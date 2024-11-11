تناول الأرز البني كل يوم له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

عندما يتعلق الأمر بخفض نسبة الكولسترول في الدم، فالأمر كله يتعلق باختيار الأطعمة المناسبة. لكن في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة ما هو جيد بالنسبة للكوليسترول لديك، وما الذي قد يدفعه إلى أعلى مستوياته. على سبيل المثال، نسمع عن أهمية الحبوب في الحفاظ على مستوى الكولسترول الصحي، لكن هذا لا يعني أن أي نوع من الحبوب سيفي بالغرض. أدخل: الأرز البني.

فيما يتعلق بالحبوب التي ستعمل على تحسين صحة جسمك، فإن الأرز البني يحتل مرتبة عالية في القائمة. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة علوم التغذية والفيتامينات، الأرز البني ليس رائعًا بشكل عام بالنسبة لك فحسب، ولكنه صحي للقلب، ويخفض نسبة الكوليسترول، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.. الأرز الأبيض، كما هو الحال في ذلك الوعاء اللذيذ الذي يرافق السوشي الخاص بك، ليس فقط لا يرقى إلى مستوى ما يمكن أن يفعله الأرز البني لك، ولكن له في الواقع آثار سلبية على الجسم، مثل زيادة فرص الإصابة بمرض السكري والمساهمة في زيادة الوزن. .

في الواقع، الأرز البني مفيد جدًا بالنسبة لك، حيث أظهرت نتائج 45 دراسة تم فحصها في مراجعة منهجية وتحليل تلوي لعام 2016 نُشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ أن أولئك الذين تناولوا الأرز البني بانتظام انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% إلى 21%. المرض بالمقارنة مع أولئك الذين لا يأكلونه. لفهم سبب حدوث ذلك، تحدثت هيلث دايجست حصريًا مع اختصاصي التغذية المسجل أنجيل لوك، صاحب موقع Food Mysteries، حول كيفية تأثير الأرز البني بشكل إيجابي على الكوليسترول.