تناول زيت الأفوكادو كل يوم له تأثير غير متوقع على الكوليسترول

إذا كان Toast Avocado هو المفضل لديك ، فقد تعرف بالفعل أن فاكهة الأفوكادو عالية من الدهون ومنخفضة السكر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الحفاظ على الأفوكادو في منزلك لأنهم يمكن أن يسوءوا بسرعة. يمنحك زيت الأفوكادو بعضًا من تلك الدهون الصحية دون الحاجة إلى القلق بشأن تاريخ انتهاء صلاحيته.

بحثت دراسة عام 2014 في علامات المرض في آثار زيت الأفوكادو على مستويات الكوليسترول في حيوانات المختبر. أعطيت حيوانات المختبر نظامًا غذائيًا عالي السكر لإنتاج تغييرات استقلابية مثل ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وسكر الدم. ثم تم استكمال وجباتهم الغذائية بزيت الأفوكادو أو زيت الزيتون. عمل زيت الأفوكادو وكذلك زيت الزيتون في خفض الكوليسترول LDL والدهون الثلاثية دون تقليل الكوليسترول HDL (“جيد”).

تم العثور على الأفوكادو للعمل بشكل جيد للحد من الكوليسترول في الدراسات البشرية. نظرت مراجعة منهجية 2023 في Cureus في سبع تجارب ركزت على إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي. عندما أضاف الناس الأفوكادو إلى وجباتهم الغذائية ، كانت مستويات الكوليسترول الكلي في الكوليسترول والكوليسترول LDL أقل مقارنة بالأشخاص الذين يتابعون الوجبات الغذائية المعتادة أو منخفضة الدهون. على الرغم من أن الأفوكادو لم يحسن مستويات الكوليسترول HDL مقارنة بالوجبات الغذائية العادية ، إلا أن مستويات HDL كانت أعلى مقارنة بالأشخاص الذين يتابعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون. ومع ذلك ، فإن إضافة الأفوكادو لم يكن لها تأثير كبير على الدهون الثلاثية أو السكر في الدم أو ضغط الدم الانقباضي. (إليك ما يحدث عندما تبدأ في تناول المزيد من الأفوكادو.)