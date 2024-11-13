تناول الخبز المخمر كل يوم له تأثير غير متوقع على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من مخاوف صحية مختلفة عن نظرائهم الأصغر سنًا. عندما يبدأ جسمك في التقدم في السن، يمكن أن تصبح أعضائك وجهازك المناعي أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل وارتفاع الكوليسترول. ولهذا السبب من المهم بالنسبة لك ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وإدارة مستويات التوتر لديك، والحفاظ على نظام غذائي صحي.
يمكن أن يساعد دمج الأطعمة المخمرة مثل الخبز المخمر في حماية جسمك من الأمراض المرتبطة بالعمر. شريحة من الخبز المخمر تحتوي على 100 سعرة حرارية مع 3 جرام من البروتين و 1 جرام فقط من الدهون. لا يحتوي خبز العجين المخمر على الكثير من السكر المضاف ولكنه يحتوي على جرام من الألياف للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم. لا يجب أن تتناول الخبز المخمر في كل وجبة لأن شريحة الخبز تحتوي على 220 ملليجرام من الصوديوم، وهو ما يمثل 9% من القيمة اليومية.
على الرغم من أن الخبز المخمر لا يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن باستثناء فيتامينات ب، إلا أن عملية التخمير تعمل على تحسين العناصر الغذائية في الحبوب الكاملة لتوفير المركبات الفينولية والببتيدات المثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين. تحتوي هذه المركبات على قوى مضادة للأكسدة ومضادة لارتفاع ضغط الدم ومضادة لمرض السكري والتي يمكن أن تحافظ على صحتك مع تقدمك في العمر، وفقًا لمراجعة عام 2019 في Nutrients.
يمكن أن يقلل مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض في العجين المخمر من خطر الإصابة بالأمراض
يعد الخبز المخمر أحد مكونات النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، وفقًا لافتتاحية عام 2019 في Aging Clinical and Experimental Research. يحتوي خبز العجين المخمر على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل لأن عملية التخمير تنتج أحماضًا تبطئ عملية الهضم. يمكن أن يساعد العجين المخمر ذو المؤشر الجلايسيمي المنخفض الأشخاص الذين يحاولون إدارة الحالات المرتبطة بالعمر المرتبطة بسكر الدم، مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة.
يمكن أن يؤثر مؤشر نسبة السكر في الدم في الأطعمة أيضًا على خطر الإصابة بأمراض القلب. ترتبط الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم بانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد وارتفاع الدهون الثلاثية لأنها تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. إن استبدال الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع بأطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض مثل خبز العجين المخمر يمكن أن يدعم صحة قلبك عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات. الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع تزيد من مستويات الأنسولين، مما يعزز نمو السرطان.
فوائد أخرى للخبز المخمر
إذا سبق لك أن صنعت خبزًا منزليًا، فستحتاج إلى كيس صغير من الخميرة لتخمير العجين. يتم تخمير خبز العجين المخمر بشكل طبيعي عن طريق السماح لخليط من الدقيق والماء بالتخمر لعدة أيام. تقوم هذه الميكروبات الصغيرة الموجودة في العجين المخمر بتفكيك بعض الغلوتين الموجود في الخبز. على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الغلوتين لا يمكنهم تناول الخبز المخمر، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أجهزة هضمية حساسة قد يجدون أن الخبز المخمر أكثر ملاءمة لعملية الهضم. يشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تناول السكريات قليلة التعدد القابلة للتخمر، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات (FODMAPs).
قد تفترض أن الخبز المخمر يعد مصدرًا رائعًا للبروبيوتيك لأنه طعام مخمر. على الرغم من أن البكتيريا الموجودة في العجين المخمر تكون حية أثناء عملية التخمير، إلا أن هذه الميكروبات تموت عندما يتم خبز الخبز. ومع ذلك، فإن عملية التخمير تقلل من الفيتات، وهي مواد موجودة بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية والتي تمنع جسمك من امتصاص المعادن الرئيسية. يؤدي تخمير العجين المخمر أيضًا إلى تقليل مادة الأكريلاميد المرتبطة بالسرطان عن طريق خفض حموضة الخبز، وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة Frontiers in Nutrition.