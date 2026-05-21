تنتج كاليفورنيا المزيد من المواهب في كأس العالم USMNT أكثر من أي ولاية منذ عام 1930

هل يجب تسمية كاليفورنيا عاصمة كرة القدم للولايات المتحدة؟

وفقا لدراسة جديدة من BetMGM، نعم.

قامت الدراسة بتحليل كل لاعب من لاعبي USMNT في قائمة كأس العالم من عام 1930 حتى عام 2022، ولم تنتج أي ولاية مواهب في كأس العالم أكثر من ولاية كاليفورنيا.

وهي ليست قريبة حتى.

شارك اللاعبون المولودون في كاليفورنيا في 72 مباراة في كأس العالم، و23 اختيارًا في القائمة، وسجلوا تسعة أهداف في أكبر مرحلة في الرياضة. هذا هو عدد المشاركات في كأس العالم 10 مرات أكثر من أي دولة أخرى.

يعود الفضل في جزء كبير من تلك المشاركات والأهداف إلى لاندون دونوفان، أفضل لاعب أمريكي في جيله. يتصدر دونوفان جميع اللاعبين في المباريات الدولية برصيد 12 هدفًا، وأهداف كأس العالم بخمسة أهداف.

احتلت نيوجيرسي المرتبة الثانية بـ 14 لاعباً ولدوا في جاردن ستيت وإجمالي 69 مباراة. وجاءت ميسوري في المركز الثالث بـ 13 لاعباً وخاضت 40 مباراة.

ومن المثير للاهتمام أن أكثر من نصف الولايات الأمريكية (27) لم يسبق لها أن شارك أي لاعب في كأس العالم ولو مرة واحدة. 40 ولاية من أصل 50 لم تنتج أي هداف لكأس العالم.

الآن، مع توقع أن يعلن مدرب USMNT ماوريسيو بوتشيتينو عن قائمته لكأس العالم 2026 FIFA قريبًا، من المتوقع إضافة أربعة لاعبين آخرين من مواليد كاليفورنيا إلى القائمة.

تثبت الدراسة أن كرة القدم لا يزال أمامها مجال كبير للنمو في الولايات المتحدة مع وجود أماكن أكثر بكثير للبحث عن المواهب. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: بصمات كاليفورنيا موجودة مرة أخرى في جميع أنحاء كأس العالم.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية