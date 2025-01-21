تناول أديرال يمكن أن يكون له تأثير غير متوقع على الدافع الجنسي للرجل

في السنوات الأخيرة، أصبح أديرال، الذي يوصف لمكافحة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، دواء شائعًا جدًا. يستخدم الكثير من الأشخاص عقار Adderall هذه الأيام لدرجة أنه في أكتوبر 2022، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هناك نقصًا رسميًا في عقار Adderall (حسب CNN).
ولكن في حين أن فعاليته بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والحالات المماثلة تبدو مؤكدة إلى حد ما، إلا أنه إذا كان لديك قضيب، فيمكن أن يؤثر على الدافع الجنسي لديك. وليس بطريقة جيدة.
سواء تم وصف دواء أديرال لك لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو تناوله للترفيه، فمن المهم أن تكون على دراية بالآثار الجانبية له — وهي ليست قائمة قصيرة. من التغيير في الدافع الجنسي إلى الليالي الطوال، ومشاكل الرؤية، وأكثر من ذلك، يمكن أن يسبب أديرال بعض الآثار الجانبية المفاجئة.
قد ينخفض الدافع الجنسي لديك عند استخدام أديرال
مثل جميع الأدوية الموصوفة، فإنه يؤثر على الجميع بشكل مختلف. في بعض الرجال، قد يتم سحق الرغبة الجنسية لديهم تمامًا عن طريق تناول أديرال. ويعود السبب في ذلك إلى مدى تأثيره على مادة الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى قلة الاستمتاع واللذة الجنسية. وبطبيعة الحال، إذا لم يعد النشاط الجنسي جيدًا كما كان من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الاهتمام بالجنس تمامًا. على الرغم من أن عدم وجود الدافع الجنسي قد يكون أمرًا جيدًا بالنسبة للبعض، إلا أنه إذا كان لديك شريك، فقد يسبب ذلك بعض المشكلات.
هناك عنصر آخر قد يقلل من الدافع الجنسي لديك وهو الإرهاق العقلي. نظرًا لأن Adderall يجعل عقلك يركز بطرق لا يستطيع القيام بها بمفرده، فإن التعب العقلي يمكن أن يتسلل إليك، وفقًا لمجلة Dallas Men’s Health. كما يعلم الجميع، عندما تكون مرهقًا، سواء جسديًا أو عقليًا، فإن الاهتمام بالجنس – أو أي شيء من هذا القبيل – يخرج من النافذة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص الذين لديهم قضيب يعانون من زيادة الدافع الجنسي. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة علم الأدوية النفسية للأطفال والمراهقين، يمكن أن يسبب أديرال فرط الرغبة الجنسية لدى بعض المراهقين، مما يؤدي إلى الإفراط في ممارسة العادة السرية. بمعنى آخر، بغض النظر عن جنسك أو عمرك، يمكن أن يؤثر اديرال على عقلك وجسمك بطرق غير متوقعة. ولهذا السبب، من المهم جدًا أن تعرف الآثار الجانبية المحتملة وأن تبلغ طبيبك عن أي تجارب سلبية.
قد تعاني أيضًا من ضعف الانتصاب
عندما يتناول شخص ما أديرال، ترتفع مستويات الدوبامين والسيروتونين والنورإبينفرين. ويحدث هذا حتى يتمكن أولئك الذين يجدون صعوبة في التركيز من الحصول على رأس أكثر هدوءًا، إذا جاز التعبير، لأن الهرمونات تعمل معًا لتقليل تحفيز الدماغ الزائد. هذه هي الأخبار الجيدة.
الخبر السيئ هو أن أديرال لا يغير مستويات الهرمونات فحسب، بل يحد أيضًا من تدفق الدم داخل الجسم. عندما يحدث هذا، لا يستطيع الدم الوصول إلى المكان الذي يجب أن يذهب إليه. إذا كان لديك قضيب ويتم استثارتك، يجب أن يصل الدم إلى أعضائك التناسلية، ويملأ قضيبك به، وبالتالي يحدث الانتصاب. إذا لم يتمكن الدم من القيام بذلك، فسينتهي بك الأمر بضعف الانتصاب.
ومع ذلك، إذا حدث هذا لك، كتب موقع Verywell أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها. في البداية، يمكنك منح جسمك بعض الوقت للتأقلم. في كثير من الأحيان، سوف تهدأ الآثار الجانبية عندما يعتاد جسمك على الدواء. يمكنك أيضًا التحدث مع طبيبك حول ما إذا كان تغيير الأدوية أو خفض الجرعة خيارًا متاحًا. وأخيرًا، قد تكون قادرًا على تجنب هذا التأثير الجانبي من خلال التخطيط الدقيق، إما الانتظار حتى يغادر أديرال نظامك أو تخطي الجرعة عندما تعلم أنك ستمارس نشاطًا جنسيًا.