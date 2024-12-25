تناول الزبادي اليوناني كل يوم له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

إذا كنت تحب طعم الزبادي وملمسه ونكهته، فمن المحتمل أنك لست من محبي الزبادي العادي فحسب، بل من محبي الزبادي اليوناني أيضًا. يتميز الزبادي اليوناني بقوام أكثر سمكًا وحموضة مميزة، وهو علاج لفمك ومعدتك. وقد يكون مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية أيضًا.

يحتوي الزبادي اليوناني على كمية كبيرة من البروبيوتيك الصحي للأمعاء. وكما تبين، قد توفر البروبيوتيك المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول. وهذا أمر جيد، لأنه عندما يتم التحكم في مستويات الكوليسترول لديك، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. في مراجعة عام 2023 نشرت في Cureus، فحص الباحثون العلاقة بين البروبيوتيك والكوليسترول في الدراسات التي ركزت على المشاركين الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. بعد تناول البروبيوتيك بانتظام من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، شهد غالبية المشاركين انخفاضًا في قراءات الكوليسترول “الضار” للبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وكذلك الدهون الثلاثية.