تناول حبوب التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على ضغط الدم

عندما تسمع عن التوت البري، ربما تفكر في الفاكهة القرمزية اللاذعة المرتبطة بالأعياد. ومع ذلك، هناك نوع آخر من التوت البري قد ترغب في إدراجه في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت مهتمًا بخفض ضغط الدم: حبوب التوت البري.

ربما تكون قد شاهدت بالفعل حبوب التوت البري في السوق المحلي ولم تدرك ماهيتها. تتميز هذه الحبوب بلون أبيض مصفر وبقع وخطوط وبقع حمراء اللون، ويشار إليها أحيانًا باسم حبوب البورلوتي. وبالتالي، ربما تكون قد استخدمت بالفعل أو أكلت حبوب التوت البري دون أن تدرك ذلك، خاصة إذا كنت مغرمًا بأطباق الفاصوليا الإيطالية (حيث توجد حبوب البورلوتي غالبًا).

مثل جميع أنواع الفاصوليا، تعتبر حبوب التوت البري غنية بالبروتين. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن 100 جرام من حبوب التوت البري غير المطبوخة تحتوي على 24 جرامًا صحيًا من البروتين. ومع ذلك، فإن محتوى البروتين الموجود في حبوب التوت البري ليس هو ما يجعل هذه الحبة مفيدة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. أربعة عناصر غذائية أخرى تعطي حبوب التوت البري سمعتها الصديقة لضغط الدم. ولمعرفة المزيد عن تلك العناصر الغذائية، تحدثت هيلث دايجست إلى أنجيل لوك، اختصاصي تغذية مسجل.