تنبؤات كرة القدم في الكلية السادسة: اختيارات ضد الانتشار

كان هناك وقت كانت فيه ميشيغان وأوهايو ستيت مجرد لعبة أخرى لأولئك خارج حزام الصدأ ، عندما لم يؤثر Iron Bowl بانتظام على سباق لقب المجلس الأعلى للتعليم ، عندما كان Pride على المحك في تنافس Red River (Texas-Oklahoma).

خلال ذلك الوقت ، لم تهم أي لعبة بانتظام أكثر من ميامي ضد ولاية فلوريدا ، وهي مباراة تضمنت على الأقل 5 فريق واحد على الأقل في 19 مناسبة من 1984 إلى 2004 ، بما في ذلك 12 اجتماعًا عندما تم تصنيف كلا المدرستين في المراكز العشرة الأولى.

لأول مرة منذ ذلك الحين ، يعتبر الأعاصير رقم 4 (4-0) منافسين لللقب الوطني مرة أخرى. لأول مرة منذ 11 عامًا ، يمكن أن تصل Seminoles رقم 19 (3-1) إلى فاصلة كرة القدم في الكلية. لأول مرة منذ عام 2016 ، يواجه المنافسون معارضين في المرتبة.

إن حجم هذه المباراة ليس ما كان يمكن أن يكون عليه-بعد خسارة ولاية فلوريدا المزدوجة في فرجينيا-لكن الاضطراب المذهل يمكن أن يجلب أفضل الكلب في ملعب Doak Campbell.

“أعتقد أننا بحاجة إلى (الخسارة)” ، قال لاعب الوسط في ولاية فلوريدا تومي كاستيلانوس. “أعتقد أن الرجال كانوا يركبون عالياً ، نوعًا ما من الشعور بأنفسنا قليلاً. لكنني أعتقد أننا سنرد ونرتد. علينا أن ندفعنا وتجعلنا نعمل بجدية أكبر.”

تعد ميامي أكثر جدوى ، والتي تتميز بأفضل واجهات في البلاد على جانبي الكرة ، لكنها ستسافر للمرة الأولى هذا الموسم لمواجهة جريمة Gus Malzahn الأولى ، والتي سدمت ألاباما في المنزل في المباراة الافتتاحية للموسم.

<br />

إذا كانت الأعاصير ستستمر في ذلك ، فسوف يحتاج كارسون بيك إلى أن يكون عدوانيًا ، مما يزيد من احتمالات قائد SEC العام الماضي في اعتراضات-المرتبة 95 في معدل الاعتراض هذا الموسم ، بعد ثلاث اختيارات في المباراتين الماضيين-يحافظ على قرب ولاية فلوريدا في الدقائق الأخيرة.

ثم ، Seminoles (+4.5) سوف يصطف للركلة التي تحدد اللعبة ، وتتطلع إلى التخلص من أشباح العديد من الحقوق الواسعة ، واليسار العرضي.

كلاسيكي متأخر.

BYU (-18.5) على فرجينيا الغربية

يتجاوز Bear Bachmeier التوقعات ، حيث ينتج 10 إجمالي لمس أرض دون ارتكاب دوران في أول أربع مباريات مهنية. إذا لم يرتكب المبتدئ الحقيقي خطأً ، فيجب أن يبحر الكوجر في الركض ، حيث كان يركض إلى الوراء LJ Martin – الذي يبلغ متوسطه 7.3 ياردة لكل حمل – والدفاع الذي يحد من المعارضين بمعدل أقل من 10 نقاط لكل لعبة.

إلينوي (-9.5) على بوردو

لا أحب هذه البقعة الساندويتش – فازت بفوز دراماتيكي على USC ، مع رحلة إلى ولاية أوهايو بعد أسبوع – لكن يجب على إيلني في إنديانا منع عدم التوافق في هذا عدم التوافق.

كنتاكي (+20.5) على جورجيا

فاز فريق Bulldogs بـ 15 مباراة متتالية ضد Wildcats ، ولكن تم تحديد واحد فقط من اجتماعاتهم السبعة الماضية بأكثر من 21 نقطة. لا تتوقع أن تكون جورجيا-التي تم إزالتها أقل من شهر من الفوز على أرضه من 22 نقطة على أوستن بيي-لتفكيك كتاب اللعب الكامل مع أوبورن وأول ميس.

سينسيناتي (-1.5) على ولاية أيوا

لقد أطلق Bearcats بهدوء واحدة من أكثر الجرائم ذات الأدوار الجيدة في أمريكا-أفضل 10 ساحات في كل لعبة (6.9)-بقيادة التهديد المزدوج QB Brendan Sorsby ، الذي ركض على 96 ياردة واثنين من الهبوط في نبراسكا ، ثم قاد سينسي إلى عودة الفوز في Kansas أثناء رمي 388 ياردة.

ويسكونسن (+17.5) على ميشيغان

سوف يكافح البادجرز من أجل طرح نقاط ، لكن دفاعهم في المرتبة الثانية يمنحهم فرصة لسحب ولفيرينز المدى إلى شجار منخفض. المبتدئ الحقيقي برايس أندروود ليس مستعدًا للاستفادة من دفاع ويسكونسن في المرتبة 111 في الساحات المسموح به لكل إكمال (13.0) ، بعد إلقاء ما مجموعه 247 ياردة في بداية فريقين من مؤتمر الطاقة.

كليمسون (-14) على ولاية كارولينا الشمالية

أسفرت أول مباراتين لبيل بيليتشيك ضد فرق مؤتمرات الطاقة (TCU ، UCF) عن خسائر برصيد 59 نقطة. ليس لدى Dabo Swinney Underachievers أي عذر لعدم الحضور مرة أخرى.

ولاية بنسلفانيا (-25.5) على UCLA

يتجه Nittany Lions غربًا لمواجهة فريق مؤتمر الطاقة الوحيد الذي لا يربك في البلاد. هذا صحيح في زقاق جيمس فرانكلين.

تكساس (-7) على فلوريدا

من المقرر أن تكون معركة بين اثنين من أكثر لاعبي الوسط الشاب الموهوبين والمعارضة في الأمة (Arch Manning ، DJ Lagway) معركة صخرية. النقاط المجانية مغرية ، لكن دفاع Longhorns هو من بين أفضل الأمة ، حيث تُظهر أنها تسافر مع الحد من ولاية أوهايو المرتبة الأولى إلى 14 نقطة في كولومبوس.

Vanderbilt (+10.5) على ألاباما

سأركب دييغو بافيا باعتباره مستضعفًا (15-4-1 منذ عام 2023) إلى قبري. إن Commodores-5-0 للمرة الثانية منذ 80 عامًا ، والبدء في الجهود المتتالية من 50 نقطة للمرة الأولى منذ 110 عامًا-لديها سبب للاعتقاد بعد انزعاج العام الماضي من Crimson Tide. يمسك Vanderbilt أيضًا بألاباما من فوزه الأسبوع الماضي في جورجيا ، ويجلب ثالث أفضل مباراة أرضية في البلاد (6.7 ياردة لكل حمل) لمواجهة دفاعًا يدير 457 ياردة متسايبة ضد ولاية فلوريدا وجورجيا.

ولاية بويز (+20.5) على نوتردام

أكثر من (62.5) هو أفضل رهان. قد يكون أخذ الأيرلنديين للفوز بالبطولة الوطنية (25/1) الرهان الأكثر متعة. لكن أكثر أجرامور لكرة القدم في الكلية لا تحصل على العديد من الدعوات من أفضل البرامج في البلاد وستستمتع بفرصة استاد نوتردام المباع-أكبر حشد من برونكو منذ 15 عامًا-حيث حقق جريمة سجلت 47 نقطة على الأقل في ثلاث مباريات متتالية.

كينت ستيت (+45.5) على أوكلاهوما

جون متير خارج الخضوع لعملية جراحية على يده الرمي. فلماذا يتم تسعير Sooners كما لا يزال يقودهم منافس Heisman ، بدلاً من Michael Hawkins Jr. ، الذي شوهد لآخر مرة يخسره إلى البحرية في وعاء القوات المسلحة؟

هيوستن (+11.5) على تكساس تك

جعلهم الفوز المثير للإعجاب لفريق Red Raiders في ولاية يوتا هو المفضل في Big 12. كانت الجمل مثل تلك التي تملأ رؤساء Joey McGuire غير المثبت نسبيًا لمدة أسبوعين.

ولاية أوهايو (-24) على مينيسوتا

قاد طالبة Redshirt Drake Lindsey Gophers إلى 14 نقطة فقط في Cal في بداية طريقه الوحيدة. يمكن أن تصبح قبيحة في كولومبوس ، حيث تحاول واحدة من أسوأ جرائم المنطقة الحمراء في البلاد اختراق دفاع مات باتريشيا ، مما يسمح بمتوسط ​​5.5 نقطة لكل لعبة.

احصل على Lowdown على أفضل مواقع وتطبيقات الرهانات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

ولاية ميسيسيبي (+14) على تكساس A & M

يلعب Aggies بشكل أفضل مع شريحة على كتفهم ، بعد أن غطت ثلاث مباريات فقط من 14 لعبة كمفضل في ساعة Mike Elko. لا تقفز من عربة Bulldogs-5-0 مقابل الانتشار هذا الموسم ، بما في ذلك اضطراب ولاية أريزونا وخسارة العمل الإضافي إلى تينيسي-حتى تعطل.

أفضل الرهانات: فاندربيلت ، ولاية بنسلفانيا ، ولاية أوهايو.

موسم: 31-44 (5-10).

السجل 2014-24: 1،392-1،309-31.