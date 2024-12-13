تناول خبز البيتا كل يوم له تأثير غير متوقع على نسبة الكوليسترول لديك (ولكن هناك مشكلة)

ما الفرق بين الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان؟ تتحلل الألياف القابلة للذوبان في الماء وتصبح سميكة (مثل الهلام) بمجرد دخولها إلى الجهاز الهضمي، وفقًا لتقرير من مايو كلينيك. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان تصبح ضخمة جدًا، فإنها تتحرك ببطء عبر الأمعاء. وعلى طول الطريق، فهو يساعد على إخراج الكوليسترول الزائد من الجسم.

وعلى النقيض من الألياف القابلة للذوبان، فإن الألياف غير القابلة للذوبان لا تغير شكلها عندما يتم مزجها مع سائل. لذلك، على الرغم من أنها تساعد في عملية الهضم ويمكن أن تساعد في الحفاظ على “حركة” نظامك، إلا أنها لا تتمتع بنفس القدرة على خفض الكوليسترول مثل الألياف القابلة للذوبان.

هذا لا يعني أن الألياف غير القابلة للذوبان ليست حيوية لصحة القلب والأوعية الدموية. درست دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Nutrients نتائج استهلاك نوعين من الخبز المصنوع من ألياف غير قابلة للذوبان في المقام الأول. وفي نهاية الدراسة، انخفض مستوى الكولسترول لدى المشاركين بغض النظر عن الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الخبز الذي يتناولونه. ومع ذلك، خلص الباحثون إلى أن الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان تنتمي إلى نظام غذائي صحي.

تكمن المشكلة في أن العديد من منتجات خبز البيتا المصنعة تجاريًا تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية بشكل عام ولكن ليس بالضرورة الألياف القابلة للذوبان. على سبيل المثال، يحتوي دقيق القمح الكامل على الكثير من الألياف غير القابلة للذوبان ولكن ليس الألياف القابلة للذوبان. ومع ذلك، إذا كانت خبز البيتا مصنوعة أيضًا من دقيق الشوفان (الشوفان مصدر قوي للألياف القابلة للذوبان)، فيمكنك ملاحظة اختلاف في قراءات الكوليسترول لديك بمرور الوقت. وبالتالي، قد تضطر إلى البحث عن خبز البيتا المصنوع من دقيقين أو أكثر.