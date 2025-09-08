تناول فاكهة العاطفة له تأثير جانبي غير متوقع (وخطير) لبعض الناس

تخيل أنك تعرفت على فاكهة استوائية مبهجة مع اللب داخل الأذواق مثل كروس الحمضيات الحميمة ويقدم العديد من الفوائد الصحية. أنت تغوص بشكل صحيح ، فقط لاكتشاف أن طعامك من الجنة ليس سماويًا لنظامك.

هذا ما يحدث لبعض الناس عندما يأكلون فاكهة العاطفة أو أحد منتجاتها الثانوية (على سبيل المثال ، العصير). بدلاً من أن يكونوا قادرين على الاستمتاع بالتجربة ، قد ينفجرون في خلايا النحل ، أو البدء في الصدى ، أو الحكة ، أو حتى يشعرون أنهم لا يستطيعون التنفس. وبعبارة أخرى ، لديهم ردود فعل حساسية على الفاكهة التي استهلكوها للتو.

ما الذي يسبب حساسية الفاكهة العاطفية؟ يمكنك إلقاء اللوم على بروتينات محددة تُعرف باسم CHITINASES من الفئة الأولى ، والتي توجد في فاكهة العاطفة. تثير هذه البروتينات أجسام بعض الأشخاص المبالغة في رد فعل المواد الكيميائية وإطلاقها ، مما تسبب في سلسلة من الآثار الجانبية التي يمكن أن تكون خفيفة ، كما هو الحال في الشفاه الوخز ، أو الشديدة ، كما يحدث أثناء الضيق التنفسي.