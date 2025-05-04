تناول الملفوف كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بالسرطان (ولكن هناك صيد)

من المحتمل ألا يكون الملفوف في أعلى قائمة الأطعمة المفضلة لمعظم الأشخاص ، ولكن قد تجد أنها تمت إضافتها إلى بعض الأطباق الخاصة بك. يوفر الملفوف قاعدة وصفات Coleslaw التي تكمل شركات الشواء الحارة. الملفوف يملأ لفائف البيض ويضيف بعض تانغ إلى سندويشات التاكو السمكية. ودعونا لا ننسى أن الملفوف المخمر – مخلل الملفوف – الذي يسير بشكل جيد مع بعض اللحوم الثقيلة مثل السجق.
تقول Live It Up Lena Bakovic ، إنك قد ترغب في اللجوء إلى الملفوف قليلاً. وقالت في مقابلة مع هضم الصحة: ”يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة ، لأنها عبارة عن خضروات صليبية”. “تعمل مضادات الأكسدة على قطع الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي في أجسامنا ، والتي نعرف أنها مرتبطة بمخاطر السرطان.”
حتى إذا كنت لا تحب الخضروات الصليبية مثل الملفوف ، فإن تناول واحد فقط يخدم أسبوعًا قد يكون كافياً لتقليل مخاطر بعض أنواع السرطان ، وفقًا لمقال عام 2012 في سجلات الأورام. على وجه التحديد ، قد يقلل بشكل كبير من مخاطر سرطانات تجويف الفم ، المريء ، القولون ، الثدي ، والكلى.
ومع ذلك ، لا تفترض أنه يمكنك منع السرطان فقط عن طريق تناول الملفوف كل يوم. وقال باكوفيتش: “من تلقاء نفسه ، كطعام واحد ، لن أشعر بالراحة في إجراء هذا البيان بأن الملفوف وحده يقلل من خطر الإصابة بالسرطان”. ومع ذلك ، من المفيد أن نفهم كيف تعمل الملفوف والخضروات الصليبية الأخرى لمحاربة السرطان.
كيف تحارب الخضار الصلب السرطان
عندما تأكل الخضار الصليبية مثل الملفوف والبروكلي وبراعم بروكسل ، ينقسم جسمك المركبات الطبيعية فيها إلى مواد قوية لمكافحة السرطان ، بما في ذلك الإندوليز والإيزوتوسيانيات. وقد تبين أن هذه المواد تساعد في منع السرطان بعدة طرق ، وفقًا لمقال 2015 في تقارير علم الصيدلة الحالية.
يمكن أن يساعد نوع واحد من isothiocyanate ، يسمى PEITC ، في حماية خلايا الرئة من الأضرار الناجمة عن الدخان. يقوم بذلك عن طريق التحكم في منظمات الجينات الصغيرة التي تشارك في كيفية بدء السرطان وينمو. آخر isothiocyanate المعروف ، سولفورافان ، ينشط الإنزيمات في الجسم التي قد تقلص الأورام وتمنع الخلايا السرطانية من النمو. يمنع السولفورافان أيضًا بعض الإنزيمات التي تتحكم في ما إذا كانت الجينات المرتبطة بالسرطان تعمل أو إيقاف تشغيلها.
تلعب Indoles ، مثل Indole-3-Carbinol (I3C) ، دورًا مختلفًا ولكنه مهم. يساعد I3C على معالجة هرمون الاستروجين بطريقة صحية ، وهو أمر مهم بشكل خاص في السرطانات المتعلقة بالهرمونات مثل سرطان الثدي. كما أنه بمثابة مضادات أكسدة طبيعية ، وحماية الخلايا من التلف وتساعد على منع الأورام في كل من الثدي والبروستاتا.
بعض الطرق اللذيذة والصحية لتناول الملفوف
بصرف النظر عن تلك الكيماويات النباتية التي تقاتل السرطان ، فإن الملفوف منخفض في السعرات الحرارية ، مع 22 سعرة حرارية فقط لكل كوب. ستحصل أيضًا على جرعة صحية من فيتامين C وفولي. وقال باكوفيتش: “الملفوف هو طعام عالي الألياف ، والذي قد يحسن في هذا الدور خطر الصحة الهضمية وسرطان القولون والمستقيم إذا تم دمجه أيضًا مع نمط غذائي غني بالأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الدقيقة بالإضافة إلى النشاط البدني المنتظم”.
من بين بعض الطرق العديدة لتناول الملفوف ، قال باكوفيتش إن حساء الملفوف هو أحد مفضلاتها. وقالت: “أصنعني مع مرق الخضار وأرمي في أي خضار أخرى قد أمتلكها في المنزل”. “يمكن صنع حساء الملفوف بعدة طرق مختلفة ولتناسب الأذواق الشخصية.” وهي توصي أيضًا بما في ذلك الملفوف في المقاوف والسلطات أو الملفوف المقشور لطبق جانبي. الملفوف العصير قد يمنع أمراض القلب ويقلل من الالتهاب.
يمكنك أيضًا محاولة تخمير الملفوف لطبق مخلل الملفوف أو كيمتشي. وقالت: “يوفر الشكل المخمر من الملفوف أيضًا فوائد لصحة الأمعاء ، حيث أنه يحتوي على بكتيريا مفيدة ، والمعروفة باسم البروبيوتيك”.