تناول الخبز المخمر كل يوم له تأثير غير متوقع على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من مخاوف صحية مختلفة عن نظرائهم الأصغر سنًا. عندما يبدأ جسمك في التقدم في السن، يمكن أن تصبح أعضائك وجهازك المناعي أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل وارتفاع الكوليسترول. ولهذا السبب من المهم بالنسبة لك ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وإدارة مستويات التوتر لديك، والحفاظ على نظام غذائي صحي.

يمكن أن يساعد دمج الأطعمة المخمرة مثل الخبز المخمر في حماية جسمك من الأمراض المرتبطة بالعمر. شريحة من الخبز المخمر تحتوي على 100 سعرة حرارية مع 3 جرام من البروتين و 1 جرام فقط من الدهون. لا يحتوي خبز العجين المخمر على الكثير من السكر المضاف ولكنه يحتوي على جرام من الألياف للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم. لا يجب أن تتناول الخبز المخمر في كل وجبة لأن شريحة الخبز تحتوي على 220 ملليجرام من الصوديوم، وهو ما يمثل 9% من القيمة اليومية.

على الرغم من أن الخبز المخمر لا يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن باستثناء فيتامينات ب، إلا أن عملية التخمير تعمل على تحسين العناصر الغذائية في الحبوب الكاملة لتوفير المركبات الفينولية والببتيدات المثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين. تحتوي هذه المركبات على قوى مضادة للأكسدة ومضادة لارتفاع ضغط الدم ومضادة لمرض السكري والتي يمكن أن تحافظ على صحتك مع تقدمك في العمر، وفقًا لمراجعة عام 2019 في Nutrients.