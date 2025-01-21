تناول أديرال يمكن أن يكون له تأثير غير متوقع على الدافع الجنسي للرجل

مثل جميع الأدوية الموصوفة، فإنه يؤثر على الجميع بشكل مختلف. في بعض الرجال، قد يتم سحق الرغبة الجنسية لديهم تمامًا عن طريق تناول أديرال. ويعود السبب في ذلك إلى مدى تأثيره على مادة الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى قلة الاستمتاع واللذة الجنسية. وبطبيعة الحال، إذا لم يعد النشاط الجنسي جيدًا كما كان من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الاهتمام بالجنس تمامًا. على الرغم من أن عدم وجود الدافع الجنسي قد يكون أمرًا جيدًا بالنسبة للبعض، إلا أنه إذا كان لديك شريك، فقد يسبب ذلك بعض المشكلات.

هناك عنصر آخر قد يقلل من الدافع الجنسي لديك وهو الإرهاق العقلي. نظرًا لأن Adderall يجعل عقلك يركز بطرق لا يستطيع القيام بها بمفرده، فإن التعب العقلي يمكن أن يتسلل إليك، وفقًا لمجلة Dallas Men’s Health. كما يعلم الجميع، عندما تكون مرهقًا، سواء جسديًا أو عقليًا، فإن الاهتمام بالجنس – أو أي شيء من هذا القبيل – يخرج من النافذة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص الذين لديهم قضيب يعانون من زيادة الدافع الجنسي. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة علم الأدوية النفسية للأطفال والمراهقين، يمكن أن يسبب أديرال فرط الرغبة الجنسية لدى بعض المراهقين، مما يؤدي إلى الإفراط في ممارسة العادة السرية. بمعنى آخر، بغض النظر عن جنسك أو عمرك، يمكن أن يؤثر اديرال على عقلك وجسمك بطرق غير متوقعة. ولهذا السبب، من المهم جدًا أن تعرف الآثار الجانبية المحتملة وأن تبلغ طبيبك عن أي تجارب سلبية.