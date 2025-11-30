تنبؤات Browns vs.49ers، Titans vs. Jaguars: اختيارات NFL Week 13، الاحتمالات، الرهانات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



ينضم كاتب المراهنات الرياضية ديلان سفوبودا إلى دليل The Post’s Bettor’s Guide لموسمه الثاني.

كليفلاند براونز (+5.5) على سان فرانسيسكو 49ers

وبغض النظر عن السجل، فإن دفاع براون أمر مثير للسخرية.

خنق كليفلاند جينو سميث ورايدرز الأسبوع الماضي، وهم في طريقهم إلى المنزل، حيث يلعبون بشكل أفضل، يوم الأحد لخوض مباراة ضد فريق 49ers.

لم تسير الأمور على ما يرام في المرة الأخيرة التي جاء فيها Brock Purdy and Co إلى كليفلاند في عام 2023.

أكمل بوردي 44.4 بالمائة فقط من تمريراته في تلك المباراة، وهو أقل معدل لعب كامل في مسيرته، لمسافة 125 ياردة فقط بينما تم إقالته ثلاث مرات واعتراضه مرة واحدة خلال الخسارة 19-17.

سيدخل هذه المباراة بعد أن لم يظهر في أفضل حالاته أمام دفاع الفهود الأسوأ ليلة الاثنين، حيث ألقى ثلاث اختيارات.

كان فريق Browns فريقًا مختلفًا في هنتنغتون بانك فيلد، حيث حقق فوزين من أصل ثلاثة انتصارات على أرضه بينما حافظ على بقية مبارياته في كليفلاند متقاربة، وخسر مباراة بنتيجة واحدة أمام فريق Bengals وRavens وVikings.

في أول مباراة له في دوري كرة القدم الأمريكية ضد رايدرز، بدا Shedeur Sanders كفؤًا بشكل مدهش.

على الرغم من أنه لن يفوز بالمباراة بالنسبة لهم، إلا أن دفاع براون يجب أن يفعل ما يكفي لإبقائه قريبًا من ساندرز.

تينيسي تايتنز (+6.5) على جاكسونفيل جاغوارز

لم يبدو العمالقة نصف سيئين يوم الأحد.

بصفته مستضعفًا كبيرًا، سقط تينيسي أمام سي هوكس بأقل من هبوط بعد جولة متأخرة من المباراة بقيادة كام وارد، الذي ربما لعب أفضل مباراة في مسيرته الشابة.

دخل فريق Jaguars في عمود الفوز، لكنه لم يكن جيدًا، حيث تغلب على الكاردينالز في الوقت الإضافي بعد حصوله على عدة فترات راحة طوال المسابقة.

مع أربعة انتصارات أخرى بنتيجة واحدة هذا الموسم، كانت هذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها فريق جاكوار بمباراة ربما لا يستحقونها.

تختلف سجلاتهم بشكل كبير، لكن هذين الفريقين أقرب قليلاً على الورق مما قد يوحي به السبريد.

راهن على أن عرض هوديني لـ Jags سينتهي يوم الأحد.

الأسبوع الماضي: 1-1.

موسم 2025: 12-12.

