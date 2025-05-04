تناول الملفوف كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بالسرطان (ولكن هناك صيد)

من المحتمل ألا يكون الملفوف في أعلى قائمة الأطعمة المفضلة لمعظم الأشخاص ، ولكن قد تجد أنها تمت إضافتها إلى بعض الأطباق الخاصة بك. يوفر الملفوف قاعدة وصفات Coleslaw التي تكمل شركات الشواء الحارة. الملفوف يملأ لفائف البيض ويضيف بعض تانغ إلى سندويشات التاكو السمكية. ودعونا لا ننسى أن الملفوف المخمر – مخلل الملفوف – الذي يسير بشكل جيد مع بعض اللحوم الثقيلة مثل السجق.

تقول Live It Up Lena Bakovic ، إنك قد ترغب في اللجوء إلى الملفوف قليلاً. وقالت في مقابلة مع هضم الصحة: ​​”يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة ، لأنها عبارة عن خضروات صليبية”. “تعمل مضادات الأكسدة على قطع الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي في أجسامنا ، والتي نعرف أنها مرتبطة بمخاطر السرطان.”

حتى إذا كنت لا تحب الخضروات الصليبية مثل الملفوف ، فإن تناول واحد فقط يخدم أسبوعًا قد يكون كافياً لتقليل مخاطر بعض أنواع السرطان ، وفقًا لمقال عام 2012 في سجلات الأورام. على وجه التحديد ، قد يقلل بشكل كبير من مخاطر سرطانات تجويف الفم ، المريء ، القولون ، الثدي ، والكلى.

ومع ذلك ، لا تفترض أنه يمكنك منع السرطان فقط عن طريق تناول الملفوف كل يوم. وقال باكوفيتش: “من تلقاء نفسه ، كطعام واحد ، لن أشعر بالراحة في إجراء هذا البيان بأن الملفوف وحده يقلل من خطر الإصابة بالسرطان”. ومع ذلك ، من المفيد أن نفهم كيف تعمل الملفوف والخضروات الصليبية الأخرى لمحاربة السرطان.