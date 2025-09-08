تناول فاكهة العاطفة له تأثير جانبي غير متوقع (وخطير) لبعض الناس

تخيل أنك تعرفت على فاكهة استوائية مبهجة مع اللب داخل الأذواق مثل كروس الحمضيات الحميمة ويقدم العديد من الفوائد الصحية. أنت تغوص بشكل صحيح ، فقط لاكتشاف أن طعامك من الجنة ليس سماويًا لنظامك.
هذا ما يحدث لبعض الناس عندما يأكلون فاكهة العاطفة أو أحد منتجاتها الثانوية (على سبيل المثال ، العصير). بدلاً من أن يكونوا قادرين على الاستمتاع بالتجربة ، قد ينفجرون في خلايا النحل ، أو البدء في الصدى ، أو الحكة ، أو حتى يشعرون أنهم لا يستطيعون التنفس. وبعبارة أخرى ، لديهم ردود فعل حساسية على الفاكهة التي استهلكوها للتو.
ما الذي يسبب حساسية الفاكهة العاطفية؟ يمكنك إلقاء اللوم على بروتينات محددة تُعرف باسم CHITINASES من الفئة الأولى ، والتي توجد في فاكهة العاطفة. تثير هذه البروتينات أجسام بعض الأشخاص المبالغة في رد فعل المواد الكيميائية وإطلاقها ، مما تسبب في سلسلة من الآثار الجانبية التي يمكن أن تكون خفيفة ، كما هو الحال في الشفاه الوخز ، أو الشديدة ، كما يحدث أثناء الضيق التنفسي.
تفاعلات متقاطعة بين فاكهة العاطفة واللاتكس
إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون لديك حساسية من الفاكهة العاطفية ، حتى لو لم تجرب واحدة من قبل: لديك خطر أعلى إذا كان لديك أيضًا حساسية من اللاتكس. نظرًا لأن اللاتكس مصنوع من النباتات المطاطية ، فمن المرجح أن يكون أي شخص لديه حساسية من البروتينات في النباتات المطاطية يعاني من حساسية من اللاتكس. هذا هو المكان الذي يأتي فيه اتصال فاكهة العاطفة في المزيج. بعض البروتينات في النباتات المطاطية والفواكه العاطفة تشترك في أوجه التشابه.
نتيجة لذلك ، قد يفسر جسمك بنفس الطريقة ، مما يعني أنه إذا كان لديك حساسية موجودة للمطاط (أو اللاتكس) ، فقد ينتهي بك الأمر إلى التعامل مع رد فعل تحسسي. والجدير بالذكر أن ما يصل إلى نصف الأشخاص الذين يعانون من حساسية من اللاتكس يطورون ردود الفعل عبر الحساسية على الطعام ، وفقًا لشبكة الحساسية والربو.
مع ذلك ، فإن فاكهة العاطفة ليست الطعام الوحيد الذي يمكن أن ينتج رد فعل تحسسي مرتبط بالمطاردة.
تجنب الحساسية الغذائية التي يمكن الوقاية منها
من المعروف أن الموز والأفوكادو والكيوي لديهم علاقات مع الحساسية اللاتكس أيضًا. وبالتالي ، إذا واجهت حساسية مع أي من هذه الأطعمة ، فقد ترغب في تجنب فاكهة العاطفة.
هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية الفاكهة العاطفية من خلال الاختبار. يمكن لأخصائي الحساسية أن يطلبوا اختبارات الدم في الدم واختبارات وخز الجلد لتحديد ما إذا كنت تستجيب سلبًا إلى فاكهة العاطفة بسبب حساسية حقيقية بدلاً من عدم تحمل الطعام. (اقرأ عن الفرق بين حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام.)
عندما يكون لديك عدم تحمل أو حساسية للطعام ، فسوف تخضع لرد فعل معوي ، مثل الغثيان أو القيء أو الانتفاخ أو الغاز ، عندما تأكل الطعام. ومع ذلك ، لن يكون لديك أعراض حساسية مثل العيون الحكة أو المائية ، لأن جسمك كله لا يتم قصفه بواسطة الهستامينات (المركبات التي تسبب ردود الفعل التحسسية) ؛ بدلاً من ذلك ، تتجلى آثار الطعام عليك فقط من خلال الجهاز الهضمي ، وأقل حدة.