تناول خبز البيتا كل يوم له تأثير غير متوقع على نسبة الكوليسترول لديك (ولكن هناك مشكلة)

إن شرائح الخبز ولفائف الأطعمة الجاهزة ولفائف التورتيلا الرقيقة ليست هي خياراتك الوحيدة عندما تشتهي الخبز الرقيق. يمكن أن يكون خبز البيتا (بجيبه العملي وقابليته للطي) بديلاً رائعًا. في الواقع، قد يؤدي استبدال أنواع الخبز الأخرى بخبز البيتا كل يوم إلى تقديم بعض النتائج الإيجابية للكوليسترول. هذه أخبار جيدة إذا كنت واحدًا من 10٪ من البالغين الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول (وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها).
ومع ذلك، لا يمكنك أن تتوقع انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم مع أي نوع من خبز البيتا. للاستفادة من قوة إدارة الكوليسترول المحتملة لخبز البيتا، تحتاج إلى اختيار مجموعة عالية من الألياف. بخلاف ذلك، سيتم تركك بدون ألياف، وهو عنصر أساسي إذا كنت تريد أن يكون كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة “الجيد” لديك قويًا وأن يظل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة “الضار” منخفض الكثافة (LDL). من الناحية المثالية، حاول شراء خبز البيتا الذي يحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. من خلال تناول خبز البيتا المليء بكليهما، قد تكتسب ميزة عندما يتعلق الأمر بالتحكم في نسبة الكوليسترول.
كيف يؤثر نوع الألياف في خبز البيتا على الكوليسترول
ما الفرق بين الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان؟ تتحلل الألياف القابلة للذوبان في الماء وتصبح سميكة (مثل الهلام) بمجرد دخولها إلى الجهاز الهضمي، وفقًا لتقرير من مايو كلينيك. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان تصبح ضخمة جدًا، فإنها تتحرك ببطء عبر الأمعاء. وعلى طول الطريق، فهو يساعد على إخراج الكوليسترول الزائد من الجسم.
وعلى النقيض من الألياف القابلة للذوبان، فإن الألياف غير القابلة للذوبان لا تغير شكلها عندما يتم مزجها مع سائل. لذلك، على الرغم من أنها تساعد في عملية الهضم ويمكن أن تساعد في الحفاظ على “حركة” نظامك، إلا أنها لا تتمتع بنفس القدرة على خفض الكوليسترول مثل الألياف القابلة للذوبان.
هذا لا يعني أن الألياف غير القابلة للذوبان ليست حيوية لصحة القلب والأوعية الدموية. درست دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Nutrients نتائج استهلاك نوعين من الخبز المصنوع من ألياف غير قابلة للذوبان في المقام الأول. وفي نهاية الدراسة، انخفض مستوى الكولسترول لدى المشاركين بغض النظر عن الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الخبز الذي يتناولونه. ومع ذلك، خلص الباحثون إلى أن الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان تنتمي إلى نظام غذائي صحي.
تكمن المشكلة في أن العديد من منتجات خبز البيتا المصنعة تجاريًا تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية بشكل عام ولكن ليس بالضرورة الألياف القابلة للذوبان. على سبيل المثال، يحتوي دقيق القمح الكامل على الكثير من الألياف غير القابلة للذوبان ولكن ليس الألياف القابلة للذوبان. ومع ذلك، إذا كانت خبز البيتا مصنوعة أيضًا من دقيق الشوفان (الشوفان مصدر قوي للألياف القابلة للذوبان)، فيمكنك ملاحظة اختلاف في قراءات الكوليسترول لديك بمرور الوقت. وبالتالي، قد تضطر إلى البحث عن خبز البيتا المصنوع من دقيقين أو أكثر.
اختيار خبز البيتا المثالي الصديق للقلب
ماذا يجب أن تفعل إذا كان بإمكانك فقط العثور على خبز البيتا المصنوع من الدقيق الذي يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان؟ ربما لا يزال من المفيد تناول الطعام كل يوم لأنه سيمكنك من الاقتراب من كمية الألياف الغذائية اليومية المطلوبة. مثال على ذلك: تظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن خبز القمح الكامل متوسط الحجم يحتوي على 3.48 جرام من الألياف. نظرًا لأن القيمة اليومية الموصى بها للشخص العادي تتراوح من 21 إلى 38 جرامًا (اعتمادًا على جنسك وعمرك، كما هو موضح في Mayo Clinic)، فإن خبز القمح الكامل يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك من الألياف.
حتى لو كان من الصعب العثور على النوع الدقيق من خبز البيتا الذي سيغير مستوى الكوليسترول لديك نحو الأفضل، فلا تستسلم. بدلًا من ذلك، فكر في خبز بعض منها بنفسك. مثل جميع أنواع الخبز، يمكن صنع خبز البيتا في المنزل. وإذا كنت تصنعه بنفسك، فيمكنك التحكم في نوع الدقيق الذي تستخدمه.
على سبيل المثال، إذا كانت وصفة خبز البيتا تتطلب الدقيق الأبيض العادي، فيمكنك التبديل إلى دقيق الشوفان لزيادة محتوى الألياف القابلة للذوبان. كمكافأة لصحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى الحصول على خبز بيتا صديق للأمراض الاضطرابات الهضمية (وخفض الكولسترول) إذا قمت بإقران دقيق الشوفان مع مكونات أخرى خالية من الغلوتين.