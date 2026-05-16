تم نقل لاعب رينجرز جوش سميث إلى المستشفى بسبب تشخيص التهاب السحايا الفيروسي

أعلن فريق رينجرز، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة لاعب القاعدة الثاني جوش سميث بالتهاب السحايا الفيروسي، وسيتم نقله إلى المستشفى لمدة أسبوع على الأقل.

سميث، 28 عامًا، موجود في مستشفى بمنطقة دالاس ومن المتوقع أن يبقى هناك لمدة 7 إلى 10 أيام، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال رينجرز إن سميث كان يشعر بالمرض يوم الأربعاء قبل رؤية الطبيب.

وقال كريس يونج، رئيس عمليات البيسبول في تكساس: “همنا الوحيد الآن هو صحة جوش”. وأضاف: “من الواضح أن هذا مرض غير متوقع، لكننا نأمل أن نراه يعود إلى كامل صحته وينضم إلى النادي قريبًا جدًا”.

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن التهاب السحايا الفيروسي هو الشكل الأكثر شيوعا للمرض، وهو تورم البطانة الواقية للدماغ والحبل الشوكي.

وينجم المرض عن عدوى فيروسية، وغالبًا ما تظهر الحمى وتيبس الرقبة والصداع كأعراض شائعة.

يمكن أيضًا أن يحدث الغثيان والقيء وتغير الحالة العقلية، وإن كان ذلك نادرًا.

ووضعت تكساس سميث على قائمة المصابين لمدة 10 أيام، وسيتم تحديد برنامج عودته بمجرد أن يتمكن من استئناف النشاط البدني.

بعد أن تمت صياغته من قبل يانكيز في الجولة الثانية من مسودة 2019، كان سميث مع رينجرز منذ يوليو 2021 وظهر لأول مرة في MLB مع النادي في عام 2022.

لعب سميث، الذي كان جزءًا من فريق تكساس لبطولة العالم 2023، دورًا أكبر في المواسم الأخيرة، حيث لعب في أكثر من 140 مباراة في عامي 2024 و2025، حيث كان بمثابة لاعب مفيد.

منذ أن قام رينجرز بتبادل ماركوس سيمين مع ميتس في نوفمبر، عمل سميث كلاعب أساسي ثاني يوميًا للفريق، حيث بدأ 26 مباراة في المركز لبدء العام.

لقد بدأ بداية بطيئة على اللوحة هذا الموسم، ومع ذلك، فقد وضع خطًا مائلًا متواضعًا بقيمة .217/.324/.239 عبر 108 ظهور للوحة.