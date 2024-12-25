تناول الزبادي اليوناني كل يوم له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

إذا كنت تحب طعم الزبادي وملمسه ونكهته، فمن المحتمل أنك لست من محبي الزبادي العادي فحسب، بل من محبي الزبادي اليوناني أيضًا. يتميز الزبادي اليوناني بقوام أكثر سمكًا وحموضة مميزة، وهو علاج لفمك ومعدتك. وقد يكون مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية أيضًا.
يحتوي الزبادي اليوناني على كمية كبيرة من البروبيوتيك الصحي للأمعاء. وكما تبين، قد توفر البروبيوتيك المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول. وهذا أمر جيد، لأنه عندما يتم التحكم في مستويات الكوليسترول لديك، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. في مراجعة عام 2023 نشرت في Cureus، فحص الباحثون العلاقة بين البروبيوتيك والكوليسترول في الدراسات التي ركزت على المشاركين الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. بعد تناول البروبيوتيك بانتظام من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، شهد غالبية المشاركين انخفاضًا في قراءات الكوليسترول “الضار” للبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وكذلك الدهون الثلاثية.
البروبيوتيك مقابل الكولسترول السيئ والجيد
أدت نتائج مراجعة 2023 في Cureus إلى استنتاج مفاده أن البروبيوتيك مثل تلك الموجودة في الزبادي اليوناني يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول. توصلت مراجعة عام 2020 في مجلة الأطعمة الوظيفية إلى استنتاجات مماثلة حول البروبيوتيك وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار. في جميع التجارب التي تم تقييمها، بدا أن استهلاك البروبيوتيك مرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول الضار. علاوة على ذلك، وفقًا لمؤلفي المراجعة، عندما تم تناول البروبيوتيك لأكثر من ستة أسابيع، بدا تأثير البروبيوتيك في خفض الكوليسترول أكثر وضوحًا.
هل هذا يعني أن الزبادي لا يدعم مستويات أفضل من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو ما يسمى بالكوليسترول “الجيد”؟ ليس بالضرورة. قامت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Clinical Nutrition ESPEN بوزن تأثيرات تقليل الكوليسترول في الزبادي الذي يحتوي على منتجات الألبان مقابل منتجات الألبان غير الزبادي في أكثر من 192000 عضو عسكري أمريكي. وأظهرت النتيجة أن تناول الزبادي المصنوع من مصادر الألبان بشكل روتيني يبدو أنه مفيد للكولسترول الجيد، ولكن تناول الأطعمة غير الألبان لم يكن له نفس التأثير.
خيارات الزبادي المقاومة للكوليسترول
في هذه المرحلة، ربما تتساءل عما إذا كان الزبادي التقليدي (المليء أيضًا بالبروبيوتيك) يمكن أن يؤدي إلى نفس النتائج الصحية للقلب. نظرت تجربة أجريت عام 2014 في مجلة الأبحاث في العلوم الطبية في الطريقة التي يؤثر بها كلا النوعين من الزبادي على الكوليسترول لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وكما تبين، فإن كلا النوعين من الزبادي يخفضان نسبة الكوليسترول الضار، على الرغم من أن الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي ظلا مستقرين.
ومع ذلك، قد لا تزال ترغب في اختيار الزبادي اليوناني بدلاً من الزبادي التقليدي، لأنه يوفر المزيد من البروتين. وفقًا لـ Healthline، تحتوي حصة ثمانية أونصات من الزبادي اليوناني العادي على 24 جرامًا من البروتين. وبالمقارنة، يحتوي الزبادي التقليدي العادي على 13 جرامًا من البروتين. يمكن أن يكون استهلاك الكثير من البروتين المفيد (مثل مصادر الألبان قليلة الدسم مثل الزبادي اليوناني) طريقة أخرى لتحسين أداء القلب والأوعية الدموية وحماية جسمك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والحالات ذات الصلة.