تناول هذه الفاكهة الصيفية منخفضة الكربوهيدرات قد يمنع السرطان أيضًا

إذا كنت تتوق إلى فاكهة لذيذة منخفضة الكربوهيدرات ، فهي مجموعة كاملة من التحديث في يوم صيفي حار ، فلن تضطر إلى النظر إلى أبعد من الخوخ. غني بالمضادات الأكسدة والمعادن الأساسية والمواد الغذائية ، الخوخ متوسطة الحجم فقط لديه 58 سعرة حرارية و 14 جرام من الكربوهيدرات. كما أن الخوخ مرتفعة في الألياف (مما يجعلها رائعة لصحة الأمعاء) وفيتامين C ، وتحتوي على خصائص صحية للقلب ، بما في ذلك القدرة على تقليل الكوليسترول في الدم.
إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن الخوخ لديهم ما يلزم لمنع السرطان أيضًا. يحتوي كل من جسد وبشرة الخوخ على مضادات الأكسدة المهمة للغاية: الكاروتينات وحمض الكافيين. وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 المنشورة في الكيمياء الحيوية الجزيئية والخلوية ، فإن حمض الكافيين له تأثير مضاد للسرطان عند استهلاكه. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن زيت الزيتون والقهوة والفواكه والخضروات الأخرى يحتوي على حمض الكافيين فيها. تمكنت دراسة أجريت عام 1995 المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية الخلوية من تحديد تلك الكاروتينات ، أيضًا ، لها خصائص وقائية ضد السرطان.
على الرغم من أن الخوخ يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية من السرطان ، فإن هذا لا يعني جميع أنواع السرطان. بدلاً من ذلك ، فإن المكياج الجزيئي للخوخ مفيد فقط عندما يتعلق الأمر ببعض السرطانات ، أحدها هو سرطان الثدي.
كيف تساعد الخوخ على منع سرطان الثدي
وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، فإن 13 ٪ من النساء سوف يصابون بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهن ، مما يجعله أكثر سرطانًا شيوعًا للنساء في الولايات المتحدة ، باستثناء سرطان الجلد. من المتوقع أنه في عام 2025 ، سيتم تشخيص أكثر من 300000 امرأة بسرطان الثدي وسيموت حوالي 42000 من المرض في الولايات المتحدة وحدها. على نطاق عالمي ، في عام 2022 ، كان سرطان الثدي هو سبب وفاة 670،000 ، وهو أكثر السرطان شيوعًا في النساء في 157 دولة ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. هذه هي الأرقام والنسب المئوية التي يجب أن نولي جميعها اهتماما جادا.
وجدت دراسة أجريت عام 2013 في أبحاث وعلاج سرطان الثدي أن النساء بعد انقطاع الطمث اللائي استهلكن ما لا يقل عن خوخين أو أكثر في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 41 ٪. يبدو أن النكتارينات لها نفس التأثير. وجدت دراسة أخرى أن فوائد مكافحة السرطان لم تكن موجودة فقط في جلد الخوخ واللحم ، ولكن في البذور أيضًا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2003 في النشرة البيولوجية والصيدلانية ، فإن الأورام الحميدة لديها فرصة أفضل للبقاء على هذا النحو بسبب المركبات الموجودة في بذور الخوخ.
أخيرًا ، تحتوي الخوخ على البوليفينول ، والتي ، بناءً على نوع سرطان الثدي الذي يعاني منه شخص ما ، يمكن أن يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية وقدرتها على الانتشار في جميع أنحاء الجسم. وجدت دراسة أجريت عام 2014 في الكيمياء الغذائية أنه عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي ، يمكن للبوليفينول إخراج الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا الصحية.
كيفية دمج المزيد من الخوخ في نظامك الغذائي
على الرغم من أن أسهل طريقة لاستهلاك المزيد من الخوخ هي الوصول إلى خوخ جديد وتناوله فقط ، بعد فترة من الوقت ، قد تجد أنك تريد تجربة طرق أخرى للاستمتاع بالخوخ. ما يميز الخوخ هو أنه لا يجب أن يكونوا دائمًا جديدًا لجني جميع الفوائد الصحية المذهلة. في الواقع ، وجدت دراسة أجريت عام 2013 المنشورة في مجلة علوم الغذاء والزراعة أنه حتى الخوخ المعلبة لها نفس المحتوى الغذائي مثل الخوخ الطازج – وهو أخبار رائعة لشهور الشتاء عندما لا تكون الخوخ الطازجة متوفرة دائمًا.
يمكن أن تكون خوخ شرائح وتناولها في الحبوب أو اللبن أو الجرانولا محلية الصنع أو السلطات. إذا كنت تريد شيئًا أكثر على غرار الحلوى ، فستضرب خوخ الخوخ أو الخوخ بالكراميل أو فطائر الخوخ المكان. تعتبر Peach Salsa أو Jam Peach أو الخوخ المخلل طريقة رائعة دائمًا للحصول على بهار خوخ أو وجبة خفيفة يمكن الوصول إليها بسهولة عندما لا يكون لديك وقت للطهي. إذا كنت تستضيف حفلة حديقة صيفية وترغب في التأكد من أن أحبائك في الحصول على الفوائد الصحية للخوخ ، فإن خوخ مارغريتا أو عصير الليمون الخوخ أو بوربون بيتش سحق ليس مجرد مشروبات لذيذة لتقديمها ولكنها مثالية أيضًا للصيف. نظرًا لأن الخوخ فاكهة متعددة الاستخدامات للغاية ، إذا كنت مبدعًا بما فيه الكفاية ، فيمكنك تضمينها بشكل أساسي في أي شيء.