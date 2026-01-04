تنبؤات Dolphins vs. Patriots، Chargers vs. Broncos: اختيارات NFL Week 18، الاحتمالات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



ينضم كاتب المراهنات الرياضية ديلان سفوبودا إلى دليل The Post’s Bettor’s Guide لموسمه الثاني.

ميامي دولفينز (+11.5) على نيو إنجلاند باتريوتس

يدور الأسبوع 18 حول العثور على فريق لديه ما يلعب من أجله.

على الرغم من خروجهم من التصفيات، يبدو أن فريق Dolphins يناسب هذا القانون.

يمكنك أن تقول ذلك بأمان عن كوين إيورز، الذي سيبدأ مسيرته المهنية الثالثة خلف المركز.

بدا إيورز قوياً في فوز مفاجئ على فريق بوكس ​​– وهو الفريق الذي كان بحاجة إلى فوز بنفس السوء الذي يفعله باتريوتس هذا الأسبوع – يوم الأحد الماضي.

لا يزال لدى باتريوتس فرصة في الوصول إلى المصنف رقم 1 على الورق، ولكن يبدو من غير المرجح أن يحدث ذلك لأنهم بحاجة إلى خسارة برونكو أمام فريق تشارجرز الذي من المتوقع أن يجلس فيه جاستن هربرت وغيره من اللاعبين المبتدئين.

بعد أن تقدم 6-3 منذ بداية الموسم 1-6، أظهر الأسبوع الماضي أن ميامي لا تزال لديها بعض القتال.

ابحث عن Dolphins لإبقائه قريبًا في لعبة لا يجب الفوز بها لفريق نيو إنجلاند المتعثر.

دنفر برونكوس (-11.5) على لوس أنجلوس تشارجرز

على الجانب الآخر من الطيف، يبدو أن أجهزة الشحن ترسلها بالبريد خلال الأسبوع 18.

بعد أن حجزوا مكانًا في Wild Card، مما يعني أنهم سيلعبون على الطريق خلال الجولة الأولى من التصفيات بغض النظر عن الأمر، لن يلعب هربرت، ومن المحتمل أن يتم تهميش الكثير من اللاعبين المبتدئين الآخرين في وقت المباراة يوم الأحد.

من ناحية أخرى، لدى فريق برونكو الكثير ليلعب من أجله مثل أي شخص في الاتحاد الآسيوي باستثناء فريقي رافينز وستيلرز.

كل ما يحتاجه دنفر هو الفوز ليحجز المصنف الأول ويودع الجولة الأولى.

لن يرغب شون بايتون وشركاؤه في شيء أكثر من مجرد جعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمر عبر برونكو ومايل هاي.

توقع الضحك لصالح برونكو.

الأسبوع الماضي: 0-2.

موسم 2025: 14-20.

