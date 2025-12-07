تنبؤات NFL Week 14، أفضل الرهانات: يتم اختيارها مقابل السبريد لكل لعبة

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



إنه الأسبوع 14 في اتحاد كرة القدم الأميركي، ومع العمالقة في 2-11 والطائرات في 3-9، إنه بالفعل موسم مسودة في إيست روثرفورد.

دعونا لا نتعمق كثيرًا في مسألة ما إذا كان يجب على الطائرات أن تدافع عن لاعب وسط إنديانا فرناندو ميندوزا، لأنهم لا يفعلون ذلك.

(بغض النظر عن ذلك، لا نعرف حقًا حتى الآن ما إذا كان مندوزا سينتهي به الأمر إلى أن يصبح “الرجل”. لا تزال هناك مواجهة مع ولاية أوهايو يوم السبت، والمباراة الفاصلة لكرة القدم الجامعية بأكملها، وكل الضجيج والتسويق المسبق للمسودة).

لقد فاز فريق Jets مرتين على التوالي ليهبط إلى ما دون خط Mendoza المتوقع، وأي نجاح آخر سيجعلهم يضطرون إلى مقايضة الكثير من الغنيمة التي حصلوا عليها للتو مقابل Sauce Gardner وQuinnen Williams.

يمكنك أيضًا توضيح أنه سيكون من الأفضل لفريق Jets بناء فريقهم أكثر قليلاً وإضافة QB للمستقبل في العام المقبل، عندما يكون لديهم ثلاثة اختيارات رقم 1. إذا بقي دانتي مور من ولاية أوريغون و/أو تاي سيمبسون من ألاباما في الحرم الجامعي، فستكون مسودة 2027 مليئة باللاعبين الوسطيين.

قد يكون من المفيد أن يقوم حاملو أفضل اختيارين – العمالقة والعمالقة – بصياغة لاعبي الوسط في فرق سيئة وقاموا بالفعل بطرد مدربيهم الرئيسيين. لا يزال بإمكان كام وارد (الأول) وجاكسون دارت (المركز 25) أن يصبحا لاعبين أساسيين، لكن فريقيهما لا يزالان في حالة سيئة.

إذا كنت دارين موجي وآرون جلين، فإنني أبحث عن لاعب ضارب على نطاق واسع وأستمر في بناء الجدار على خط الهجوم. عندما يصل لاعب الوسط الجديد، سيكون مجهزًا لتحقيق النجاح. سأقوم أيضًا بالتداول عدة مرات لإضافة اختيارات في الجولتين الثالثة والرابعة. هذه هي الطريقة التي سيتمكن بها جلين من بناء الدفاع الذي يريده مع “رفاقه”.

أما بالنسبة لمباراة الأحد ضد فريق Dolphins في ملعب MetLife، فأعتقد أن مشجعي الدبابات سيستمرون في التذمر. ارتفعت الطائرات إلى المركز السابع في ساحات الاندفاع لكل لعبة بينما احتلت Dolphins المركز 29 في ساحات الاندفاع المسموح بها. يمكن لفرق Jets الخاصة أيضًا الاستمرار في إحداث فرق. الآن، إذا كان بإمكانهم فقط فرض دوران أو اثنين في الدفاع …

أوه، والحقيقة الممتعة: خمن أي فريق هو الأفضل في مواجهة الفرق في الاتحاد الآسيوي. إنها الطائرات في الساعة 8-4.

الاختيار: الطائرات +3.

بالتيمور رافينز (-6) على بيتسبرغ ستيلرز

بعد أسبوع واحد، تخلى دفاع ستيلرز عن ثلاث تمريرات لمس كاليب ويليامز في خسارة 31-28 أمام فريق بيرز. التالي، 249 ياردة متدفقة في منزل 26-7 يدوسه بيلز. ليس ما تريده مع ديريك هنري ولامار جاكسون في المقدمة. يتعامل آرون رودجرز أيضًا مع كسر في المعصم والأنف المشوه.

سياتل سي هوكس (-7) على أتلانتا فالكونز

كلا الفريقين في المراكز الأربعة الأولى في الأكياس. أنا أثق في قدرة سام دارنولد على التعامل مع الضغط بشكل أفضل قليلاً من كيرك كوزينز. هناك الكثير من النقاط التي يجب تقديمها على الطريق، ولا يزال من الممكن أن تشكل الصقور خطرًا، ولكن إذا كنت ترغب في فوز Seahawks، فمن الأفضل أن تحدد الرقم. سبعة من انتصاراتهم التسعة كانت بثماني نقاط أو أكثر.

سينسيناتي بنغلس (+5.5) على بوفالو بيلز

أمام البنغالز بضعة أيام إضافية بعد هزيمتهم المذهلة يوم الخميس في بالتيمور. توقعات الطقس لصالح بيلز – 29 درجة مع قليل من زخات الثلج. آمل أن تكون هذه المباراة الرائعة بين Joe Burrow وJosh Allen QB متقاربة.

كليفلاند براونز (-4) على تينيسي تايتنز

يحتل فريق Titans المرتبة 32 في الياردات لكل لعبة والنقاط لكل لعبة. تعد الحديقة الأمامية لـ Myles Garrett واحدة من آخر الأماكن التي يرغبون في التواجد فيها، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى العشرينات. جميع خسائر العمالقة الـ 11 باستثناء واحدة كانت بست نقاط أو أكثر.

قادة واشنطن (+2) على مينيسوتا الفايكنج

بعد الخسارة المتتالية في الوقت الإضافي أمام فريق Dolphins وBroncos لمواصلة سلسلة هزائمهم المتتالية إلى سبع مباريات، أصبح القادة جاهزين للفوز بواحدة. تيري ماكلورين يصنع الفارق. راقب أخبار الإصابة حيث يحاول كل من جايدن دانيلز وجي جي مكارثي العودة.

تامبا باي باكانيرز (-8.5) على نيو أورليانز ساينتس

يجب على فريق Bucs فقط تعليق لافتة “مشكوك فيها” على ملعب ريموند جيمس، بالنظر إلى جميع اللاعبين الكبار في الهجوم الذين قد يلعبون أو لا يلعبون يوم الأحد. ومع ذلك، فإن الدفاع سليم، ويبلغ متوسط ​​نيو أورليانز 13.5 نقطة لكل جالون فقط في بدايات تايلر شو الأربع.

جاكسونفيل جاغوارز (+1.5) على إنديانابوليس كولتس

وتتعادل الفرق بنتيجة 8-4 على قمة جنوب آسيا مع وجود فريق تكساس في أعقابهم. ينهار سجل المهور إلى 6-1 على أرضه / محايد و2-3 فقط على الطريق. فريق Jags هو 4-2 في المنزل. يلعب دانييل جونز بكسر في ساقه وشكوك حول مشاركة صوص جاردنر (ربلة الساق) في إنديانابوليس.

دنفر برونكو (-7.5) على لاس فيجاس رايدرز

من المفاجئ أن هذا الفارق منخفض جدًا بالنسبة للمباراة 10-2 مقابل 2-10. ربما يرجع السبب في ذلك إلى خسارة فريق Raiders بنتيجة 10-7 في Denver في 6 نوفمبر. وقد انتهى فريق Raiders حتى حفلة المسودة، كما أرى. والآن يتعامل جينو سميث مع إصابة في القدم. أي خسارة في القدرة على الحركة ستكون حاسمة ضد دفاع دنفر المحتشد. قد تكون هذه فرصة لكورتلاند ساتون وإيفان إنجرام للمرونة قليلاً.

شيكاغو بيرز (+6.5) على غرين باي باكرز

لقد رأيت بعض مؤيدي Packers يشيرون إلى فارق دوران Bears plus-17 باعتباره شيئًا غير مستدام. من خلال مراقبة هذه الظاهرة على مر السنين، فإن إحساسي (بدون أي إحصائيات رسمية) هو أن الفرق الكبيرة يمكنها الاستمرار في القيام بذلك طوال الموسم قبل أن تصبح نقطة تراجع في العام التالي.

سيشعر فريق لامبو بعد حلول الظلام بإحساس حقيقي بدرجة الصفر تقريبًا، لكنني لا أرى أن هذا يمثل ميزة كبيرة للمجموعة ضد فريق آخر يعمل بالطقس البارد.

لوس أنجلوس رامز (-8) على أريزونا كاردينالز

على عكس Broncos-Raiders، فإن هذا الخط يعتبر أعلى قليلاً بالنسبة لفريق 9-3 في 3-9. قام الكرادلة بتغطية +4 الأسبوع الماضي في خليج تامبا. سعيد لدعم الكباش من الخسارة. منذ 12 أكتوبر، كانت خمسة من انتصاراتهم الستة بفارق 14 نقطة أو أكثر، مما يزيل بعض الخوف من هذا الرقم.

هيوستن تكساس (+3.5) على رؤساء مدينة كانساس

متابعة أخبار الإصابة للجانب الأيمن من خط هجوم تشيفز، حيث هناك تساؤلات حول تري سميث وجوان تايلور. إذا خرجوا أو تعرضوا للخطر، فسوف ينظر باتريك ماهومز إلى وجه مليء بدانييل هانتر وويل أندرسون جونيور، حيث يحتل دفاع تكساس المرتبة الأولى في اتحاد كرة القدم الأميركي في الياردات والنقاط المسموح بها لكل مباراة. لن ينسى أندرسون أيضًا الضربة المضحكة التي وجهها إليه المارة في مباراة فاصلة الموسم الماضي في أروهيد.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

الاثنين

فيلادلفيا إيجلز (-3) على لوس أنجلوس تشارجرز

هجوم النسور لم ينكسر بالكامل. لدى AJ Brown 242 ياردة في المباراتين الماضيتين، وكلاهما خسارتان. تم تصميم هذا الاختيار بشكل أساسي على الأبطال المدافعين الذين يدورون حول العربات في مباراة طريق ليلة الاثنين حيث قد يتمتعون بميزة الجماهير. وهذا يمكن أن يحفزهم على ذلك. كما خضع جاستن هربرت لعملية جراحية يوم الاثنين لإدخال لوحة ومسامير في يده التي لا يرميها. إنه يستعد للعب، لكن هذا لا يبدو جيدًا. وثلاث من خسائر الشاحن الأربعة كانت بمقدار 14 نقطة أو أكثر.

أفضل الرهانات: برونكو، براونز، القادة.

قفل الأسبوع: برونكو (أقفال 5-8 في عام 2025).

الأسبوع الماضي: 9-6-1 بشكل عام، 2-1 أفضل الرهانات.

يوم الخميس: رعاة البقر.