تناول هذه الفاكهة الصيفية منخفضة الكربوهيدرات قد يمنع السرطان أيضًا

إذا كنت تتوق إلى فاكهة لذيذة منخفضة الكربوهيدرات ، فهي مجموعة كاملة من التحديث في يوم صيفي حار ، فلن تضطر إلى النظر إلى أبعد من الخوخ. غني بالمضادات الأكسدة والمعادن الأساسية والمواد الغذائية ، الخوخ متوسطة الحجم فقط لديه 58 سعرة حرارية و 14 جرام من الكربوهيدرات. كما أن الخوخ مرتفعة في الألياف (مما يجعلها رائعة لصحة الأمعاء) وفيتامين C ، وتحتوي على خصائص صحية للقلب ، بما في ذلك القدرة على تقليل الكوليسترول في الدم.

إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن الخوخ لديهم ما يلزم لمنع السرطان أيضًا. يحتوي كل من جسد وبشرة الخوخ على مضادات الأكسدة المهمة للغاية: الكاروتينات وحمض الكافيين. وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 المنشورة في الكيمياء الحيوية الجزيئية والخلوية ، فإن حمض الكافيين له تأثير مضاد للسرطان عند استهلاكه. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن زيت الزيتون والقهوة والفواكه والخضروات الأخرى يحتوي على حمض الكافيين فيها. تمكنت دراسة أجريت عام 1995 المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية الخلوية من تحديد تلك الكاروتينات ، أيضًا ، لها خصائص وقائية ضد السرطان.

على الرغم من أن الخوخ يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية من السرطان ، فإن هذا لا يعني جميع أنواع السرطان. بدلاً من ذلك ، فإن المكياج الجزيئي للخوخ مفيد فقط عندما يتعلق الأمر ببعض السرطانات ، أحدها هو سرطان الثدي.