تنبؤ Jets vs. Ravens: اختيارات NFL Week 12، والاحتمالات، وأفضل الرهانات

هذا هو اتحاد كرة القدم الأميركي، وفي بعض الأحيان يتعين عليك تجاهل الروايات الواضحة بشكل صارخ – أو على الأقل اختيار عدم الاستثمار فيها.

كل ما سمعناه هذا الأسبوع هو مدى سوء فوز فريق Ravens على Jets باعتباره المرشح المفضل بفارق 13.5 نقطة على أرضه.

إليك الحديث الشائع عن مبرد المياه: إن الطائرات محرومة جدًا لدرجة أنها وضعت جاستن فيلدز على مقاعد البدلاء لصالح تيرود تايلور، الذي سيكون بدون غاريت ويلسون ومدعومًا بدفاع لا يمكنه شراء دوران.

الغربان، الذين كانوا ضحية لجدول زمني صعب لبدء الموسم وكانوا بدون خدمات لامار جاكسون لفترة، فازوا الآن بأربعة مباريات متتالية وهم على وشك قطع المرحلة النهائية مثل الورق.

تعكس تقارير المراهنة العامة أن 67 بالمائة من المراهنين يدعمون فريق Ravens على الفارق.

أي شخص وضع ثقته في منتج Jets هذا هذا الموسم يعاني من خلل وظيفي في هذه المرحلة. لقد كنت آخر شخص يؤيدهم، وهذا لا يعني أنني هنا.

على غرار 12.5 نقطة التي تم تحديدها الأسبوع الماضي بين جيتس وباتريوتس، فإن وضع هذه النقاط العديدة أمر طموح للغاية. مع عرض تايلور تغييرًا في الهجوم، لا يمكن للطائرات أن ترتفع إلا عما أظهرته مع الحقول.

من ناحية أخرى، هذه هي الطائرات، التي ليس لديها بالطبع الكثير لتقف عليه كتهديد صريح، ولكنها أيضًا بمثابة إهمال ATS، حيث سجلت رقمًا قياسيًا 5-5 بشكل عام و2-2 كلابًا على الطريق.

بمعنى آخر، هناك طرق أخرى لتلاشي Gang Green في هذا المكان مقابل سعر مناسب.

هذا يوجهني إلى تسليط الضوء على تايلور، الذي يبلغ من العمر -128 ليقوم بالاعتراض على FanDuel Sportsbook.

كان أداء تايلور بشجاعة في بدايته الوحيدة في 21 سبتمبر حيث سقطت الطائرات أمام القراصنة 29-27، ولكن تم اختياره مرة واحدة، وهو أول ظهور له من بين ثلاث مباريات في إجمالي ثلاث مباريات. يمتلك نسبة 3-3 TD-INT.

يمكن أن يجعل فريق Ravens ترقية تايلور الجديدة غير مريحة. إنهم فريق ثقيل للغاية وقد سمح بمعدل إكمال يبلغ 63 بالمائة، وهو تاسع أدنى معدل في اتحاد كرة القدم الأميركي.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

يُنظر إلى تايلور عمومًا على أنه حارس يمكنه تجنب الكارثة، على الرغم من أنه إذا لم يقرأ أولاً وأُجبر على الرميات المتأخرة – والتي تشير جميع الدلائل إلى حدوثها في هذه البقعة – يمكن أن يتآكل ذلك بسرعة.

المسرحية: تيرود تايلور يقوم بالاعتراض (-128، FanDuel)

شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.