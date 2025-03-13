تناول كايين فلفل له تأثير غير متوقع على الكوليسترول الخاص بك

تناول الطب ليس هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها مكافحة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الكوليسترول. هناك عادات صحية يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول العالي ، والتي قد تشمل تناول فلفل حريف.
إذا كنت تقوم بانتظام على طعام حار ، فأنت تعلم أن Cayenne Pepper يجلب الحرارة. في الواقع ، إنها التوابل في الكثير من الأطباق الساخنة بنكهة. المكون الذي يسبب حرارته الخمسة الأزرق هو السبب في أن Cayenne Pepper هو المفضل لدى الأشخاص الذين يرغبون في التحكم في الكوليسترول مع الطعام. في قلب حرارة Cayenne Pepper ، توجد كبخاخات ، وهي مادة أظهرت بعض البراعة التي تقلص الكوليسترول في ظل الظروف السريرية (والتي هي من بين الأشياء العديدة التي يمكن أن تحدث لجسمك عندما تتناول الأطعمة الحارة).
قررت مراجعة 2022 في الحدود في التغذية أن كبخاخات يمكن أن تؤثر على الكوليسترول بطرق إيجابية للأفراد الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي حالة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بعد تحليل نتائج تسع تجارب ، خلص المؤلفون إلى أن تناول كبخاخات يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي والبروتيني (LDL) البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).
تجاوز تراكم الكوليسترول السيئ
عندما تمت مقابلة الدكتور تشن يو تشن في عام 2012 حول دراسة أجراها فريقه على الفلفل الحار الساخن ، قال إن كبخاخات يبدو أنه يقلل من تراكم الكوليسترول واكتساح المزيد منه (لكل علوم يوميًا). نتيجة لذلك ، كان لدى الكوليسترول وقت أقل للالتزام بجدران الشريان والتسبب في أضرار مستقبلية.
قد تكون كبخاخات الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة المتأخرة (HDL) المتأخرة (HDL) بالإضافة إلى ترويض الكوليسترول المرتفع LDL. في تجربة عام 2017 (عبر العناصر الغذائية) ، قام المشاركون الذين استهلكوا 4 ملليغرام من كبخاخات مرتين في اليوم إلى رفع الكوليسترول في HDL على مدار ثلاثة أشهر. في المقابل ، لم يواجه المشاركون في المجموعة الضابطة – الذين استهلكوا الكبسولات التي يبلغ 0.05 ملليغرام فقط من كبخاخات – نفس الفائدة.
وصلت دراسة أجريت عام 2018 في مجلة الأطعمة الوظيفية إلى استنتاج مماثل حول العلاقة بين كبخاخات وقراءات الكوليسترول المنخفضة. بعد تناول جرعات معتدلة (4.4 ملليغرام) من كبخاخات ، أظهر المشاركون انخفاض مستويات الكوليسترول في LDL. وبالتالي ، يمكن أن تساعد كبخاخات في الحد من الوفاة من أمراض مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين (والتي هي من بين أسباب النوبات القلبية). ولكن قبل أن تنفد لشراء حوض من فلفل Cayenne ، كن حذرًا من أن الأمر ليس أفضل ، على الأقل في حالة كبخاخات. عندما استغرق المشاركون في دراسة 2018 مستويات عالية (16.7 ملليغرام يوميًا) من كبخاخات ، توقفوا عن الاستمتاع بالآثار الصديقة للكلاسيكية.
أشعر بالحرق الصديق للقلب
إذا كنت تحب فكرة استخدام Cayenne Pepper كأداة لخفض الكوليسترول ، فلن تضطر إلى الانتظار حتى في المرة القادمة التي تصنع فيها الفلفل الحار. يمكن استخدام فلفل Cayenne لتجنب مجموعة متنوعة من الأطباق ، بما في ذلك بعضها قد يفاجئك. بعد كل شيء ، قد لا تشعر بالصدمة لسماع أن فلفل حريف يفسد الأرز المكسيكي. ولكن إذا كنت تشعر بالمغامرة ، فيمكن Cayenne Pepper أيضًا أن تتجنب الحلويات مثل شوكولاتة Ganache.
بالطبع ، قد تكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون التوابل الخفيفة دون الكثير من الحشرات. في هذه الحالة ، فكر في تجربة ملحق كبخاخات. فقط كن على علم بأنك قد لا تزال تشعر بالحرق ، حتى لو كنت تتناول حبوب منع الحمل. قد تتسبب مكملات Capsaicin في عدم الراحة في الجهاز الهضمي حتى يتكيف جسمك معها ، لذلك من الحكمة أن تكون حذراً مع جرعتك – والحصول على المشورة من أخصائي طبي قبل دمج هذه المكملات الغذائية في نظامك اليومي.