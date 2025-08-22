تم نقل TJ Moore بعد إصابة في الساق في ختام Preseason Giants

تم نقل TJ Moore بعد إصابة في الساق في ختام Preseason Giants

كان لابد من نقل الصاعد العمالقة TJ Moore من الملعب خلال خاتمة يوم الخميس ضد الوطنيين.

وقعت الإصابة في الربع الأخير من المباراة عندما بدا ساقه يلف بشكل محرج بينما كان يركض على العشب أثناء تغطية العائد.

كان من الواضح أن مور كان يعاني من ألم هائل عندما كان على الأرض وأن زملائه في الفريق العمالقة خرجوا من الهامش لدعمه أثناء النظر إليه من قبل الطاقم الطبي.

تحذير: المحتوى الرسومي

تم نقله في النهاية عن الملعب إلى غرفة الخزانة.

ثم تم تحميل مور في سيارة إسعاف على نقالة بعد سحبها إلى النفق بالقرب من غرفة خلع الملابس العمالقة ، وفقًا لتقارير متعددة.

كان مور عرضًا جيدًا ليلة الخميس ، حيث قام بإجراء ثلاث مباريات وإعادة اعتراض 44 ياردة لمس أرض.

