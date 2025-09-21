تنبؤات اتحاد كرة القدم الأميركي ، تختار لائحة الأسبوع 3

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يقوم Erich Richter من The Post باختياراته لقائمة الأسبوع الثالث يوم الأحد والاثنين.

إنديانابوليس كولتس (-3.5) فوق تينيسي جبابرة

دانييل جونز والملفات هي عربة الآن. طالما أنه يتمتع بصحة جيدة ، فإن المهور سيكون صعبًا لأنه يقوم بأمرين جيدًا: يحد من المسرحيات السلبية ويتجنب التحولات. كانت المفضلة ، وخاصة المرشحين على الطرق ، تغطيها في مقطع سريع منذ الأسبوع 13 من الموسم الماضي. مفضلات الطرق هي 9-5 ضد الانتشار هذا العام و 11-3 مستقيم.

نيو إنجلاند باتريوت (+1.5) على بيتسبرغ ستيلرز

سيقضي بيتسبيرغ وقتًا عصيبًا حقًا إذا استمر دفاعها في اللعب مثل هذا. سمح فريق Steelers 149.5 ياردة متسارعة لكل لعبة للفرق المعارضة ، وهي علامة الخامسة في الدوري. كما جعلوا جوستين فيلدز وسام دارنولد يبدوان مثل النجوم. Drake Maye أفضل من هذين قورتربك في الوقت الحالي. نيو إنجلاند يفوز في المنزل.

Tampa Buccaneers (-6.5) على New York Jets

لا حقول ، لا رهان. يواجه Bucaneers Tyrod Taylor هذا الأسبوع ، الذي ، في رأيي ، أحد أسوأ النسخ الاحتياطية في اتحاد كرة القدم الأميركي. لا أظن أن الطائرات ستلعب بشكل جيد في نهاية هذا الأسبوع خلف لاعب قورترب احتياطي ، ويجب أن يكون القراصنة قادرين على تشغيل الكرة أسفل حناجرهم. مرحبا ، بوكي ايرفينغ ، الدعائم.

لاس فيجاس رايدرز (+3) على قادة واشنطن

لقد فاتتك لذيذ +7.5 الذي كان متاحًا في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل إعلانه أن جايدن دانيلز قد خرج بسبب التواء في الركبة. يخطو ماركوس ماريوتا كبداية ، وبينما كان الجميع على رايدرز QB Geno Smith بعد أداء ثلاثة متداخلات ، ما زلت أرى هذا بمثابة بقعة مشتري لمجموعة Pete Carroll.

لوس أنجلوس رامس (+3.5) على نسور فيلادلفيا

تحسن LA Rams من العام الماضي. كوبر كوب هو ظل لذاته السابقة في سياتل ، في حين أن استبداله ، دافانتي آدمز ، لا يزال هدفًا للنخبة لماثيو ستافورد. قد تتذكر أن الكباش أعطى النسور كل ما يمكنهم التعامل معه في التصفيات في الموسم الماضي ، ويجب أن يتطلع الكباش إلى الإدلاء ببيان يمكنهم التمسك به مع أفضل ما في NFC.

أتلانتا فالكونز (-5.5) على كارولينا الفهود

لم يكن أي فريق يبدو أسوأ من كارولينا بانثرز ، ولا مفاجآت هناك. ما كان مفاجئًا هو دفاع أتلانتا فالكونز ، الذي تحسن بهدوء حتى الآن هذا الموسم. سمح الصقور بنسبة 4.5 ياردة لكل مسرحية هذا الموسم ، وهو رابع أفضل رقم في اتحاد كرة القدم الأميركي. سوف يتدحرج الفهود مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع.

مينيسوتا فايكنغز (-3) على سينسيناتي بنجالز

إن خسارة JJ McCarthy لهذه اللعبة هي نعمة مقنعة للمراهنات ضد الانتشار. سوف يقوم كارسون وينتز احتياطيًا ويمسح النظافة الثانوية لبنغال في طريقه للفوز بالانفجار. ألقى البنغالز احتياطيًا QB جيك براوننج ثلاثة اعتراضات في ثلاثة أرباع ضد دفاع جاغوار السيئ. سوف يزداد سوءًا ضد وحدة الفايكنج الصلبة بقيادة براين فلوريس.

هيوستن تكساس (+1.5) على جاكسونفيل جاكوارز

عند الحديث عن هؤلاء Jaguars السيئ ، لا ينبغي أن يكون تكساس المستضعفون في هذه المباراة. خسر هيوستن كمفضل للبوكانيرز ، لكنه يستدير الآن وهو مستضعف لجاكسونفيل؟ في مباراة تقسيم ، يسعدني أن آخذ المستضعف هنا الذي أعتقد أنه يتمتع بميزة قوية في الدفاع وكذلك مناصب في صناعة الألعاب. لقد فضل النموذج الخاص بي من تكساس من 21.68 إلى 20.32.

Green Bay Packers (-7.5) على كليفلاند براونز

Green Bay هي القوة التي لا يمكن إيقافها لاتحاد كرة القدم الأميركي حتى الآن. في المرتبة الأولى في كل من DVOA الهجومية والدفاعية ، يبدو أن باكرز قد بلغوا ذروته بالفعل. فقد خسارة Tucker Kraft ، إلى جانب أموال حادة أخرى ، قد نقل الخط إلى Packers -7.5. هذا جيد بما فيه الكفاية لحملني على اللدغة على المفضل. شراء Dip!

شواحن لوس أنجلوس (-2.5) على دنفر برونكو

يبدو جوستين هربرت مرشحًا مبكرًا في MVP ، وبينما لعب Bo Nix أفضل الأسبوع الماضي ، إلا أنه ليس على هذا المستوى بعد. يبلغ متوسط ​​الشواحن 6.1 ياردة لكل مسرحية (تعادل في المركز الخامس) هذا العام ، وهو ساحة كاملة أفضل من دنفر. يحتل الشواحن المركز الثالث في اتحاد كرة القدم الأميركي في DVOA حتى الآن هذا الموسم. حتى في مباراة التقسيم ، سآخذ شواحن مفضلة. النموذج الخاص بي لديه لهم كمفضلات من خمس نقاط.

نيو أورليانز القديسين (+7) فوق سياتل سي هوكس

سيكون لدى الجميع سياتل في Survivor ، لكنهم يفعلون ذلك على مسؤوليتك الخاصة. Saints QB Spencer Rattler يلعب بشكل جيد هذا الموسم. إذا ذهبت إلى أرقام DVOA ، فإن الفرق بين هذين الفريقين لا يكاد يذكر. توصل القديسين في الحادي والعشرين على كل من DVOA الهجومي والدفاعي ، في حين أن Seahawks يخرج في الرابع عشر والتاسع ، على التوالي. النموذج الخاص بي لديه النتيجة المتوقعة في 19.59 إلى 23.07 ، لذلك سأخذ النقاط.

سان فرانسيسكو 49ers (-3) على أريزونا الكرادلة

لقد فجرت أريزونا كاردينالز تقريبًا تؤدي إلى القديسين والفهود لبدء الموسم. حقيقة أن الكرادلة لا يمكنهم تفجير فريق الفهود السيئ هو علامة سيئة على نظرتهم المستقبلية. 49ers النخبة في إيقاف الجري ، مما يسمح 3.7 ياردة لكل محاولة الاندفاع (الثامن الأفضل). سان فرانسيسكو يأخذ هذا واحد.

شيكاغو بيرز (+1) على دالاس كاوبويز

تم افتتاح الدببة في -2 قبل أن تغمر الأموال على رعاة البقر ، وهي الآن مفضلة الآن ، كما يقول كتاب المتعصبين الرياضيون. ربما أغرب خط المراهنة في عطلة نهاية الأسبوع ، أنا على استعداد للنزول مع سفينة بن جونسون.

عمالقة نيويورك (+6.5) على رؤساء مدينة كانساس سيتي

لقد وصل الخط أخيرًا إلى مكان أرغب في الرهان. لعب العمالقة جيدًا في الأسبوع الثاني ناقصًا العقوبات ، كما أن جريمة القبائل ليست ذات قوة عالية بما يكفي لتخويفني في هذا المكان. مع Juju Smith-Schuster و Hollywood Brown كتهديدات وحيدة في جهاز الاستقبال ، يجب أن تكون Big Blue قادرة على إبقاء هذا القرب في المنزل.

الاثنين

بالتيمور رافينز (-4.5) على ديترويت ليونز

يأتي المال على ديترويت ، حيث ينقل المراهنون هذا الخط من -6 إلى -4.5. ولكن دعنا ننظر إلى الوراء إلى مباراة 2023 عندما أحرجت بالتيمور الأسود 38-6. بعض المطابقات جيدة جدًا بالنسبة لهم. جاريد جوف مقابل لامار جاكسون ليس هو الذي يريده الأسود. قام Pro Football Focus بتركيز دفاع Ravens Run على ثامنة أفضل وحدة في اتحاد كرة القدم الأميركي ، وليس بالضبط الطريقة التي تريد بها الأسود الفوز.

الأسبوع الماضي: 5-9

هذا الموسم: 10-17

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.