاري من الطائرات.

وقال: “جماهير (الطائرات)، لم أكن أعلم أنني آذيتهم بهذه الطريقة”. “لم أكن أدرك أن لدي هذا التأثير الكبير. ومن الواضح أنه مع تقدمي في السن، بدأت أدرك، “يا أخي، لقد امتلكت كل شيء.” لقد كان لديك كل شيء إلى جانب الفوز. كل شيء آخر، كان لديك كل شيء. أي شيء يمكن أن يطلبه اللاعب. لكن الأمر لم ينجح بالنسبة لي. لقد طلبت التجارة. وإذا نظرت إلى ذلك الآن، سأقول لنفسي: “لا تتخذ قرارًا عاطفيًا”. “