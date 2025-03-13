تناول كايين فلفل له تأثير غير متوقع على الكوليسترول الخاص بك

تناول الطب ليس هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها مكافحة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الكوليسترول. هناك عادات صحية يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول العالي ، والتي قد تشمل تناول فلفل حريف.

إذا كنت تقوم بانتظام على طعام حار ، فأنت تعلم أن Cayenne Pepper يجلب الحرارة. في الواقع ، إنها التوابل في الكثير من الأطباق الساخنة بنكهة. المكون الذي يسبب حرارته الخمسة الأزرق هو السبب في أن Cayenne Pepper هو المفضل لدى الأشخاص الذين يرغبون في التحكم في الكوليسترول مع الطعام. في قلب حرارة Cayenne Pepper ، توجد كبخاخات ، وهي مادة أظهرت بعض البراعة التي تقلص الكوليسترول في ظل الظروف السريرية (والتي هي من بين الأشياء العديدة التي يمكن أن تحدث لجسمك عندما تتناول الأطعمة الحارة).

قررت مراجعة 2022 في الحدود في التغذية أن كبخاخات يمكن أن تؤثر على الكوليسترول بطرق إيجابية للأفراد الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي حالة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بعد تحليل نتائج تسع تجارب ، خلص المؤلفون إلى أن تناول كبخاخات يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي والبروتيني (LDL) البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).