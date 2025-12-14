تنبأ فحص الدماغ لكيم كارداشيان على الهواء بخطر إصابتها بمرض الزهايمر

شاركت كيم كارداشيان، التي ربما تكون واحدة من أشهر المشاهير في القرن الحادي والعشرين، اكتشافًا طبيًا حديثًا من خلال برنامجها التلفزيوني الواقعي “The Kardashians”. في حلقة من عام 2025، جلست الابنة الكبرى الثانية لكارداشيان مع عالم النفس الشهير الدكتور دانيال أمين لمناقشة الفحص الذي تم إجراؤه على دماغ نجمة الواقع. في صور الفحص، تظهر “ثقوب” واضحة في الفص الجبهي – وهي علامة على انخفاض نشاط الدماغ (عبر USA Today).
وفقًا لتقييم الدكتور أمين، فإن انخفاض النشاط قد يعني أن الأمور – مثل التحكم في التوتر – قد تصبح أكثر صعوبة بالنسبة لكارداشيان مع تقدمها في السن. ومن المفارقات أن طبيب المشاهير ألقى اللوم في هذه الثغرات على الارتفاع المفاجئ الذي تعاني منه كارداشيان في القلق والتوتر في حياتها الشخصية، مشيرًا إلى طلاقها المضطرب وامتحان المحاماة باعتبارهما ضغوطات لا تصدق في حياة مالك Skims.
خضع النجم لفحص الدماغ بعد تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير المشخص. أظهر الفحص السابق الذي أجرته كارداشيان تمدد الأوعية الدموية الصغيرة في دماغها، الأمر الذي سعت للحصول على تقييم إضافي له، مما قادها في النهاية إلى الدكتور أمين، المتخصص في اضطرابات الدماغ. جاء خوفها الطبي برسالة قوية من نجمة الواقع (عبر E! News): “إنه مجرد إجراء جيد للتأكد من أنك تتحقق دائمًا من كل شيء. والصحة هي الثروة، وعليك أن تكون حذرًا في كل ما تفعله.” لقد أدى الفحص أيضًا إلى المزيد، وفقًا لأمين، من خلال إظهار انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى مالك Skims (عبر USA Today).
كيف يمكن لنشاط دماغ كارداشيان التنبؤ بمرض الزهايمر؟
نتائج مسح نشاط الدماغ المنخفض لكيم كارداشيان تفعل أكثر من مجرد تصور نتائج تشخيص تمدد الأوعية الدموية لديها. انخفاض نشاط الدماغ عند اكتشافه مبكرًا، كما هو الحال في حالة نجم تلفزيون الواقع، يمكن أن يتنبأ باحتمالية الإصابة بمرض الزهايمر. تم ربط مرض الدماغ التنكسي – الذي يتميز بهجومه على الذاكرة والقدرات المعرفية – بانخفاض نشاط خلايا الدماغ. على الرغم من أنه ليس علامة ضرورية لدى كل مريض بالزهايمر، إلا أنه تشخيص نموذجي مع المرض. تمدد الأوعية الدموية في كارداشيان نفسه يحمل أيضًا مفتاحًا للتنبؤ باحتمالية تطور حالة الدماغ.
تمدد الأوعية الدموية، الناجم عن زيادة ضغط الدم على جدار الوعاء الدموي، يمكن أن يسبب الصداع، وعدم وضوح الرؤية، وحتى النوبات. يمكن أن تؤدي زيادة الضغط إلى تمزق الأوعية الدموية، مما يسبب نزيفًا في الدماغ. كما شاركت كارداشيان في حلقة “Keeping Up with the Kardashians”، فقد تم اكتشاف تمدد الأوعية الدموية الصغيرة لديها قبل حدوث تمزق. بفضل تحديد هذا الوعاء المنتفخ، يمكن تقييم احتمالية إصابة مالك Skims بمرض الزهايمر بشكل أكبر. ترتبط تمدد الأوعية الدموية الممزقة بانخفاض القدرات المعرفية، وبالتالي تشجع على تطور مرض الزهايمر. ولحسن الحظ، تمكنت نجمة تلفزيون الواقع من التعرف على تمدد الأوعية الدموية لديها في وقت مبكر بما يكفي لعلاجها، ونأمل أن تقلل من احتمالية إصابتها بمرض تنكسي في الدماغ.
تبذل كارداشيان ما في وسعها لمنع المزيد من المضاعفات
إن مواجهة التشخيص وجهًا لوجه، خاصة شيء مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، يمكن أن يكون أمرًا مخيفًا. كانت كارداشيان صريحة في مشاعرها بشأن هذا التشخيص وشاركت أن أطفالها هم الذين دفعوها إلى اتخاذ قرار بمواصلة التدخل الطبي والبحث عن إجابات. كما قالت في حلقة “Keeping Up with the Kardashians” (عبر E! News)، “لدي أربعة أطفال يعتمدون علي. يجب أن أكون عاقلاً. إنه أمر مرهق هناك، لكن تمدد الأوعية الدموية هذا لا يمكن الضغط عليه”. يتم تشجيع اختيارها العام لإجراء فحص للدماغ والتحدث مع الطبيب ومناقشة الخطط الطبية للأفراد الذين يعانون من نفس حالة كارداشيان.
ولكن هناك الكثير من الأساليب والممارسات الأخرى التي يمكن دمجها في الحياة اليومية لتقليل احتمالية تشخيصك بمرض الزهايمر. مثل العديد من الحالات الأخرى، فإن اختيار نمط حياة صحي مليء بتوازن جيد بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقوية جسمك. بالإضافة إلى ذلك، يعد تجنب إصابة الرأس خطوة كبيرة في حماية دماغك. على الرغم من وقوع الحوادث، فإن ارتداء خوذة عند ركوب الدراجة، أو ربط حزام الأمان أثناء وجودك في السيارة، يمكن أن يعني الفرق بين صدمة الدماغ الخطيرة والصحة المحمية (وفقًا لجمعية الزهايمر).