تناول الفاصولياء الحمراء يوميًا له تأثير غير متوقع على الكوليسترول في الدم

ما مقدار الألياف التي تحتوي عليها الفاصوليا؟ وفقًا للبيانات الغذائية التي قدمتها وزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من الفاصوليا المطبوخة على 13.1 جرامًا من الألياف. ونظرًا لأن عيادة كليفلاند توصي بأن يستهلك معظم البالغين ما بين 22 و34 جرامًا من الألياف يوميًا اعتمادًا على جنسهم وعمرهم، فإن تناول وجبة واحدة من الفاصوليا قد يقطع شوطًا طويلاً نحو تحقيق هذا الهدف. وهذا أمر جذاب، خاصة إذا وجدت صعوبة في الحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

في الواقع، تمكن البالغون الذين شاركوا في تجربة أجريت عام 2021 وتناولوا كوبًا واحدًا من الفاصوليا لمدة أربعة أسابيع من خفض مستويات الكوليسترول لديهم. قدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة التغذية، أدلة دامغة لدعم النظرية القائلة بأن تناول الفاصوليا كل يوم يمكن أن يقلل بشكل فعال من الكوليسترول “الضار” (البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL) والكوليسترول بشكل عام.

بالطبع، قد ترغب في تناول أغمق لون من الفاصوليا الحمراء للحصول على أكبر تأثير. استكشفت دراسة أخرى أجريت عام 2021، ونُشرت في مجلة Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases، التأثيرات الوعائية الفورية نسبيًا على البشر لتناول ثلاثة أرباع كوب من الفاصوليا السوداء أو المنقطة أو البحرية أو الفاصوليا الحمراء مقابل تناول نفس الكمية من الأرز. وجد المؤلفون أنه كلما كان لون الفاصوليا أغمق، كان تأثير الفاصوليا أكثر إيجابية على الاستجابات الوعائية.