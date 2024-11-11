تناول الأرز البني كل يوم له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

عندما يتعلق الأمر بخفض نسبة الكولسترول في الدم، فالأمر كله يتعلق باختيار الأطعمة المناسبة. لكن في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة ما هو جيد بالنسبة للكوليسترول لديك، وما الذي قد يدفعه إلى أعلى مستوياته. على سبيل المثال، نسمع عن أهمية الحبوب في الحفاظ على مستوى الكولسترول الصحي، لكن هذا لا يعني أن أي نوع من الحبوب سيفي بالغرض. أدخل: الأرز البني.
فيما يتعلق بالحبوب التي ستعمل على تحسين صحة جسمك، فإن الأرز البني يحتل مرتبة عالية في القائمة. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة علوم التغذية والفيتامينات، الأرز البني ليس رائعًا بشكل عام بالنسبة لك فحسب، ولكنه صحي للقلب، ويخفض نسبة الكوليسترول، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.. الأرز الأبيض، كما هو الحال في ذلك الوعاء اللذيذ الذي يرافق السوشي الخاص بك، ليس فقط لا يرقى إلى مستوى ما يمكن أن يفعله الأرز البني لك، ولكن له في الواقع آثار سلبية على الجسم، مثل زيادة فرص الإصابة بمرض السكري والمساهمة في زيادة الوزن. .
في الواقع، الأرز البني مفيد جدًا بالنسبة لك، حيث أظهرت نتائج 45 دراسة تم فحصها في مراجعة منهجية وتحليل تلوي لعام 2016 نُشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ أن أولئك الذين تناولوا الأرز البني بانتظام انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% إلى 21%. المرض بالمقارنة مع أولئك الذين لا يأكلونه. لفهم سبب حدوث ذلك، تحدثت هيلث دايجست حصريًا مع اختصاصي التغذية المسجل أنجيل لوك، صاحب موقع Food Mysteries، حول كيفية تأثير الأرز البني بشكل إيجابي على الكوليسترول.
كيف يمكن لتناول الأرز البني أن يحدث فرقا
ما يجعل الأرز البني طعامًا متميزًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على (والحفاظ على) نسبة الكوليسترول في الدم هو الألياف – وحقيقة أنه يحتوي على الكثير منها. “الحبوب الكاملة، بما في ذلك يساعد الأرز البني على خفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL) بسبب محتواه العالي من الألياف“، قال لوك. مثال على ذلك: يحتوي الأرز الأبيض على أقل من جرام واحد من الألياف لكل 100 جرام منه، بينما يحتوي الأرز البني على 1.8 جرام. وهذا فرق كبير في عالم الألياف الغذائية.
كما أوضح لوك، تظهر الأبحاث أيضًا أن الأرز البني يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، مقارنة بالأرز الأبيض. وفقا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة مضادات الأكسدة (بازل)، فإن الأرز البني غني بالأحماض الفينولية. هذه الأحماض، وهي من مضادات الأكسدة، تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، وكذلك السرطان والسكري. بمعنى آخر، الأرز البني ليس مجرد عنصر رئيسي في الحفاظ على مستويات الكولسترول في الدم صحية، ولكنه في الأساس طعام فائق الجودة في كيفية العناية بالجسم.
المخاطر المحتملة لتناول الكثير من الأرز البني
على الرغم من أن تناول الأرز البني كل يوم مفيد بالتأكيد بالنسبة لك، إلا أنه بالتأكيد ليس الحبوب الوحيدة التي يجب عليك تناولها. وقال لوك: “من الأفضل ممارسة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الحبوب الكاملة (و) لفتح الفرص للاستمتاع بالأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مختلفة لنظام غذائي جيد”، مضيفًا أنه إذا كان لديك حساسية من الأرز البني فيجب عليك تناولها. وبالطبع ابتعد عنه.
أيضًا، إذا كنت تراقب نسبة السكر في الدم لديك، فعليك أن تكون حذرًا بشأن تناول الأرز البني كل يوم. قال لوك: “لاحظ أنه على الرغم من أن الأرز البني يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من الأرز الأبيض، إلا أن أحجام الوجبات مهمة”. “كلما تناولت المزيد من الأرز، زاد الحمل الجلايسيمي، بغض النظر عن نوع الأرز الذي اخترته.”
في النهاية، كما أوضح لوك، يتعلق الأمر بالاعتدال والوعي بما يمكن لجسمك التعامل معه وما لا يمكنه التعامل معه. وقال لوك: “بشكل عام، فإن تخصيص ربع وجبتك للحبوب الكاملة مثل الأرز البني أمر معقول”. أضف إلى هذا الربع القليل من البروتين والكثير من الخضار. ثم يمكنك أن تربت على ظهرك لاتخاذ خيارات صحية للوجبات.