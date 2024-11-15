تناول حبوب التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على ضغط الدم

عندما تسمع عن التوت البري، ربما تفكر في الفاكهة القرمزية اللاذعة المرتبطة بالأعياد. ومع ذلك، هناك نوع آخر من التوت البري قد ترغب في إدراجه في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت مهتمًا بخفض ضغط الدم: حبوب التوت البري.
ربما تكون قد شاهدت بالفعل حبوب التوت البري في السوق المحلي ولم تدرك ماهيتها. تتميز هذه الحبوب بلون أبيض مصفر وبقع وخطوط وبقع حمراء اللون، ويشار إليها أحيانًا باسم حبوب البورلوتي. وبالتالي، ربما تكون قد استخدمت بالفعل أو أكلت حبوب التوت البري دون أن تدرك ذلك، خاصة إذا كنت مغرمًا بأطباق الفاصوليا الإيطالية (حيث توجد حبوب البورلوتي غالبًا).
مثل جميع أنواع الفاصوليا، تعتبر حبوب التوت البري غنية بالبروتين. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن 100 جرام من حبوب التوت البري غير المطبوخة تحتوي على 24 جرامًا صحيًا من البروتين. ومع ذلك، فإن محتوى البروتين الموجود في حبوب التوت البري ليس هو ما يجعل هذه الحبة مفيدة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. أربعة عناصر غذائية أخرى تعطي حبوب التوت البري سمعتها الصديقة لضغط الدم. ولمعرفة المزيد عن تلك العناصر الغذائية، تحدثت هيلث دايجست إلى أنجيل لوك، اختصاصي تغذية مسجل.
العناصر الغذائية الصديقة للقلب في حبة متعددة الاستخدامات
وفقا للوك ، إن الكمية الكبيرة من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم الموجودة في حبوب التوت البري تجعلها ذات قيمة للأشخاص المهتمين بخفض ضغط الدم. كما تشرح، “الأطعمة الغنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم هي جزء من نظام DASH (المناهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) (و) هناك أبحاث قوية تشير إلى أن هذه الأطعمة تخفض ضغط الدم عندما يتم الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي صحي”. أسلوب الأكل الذي يحتوي أيضًا على نسبة أقل من الملح والسكر والدهون المشبعة. يوصف نظام DASH الغذائي عادةً للأشخاص الذين يحاولون التحكم في مستويات ضغط الدم لديهم، ويركز على تناول الأطعمة الخالية من الدهون مثل الفول (عبر المعهد الوطني للقلب والرئة والدم).
في مراجعة عام 2024 في مجلة ارتفاع ضغط الدم، فحص الباحثون دراسات حول العلاقة بين الألياف وضغط الدم. وخلصوا إلى أنه مقابل كل 5 جرامات من الألياف يتم تناولها فوق بالكمية اليومية الموصى بها، يمكن للفرد أن يتوقع رؤية انخفاض طفيف في قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. ليس من الصعب الحصول على هذه الكمية من الألياف مع حبوب التوت البري: تظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن 100 جرام من حبوب التوت البري المجففة توفر 4.3 جرام من الألياف، لذا فإن استهلاكها يوميًا يمكن أن يعمل على الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.
مليئة بالبوتاسيوم والمغنيسيوم
أين يتناسب البوتاسيوم مع المزيج؟ يبلغ البوتاسيوم الموجود في 100 جرام من حبوب التوت البري 1340 ملليجرام، أو حوالي ربع إلى ثلث متوسط البوتاسيوم اليومي الموصى به للبالغين. وتشرح جمعية القلب الأمريكية ذلك يساعد البوتاسيوم على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم ويمكنه استرخاء الأوعية الدموية. وبالتالي، فإن تناول حبوب التوت البري كل يوم يمكن أن يكون له آثار في خفض ضغط الدم.
ننتقل إلى المغنيسيوم: في عام 2022، أصدرت إدارة الأدوية الفيدرالية (FDA) إعلانًا عامًا بقبول الادعاءات القائلة بأن المغنيسيوم يمكن أن يخفض ضغط الدم، بشرط أن يتم “صياغتها بشكل مناسب”. وأشارت الوكالة إلى أن “مجمل الأدلة العلمية تدعم ادعاء صحي مؤهل بشأن العلاقة بين المغنيسيوم وانخفاض خطر ارتفاع ضغط الدم في الأطعمة التقليدية والمكملات الغذائية”. ومع ذلك، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تنصح على وجه التحديد بتناول المغنيسيوم بغرض تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال في الوقت الحالي “غير متسقة وغير قاطعة”.
قطعة مليئة بالكالسيوم وقابلة للتكيف مع الوصفات
الكالسيوم هو رابع مغذيات حبوب التوت البري الصحية للقلب. وفي مراجعة عام 2019 في مجلة Nutrients، قام الباحثون بتحليل التجارب السابقة حول العلاقة بين الكالسيوم وانخفاض ضغط الدم. وخلصوا إلى أنه عندما يرتفع تناول الكالسيوم، تنخفض مستويات ضغط الدم. لذلك، يمكن أن يكون لاستهلاك حبوب التوت البري مع الأطعمة الأخرى المليئة بالكالسيوم نتيجة إيجابية على قراءات ضغط الدم.
إذا لم تكن معتادًا على تناول الفاصوليا (أو على الأقل تناول حبوب التوت البري) يوميًا، فلدى لوك بعض الاقتراحات. وتقول إنه يمكن إضافتها إلى أي وصفة تعتمد على الفول. “يمكن أيضًا رشها بسهولة في أي سلطات حديقة، أو هرسها في الغموس مثل الجواكامولي، أو متبلة برذاذ خفيف من زيت الزيتون والأعشاب للحصول على سلطة فاصوليا دافئة بسيطة وأنيقة.”
فقط تذكر أن حبوب التوت البري لها نكهة مميزة – توصف أحيانًا بأنها جوزية بمهارة وحلوة قليلاً – والتي قد تغير النغمة العامة لوجبات الفول المفضلة لديك. لذلك، قد ترغب في تعديل التوابل الأخرى إما لإبراز أو تخفيف الطابع الترابي لهذا الطعام متعدد الاستخدامات.