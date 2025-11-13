تم نقل نهائي سباق 100 متر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 للسيدات قبل حدث الرجال

وستكون أولمبياد لوس أنجلوس 2028 هي الأولى في التاريخ التي تحدد موعد نهائي سباق 100 متر للسيدات في يوم افتتاح المنافسات وتدفع منافسات الرجال إلى اليوم الثاني.

تم إصدار جدول LA28 الكامل يوم الأربعاء، حيث أعلن المنظمون عن تغيير غير مسبوق لإعطاء الأولوية لفئة السيدات.

وقالت شانا فيرجسون، رئيسة قسم الرياضة والألعاب في LA28، للصحفيين: “سيكون سباق 100 متر للسيدات أحد أكثر الأحداث مشاهدة، وأردنا أن نبدأ بعرض أسرع السيدات في العالم”.

وسيتضمن يوم الافتتاح في 15 يوليو/تموز جميع الجولات الثلاث لسباق 100 متر سيدات. عادةً ما تجري رياضيات المضمار للسيدات حدثين كحد أقصى يوميًا في الألعاب الأولمبية. وبالتالي فإن الأحداث الثلاثة في يوم واحد ستكون أيضًا منطقة مجهولة بالنسبة لهذه الفئة ورياضيها.

يأتي التغيير لإعطاء العداءات الأضواء في وقت مبكر في وقت تزداد فيه شعبية الرياضات النسائية في الولايات المتحدة والتركيز العالمي على حماية فئة النساء من الرياضيين الذكور المتحولين بيولوجيًا.

يقال إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) تتجه نحو سن سياسة جديدة تحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً التنافس كنساء، وفقًا لتقارير متعددة هذا الأسبوع.

اقترح الرئيس دونالد ترامب في أغسطس أنه سيكون هناك شكل من أشكال الاختبارات الجينية في أولمبياد لوس أنجلوس من أجل ضمان عدم تنافس الذكور في الأحداث النسائية.

صرح كبير المسؤولين الطبيين في اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية (USOPC)، الدكتور جوناثان فينوف، للصحفيين الشهر الماضي أن اللجنة تستكشف خيارات لجعل اختبارات الجينات SRY متاحة للهيئات الإدارية الرياضية الأمريكية قبل أولمبياد لوس أنجلوس.

أبرز النقاط الأخرى في جدول LA 28

ستظهر كرة القدم ذات العلم الأمريكي لأول مرة في الألعاب الأولمبية عام 2028، ومن المقرر أن تبدأ مسابقات الرجال والسيدات في 15 يوليو في ملعب إكسبوزيشن بارك، حيث ستقام جميع مباريات كرة القدم.

وتقام مباراة الميدالية الذهبية للرجال يوم الجمعة 21 يوليو، بينما تقام مباراة الميدالية الذهبية للسيدات في اليوم التالي يوم السبت 22 يوليو.

ستعود البيسبول والكرة اللينة إلى الألعاب الأولمبية بعد غيابهما عن ألعاب باريس الصيف الماضي.

ستقام جميع مباريات البيسبول في ملعب دودجرز، بدءًا من يوم الخميس 13 يوليو. ثم ستقام مباراة الميدالية الذهبية يوم الأربعاء 19 يوليو.

سيتم لعب مباريات الكرة اللينة في OKC Softball Park، بدءًا من يوم الأحد 23 يوليو، وستقام مباراة الميدالية الذهبية يوم السبت 29 يوليو.

وستبدأ منافسات كرة السلة، التي هيمنت عليها الولايات المتحدة طوال العقود الثلاثة الماضية، قبل يومين من حفل الافتتاح للسيدات يوم الأربعاء 12 يوليو/تموز، وقبل يوم واحد من حفل الافتتاح للرجال يوم الخميس 13 يوليو/تموز.

وستقام بعد ذلك مباراة الميدالية الذهبية للسيدات يوم السبت 29 يوليو، ونهائي الرجال يوم الأحد 30 يوليو. وستقام جميع مباريات كرة السلة في إنجليوود دوم.

بشكل عام، يشهد جدول أولمبياد 2028 إقامة سبع مسابقات قبل حفل الافتتاح، وهو أمر غير معتاد تاريخياً.

سيكون هناك أيضًا “السبت الكبير” في 29 يوليو (اليوم 15)، والذي يتضمن 26 نهائيًا في 23 رياضة.