شاركت كيم كارداشيان، التي ربما تكون واحدة من أشهر المشاهير في القرن الحادي والعشرين، اكتشافًا طبيًا حديثًا من خلال برنامجها التلفزيوني الواقعي “The Kardashians”. في حلقة من عام 2025، جلست الابنة الكبرى الثانية لكارداشيان مع عالم النفس الشهير الدكتور دانيال أمين لمناقشة الفحص الذي تم إجراؤه على دماغ نجمة الواقع. في صور الفحص، تظهر “ثقوب” واضحة في الفص الجبهي – وهي علامة على انخفاض نشاط الدماغ (عبر USA Today).

وفقًا لتقييم الدكتور أمين، فإن انخفاض النشاط قد يعني أن الأمور – مثل التحكم في التوتر – قد تصبح أكثر صعوبة بالنسبة لكارداشيان مع تقدمها في السن. ومن المفارقات أن طبيب المشاهير ألقى اللوم في هذه الثغرات على الارتفاع المفاجئ الذي تعاني منه كارداشيان في القلق والتوتر في حياتها الشخصية، مشيرًا إلى طلاقها المضطرب وامتحان المحاماة باعتبارهما ضغوطات لا تصدق في حياة مالك Skims.

خضع النجم لفحص الدماغ بعد تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير المشخص. أظهر الفحص السابق الذي أجرته كارداشيان تمدد الأوعية الدموية الصغيرة في دماغها، الأمر الذي سعت للحصول على تقييم إضافي له، مما قادها في النهاية إلى الدكتور أمين، المتخصص في اضطرابات الدماغ. جاء خوفها الطبي برسالة قوية من نجمة الواقع (عبر E! News): “إنه مجرد إجراء جيد للتأكد من أنك تتحقق دائمًا من كل شيء. والصحة هي الثروة، وعليك أن تكون حذرًا في كل ما تفعله.” لقد أدى الفحص أيضًا إلى المزيد، وفقًا لأمين، من خلال إظهار انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى مالك Skims (عبر USA Today).