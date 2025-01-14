تناول التفاح كل يوم يمكن أن يكون سر خفض نسبة الكولسترول في الدم

لا يزال ارتفاع نسبة الكوليسترول يمثل مشكلة كبيرة لكثير من البالغين. تشير الأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن حوالي واحد من كل عشرة أفراد يبلغون من العمر 20 عامًا أو أكثر يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول (فرط شحميات الدم).

وكما لاحظت جمعية القلب الأمريكية، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض القلب، والتي يمكن أن تكون قاتلة. ومع ذلك، فإن بعض الأفراد قادرون على إدارة وخفض مستويات الكوليسترول لديهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي يركز على الأطعمة الوظيفية. بالنسبة لهم، يمكن أن يكون التفاح خيارًا لذيذًا “طعامًا كدواء”.

ليس سراً أن التفاح كان منذ فترة طويلة الفاكهة المفضلة في أمريكا الشمالية، كما يتضح من احتلاله المركز الأول في قائمة وزارة الزراعة الأمريكية للفاكهة الأكثر استهلاكًا في عام 2023. في الواقع، يأكل كل شخص كل عام حوالي 14.7 رطلاً من التفاح. في أشكال مختلفة.

على الرغم من أن التفاح مليء بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي تجعله خيارات وجبات خفيفة صديقة للقلب، إلا أن البكتين (نوع من الألياف) الذي يحتوي عليه هو ما يجعله أدوات محتملة ضد ارتفاع نسبة الكوليسترول. لماذا؟ وفقا لعيادة كليفلاند، البكتين يساعد على إخراج الكوليسترول من الجسم.