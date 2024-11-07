تناول مسحوق الثوم له تأثير غير متوقع على ضغط الدم (ولكن هناك مشكلة)

إليك عذر آخر لتوابل وجباتك مع رشة من توابل الثوم: تناول مسحوق الثوم يمكن أن يحسن ضغط الدم. ومع ذلك، هناك القليل من الأمور التي يجب عليك وضعها في الاعتبار للحصول على أقصى استفادة من الفوائد الصحية من رف التوابل المفضل هذا.
ما الذي يميز الثوم في شكله المسحوق؟ يحتفظ مسحوق الثوم بالعديد من العناصر الغذائية التي تجعل من الثوم الطازج طعامًا ممتازًا مفضلاً. وهذا يشمل شيئًا يسمى “الأليسين”.
يوضح موقع Healthline أن الأليسين هو المركب الذي يمنح الثوم طعمه ورائحته المميزة. ومع ذلك، الأليسين لا يعطي نكهة الثوم فقط. وقد يمنح الثوم القدرة على المساعدة في مكافحة ارتفاع ضغط الدم أيضًا.
وهذا يعني أنه في كل مرة تتناول فيها الأطعمة المصنوعة من الثوم الخام، يأتي الأليسين معك. وبما أن الأليسين يبقى في الثوم المسحوق، فإن مسحوق الثوم الخاص بك يمكن أن يزودك بالقليل من الأليسين في كل رشة أو ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة.
كيف يمكن أن يؤثر مسحوق الثوم على ضغط الدم
كيف يعمل الأليسين؟ كما أشارت دراسة أجريت عام 2019 في الطب التجريبي والعلاجي، يبدو أن الأليسين يجعل من الصعب على هرمون رفع ضغط الدم في الجسم القيام بعمله. ونتيجة لذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يضيفون الأليسين إلى نظامهم الغذائي قد يشهدون انخفاضًا يصل إلى ثماني نقاط في ضغط الدم الانقباضي وانخفاضًا بمقدار خمس نقاط في ضغط الدم الانبساطي.
بالإضافة إلى الأليسين، يحتوي الثوم على عناصر غذائية أخرى يمكن أن تساعد في خفض قراءات ضغط الدم. وقالت كريستينا بيترسن، الأستاذة من جامعة تكساس التقنية والتي تمت مقابلتها في مقال نشرته جمعية القلب الأمريكية، إنه بفضل قدرات الثوم المضادة للالتهابات، قد يخفض ضغط الدم. ومع ذلك، حذر بيترسون من أن تناول فصوص من الثوم لن يخفف الأمر إذا كنت تحاول ترويض ارتفاع ضغط الدم لديك. وقالت: “عادة، يتم ملاحظة هذه التأثيرات عند إعطاء جرعات تكميلية عالية جدًا من مسحوق الثوم”. ومع ذلك، فهي لا تقترح تناول مكملات الثوم لمعظم الناس.
كان لدى أشيش ساراجو، طبيب القلب، الذي أجرى مقابلة مع كليفلاند كلينيك، نفس نصيحة بيترسون. وأوضح أنه على الرغم من أن الثوم قد يخفض ضغط الدم، إلا أنه لم يتم إجراء دراسات كافية للتوصية بمكملات الثوم. ومع ذلك، فهو يشعر أن الثوم لا يزال خيارًا جيدًا للمكونات، خاصة عندما يتم تناوله كجزء من نظام غذائي صحي للقلب لأنه يشعر أن التحكم في ضغط الدم يرتبط بنمط الحياة بنسبة 70% ويرتبط بالأدوية بنسبة 30% فقط.
طرق واقعية للحصول على فوائد الثوم لضغط الدم
هذا لا يعني أنه لا يمكنك اختبار مسحوق الثوم لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعدك في الحصول على قراءات أفضل لضغط الدم. ومع ذلك، قد تضطر إلى اتخاذ تدابير أخرى غير زيادة تناول مسحوق الثوم. ففي نهاية المطاف، قد يعيق الجهاز الهضمي في جسمك أفضل خططك الموضوعة.
ما هي المشكلة؟ على الرغم من أن مسحوق الثوم يبدو أنه يؤثر على ضغط الدم، إلا أنه ليس الطريقة الأكثر فعالية لإدخال الأليسين والمواد المغذية الأخرى إلى جسمك. وذلك لأن المسحوق يتحلل بسرعة بمجرد وصوله إلى معدتك. لذلك، قد لا يحصل مسحوق الثوم على فرصة للامتصاص قبل أن يتحلل.
قد يكون الحل الأفضل هو تجربة حبوب الثوم المغطاة بطبقة معوية يمكن أن تصمد في الظروف الحمضية. وجدت مقالة نشرت عام 2018 في مجلة Nutrients أن الأقراص المغطاة بطبقات معوية (متأخرة الإطلاق) لم تتحلل بعد ساعتين في محلول حمضي. ومع ذلك، فإن الأقراص والكبسولات التي تحتوي على الأليسين والتي لا تحتوي على أغلفة معوية تتفكك في نفس الإطار الزمني، مما يقلل من التوافر البيولوجي للأليسين. ولكن عندما كانت مكملات الأليسين في طبقة واقية، فإنها احتفظت تقريبًا بكل الأليسين الموجود في الثوم الخام.
لذلك، ابحث عن علامة تجارية لمكملات الثوم مصممة لتمنحك التأثير الأكبر من خلال عدم تحللها بسرعة كبيرة. على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على تذوق مسحوق الثوم، إلا أنك ستتمكن من معرفة ما إذا كان بمثابة حليف صديق للقلب والأوعية الدموية.