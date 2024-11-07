تناول مسحوق الثوم له تأثير غير متوقع على ضغط الدم (ولكن هناك مشكلة)

إليك عذر آخر لتوابل وجباتك مع رشة من توابل الثوم: تناول مسحوق الثوم يمكن أن يحسن ضغط الدم. ومع ذلك، هناك القليل من الأمور التي يجب عليك وضعها في الاعتبار للحصول على أقصى استفادة من الفوائد الصحية من رف التوابل المفضل هذا.

ما الذي يميز الثوم في شكله المسحوق؟ يحتفظ مسحوق الثوم بالعديد من العناصر الغذائية التي تجعل من الثوم الطازج طعامًا ممتازًا مفضلاً. وهذا يشمل شيئًا يسمى “الأليسين”.

يوضح موقع Healthline أن الأليسين هو المركب الذي يمنح الثوم طعمه ورائحته المميزة. ومع ذلك، الأليسين لا يعطي نكهة الثوم فقط. وقد يمنح الثوم القدرة على المساعدة في مكافحة ارتفاع ضغط الدم أيضًا.

وهذا يعني أنه في كل مرة تتناول فيها الأطعمة المصنوعة من الثوم الخام، يأتي الأليسين معك. وبما أن الأليسين يبقى في الثوم المسحوق، فإن مسحوق الثوم الخاص بك يمكن أن يزودك بالقليل من الأليسين في كل رشة أو ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة.