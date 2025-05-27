تناول زيت الأفوكادو كل يوم له تأثير غير متوقع على الكوليسترول

لسنوات ، اعتمد الطهاة المنزليون على الزبدة والشحم وغيرها من الدهون الحيوانية لمنع الطعام من التمسك بالمقالي. ولكن مع نمت المخاوف بشأن السعرات الحرارية وصحة القلب ، أصبحت أواني الطهي غير المصقفة وتبش الطهي بدائل شائعة. بسرعة إلى الأمام إلى اليوم ، وهناك تقدير متجدد للدهون الصحية من الزيوت النباتية. أحد أبرز زيت الأفوكادو لنقطة دخان عالية بشكل استثنائي ، مما يجعله أحد أكثر الزيوت أمانًا للطهي العالي. هذا يعني أنه يمكنك تحريك أو مشوي أو مشوي دون القلق بشأن الجذور الحرة الضارة التي تطلقها بعض الزيوت في درجات حرارة عالية (فيما يلي زيوت الطهي لاستخدامها وتجنبها).
ما يجعل زيت الأفوكادو أكثر جاذبية هو الدهون الصحية ، مع ما يقرب من 10 غرامات من الدهون غير المشبعة أحادية وحوالي 2 غرام من الدهون غير المشبعة لكل ملعقة كبيرة. تلعب هذه الدهون أدوارًا مختلفة ولكنها مكملة في دعم صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في خفض الكوليسترول LDL “السيئ” ودعم صحة الخلايا من خلال مساعدة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية. وفقًا لمقال عام 2005 في مجلة التغذية ، تساعد الدهون المتعددة غير المشبعة على نقل الكوليسترول من دمك إلى أنسجتك ، كما أنها تعزز نشاط مستقبلات LDL للمساعدة في مسح الكوليسترول LDL من دمك.
قد يقلل زيت الأفوكادو الكوليسترول
إذا كان Toast Avocado هو المفضل لديك ، فقد تعرف بالفعل أن فاكهة الأفوكادو عالية من الدهون ومنخفضة السكر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الحفاظ على الأفوكادو في منزلك لأنهم يمكن أن يسوءوا بسرعة. يمنحك زيت الأفوكادو بعضًا من تلك الدهون الصحية دون الحاجة إلى القلق بشأن تاريخ انتهاء صلاحيته.
بحثت دراسة عام 2014 في علامات المرض في آثار زيت الأفوكادو على مستويات الكوليسترول في حيوانات المختبر. أعطيت حيوانات المختبر نظامًا غذائيًا عالي السكر لإنتاج تغييرات استقلابية مثل ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وسكر الدم. ثم تم استكمال وجباتهم الغذائية بزيت الأفوكادو أو زيت الزيتون. عمل زيت الأفوكادو وكذلك زيت الزيتون في خفض الكوليسترول LDL والدهون الثلاثية دون تقليل الكوليسترول HDL (“جيد”).
تم العثور على الأفوكادو للعمل بشكل جيد للحد من الكوليسترول في الدراسات البشرية. نظرت مراجعة منهجية 2023 في Cureus في سبع تجارب ركزت على إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي. عندما أضاف الناس الأفوكادو إلى وجباتهم الغذائية ، كانت مستويات الكوليسترول الكلي في الكوليسترول والكوليسترول LDL أقل مقارنة بالأشخاص الذين يتابعون الوجبات الغذائية المعتادة أو منخفضة الدهون. على الرغم من أن الأفوكادو لم يحسن مستويات الكوليسترول HDL مقارنة بالوجبات الغذائية العادية ، إلا أن مستويات HDL كانت أعلى مقارنة بالأشخاص الذين يتابعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون. ومع ذلك ، فإن إضافة الأفوكادو لم يكن لها تأثير كبير على الدهون الثلاثية أو السكر في الدم أو ضغط الدم الانقباضي. (إليك ما يحدث عندما تبدأ في تناول المزيد من الأفوكادو.)
يدعم زيت الأفوكادو أيضًا صحة الجسم بالكامل
بصرف النظر عن الأحماض الدهنية لزيت الأفوكادو ، ستحصل أيضًا على الكثير من المركبات النباتية الأخرى التي يمكن أن تفيد صحتك. وفقًا لمقال عام 2024 في مجلة الأطعمة الوظيفية ، يحتوي زيت الأفوكادو على فيتوستيرولز ، مما يساعد على خفض الكوليسترول في تقليل مقدار امتصاص جسمك من الطعام ومقدار الكوليسترول الذي ينتجه الكولسترول. كما أنه يقدم مضادات الأكسدة القوية مثل المركبات الفينولية ، توكوفيرولز (شكل من أشكال فيتامين E) ، والكاروتينات. تساعد هذه العناصر الغذائية على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة ، مما يحتمل أن تحمي الأوعية الدموية من الأضرار المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.
قد يدعم زيت الأفوكادو الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2 بعدة طرق. يمكن أن يساعد في تحفيز إطلاق الهرمونات مثل GLP-1 ، مما يحسن كيفية استجابة الجسم للأنسولين ويساعد في خفض مستويات السكر في الدم. نظرًا لأن مرض السكري يمكن أن يضر بالأعضاء الرئيسية بمرور الوقت ، فإن مضادات الأكسدة في زيت الأفوكادو قد تساعد في حماية القلب والكبد والكلى من التلف. الآثار المضادة للالتهابات لزيت الأفوكادو هي مكافأة أخرى لأن الالتهاب المزمن هو خيط مشترك في العديد من الأمراض. قد يساعد زيت الأفوكادو في حماية الخلايا العصبية من الدماغ من الإجهاد والأضرار ، مما يوفر فوائد وقائية واسعة للصحة على المدى الطويل.