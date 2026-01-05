تنتزع الطائرات الاختيار رقم 2 مع خسارة بيلز مع انتهاء الموسم المروع

أوركارد بارك، نيويورك – لقد كانت نهاية مناسبة تمامًا.

للطائرات.

بالنسبة للفواتير.

وأخيرًا، بالنسبة لملعب هايمارك – موطن فريق بيلز لمدة 53 موسمًا – فمن المؤكد تقريبًا أنها كانت المباراة النهائية قبل أن ينتقل الفريق عبر الشارع إلى ملعبه الجديد اللامع.

وكانت النتيجة النهائية – بيلز 35، جيتس 8 – ذات أهمية قليلة.

لكن النتيجة كانت.

أكدت خسارة Jets ، إلى جانب فوز العمالقة على Cowboys في وقت سابق من اليوم ، حصول Jets على الاختيار العام رقم 2 في مسودة أبريل.

تركتهم الخسارة مع سجل 3-14، وهو ثالث أسوأ سجل في تاريخ الامتياز. إنه يرتبط بثاني أكبر عدد من الخسائر في موسم واحد في تاريخ الامتياز. كان عمرهم 2-14 عامًا في عام 2020 تحت قيادة المدرب آنذاك آدم جيز وكان عمرهم 1-15 عامًا في عام 1996 تحت مراقبة ريتش كوتيت.

تعرضت الطائرات لخسائر مضاعفة في 26 من مواسمها الـ 66 (39 بالمائة)، بما في ذلك تسعة من المواسم العشرة الماضية.

قواعد العبث مع هذا الامتياز.

كان فريق Jets قد انتزع منذ فترة طويلة الموسم العاشر على التوالي بسجل خاسر. آخر رصيف لهم في التصفيات كان قبل 15 عامًا، في موسم 2010.

لقد تحول هذا الموسم منذ فترة طويلة إلى سباق للحصول على أعلى اختيار. لقد كان هذا حقًا موضع اهتمام جميع محبي Jets منذ أسابيع. الآن لديهم إجابتهم.

يضمن اختيار المركز الثاني للطائرات الهبوط على الأقل في ثاني أفضل لاعب وسط متاح في المسودة، ومن المحتمل جدًا أن يختار دانتي مور من ولاية أوريغون الإعلان عن المسودة بعد الانتهاء من تصفيات كرة القدم الجامعية.

حصل فريق Raiders، الذين ظلوا في وضع الدبابة العلني لأسابيع، على المركز الأول بشكل عام، لذلك من المؤكد أنهم سيختارون لاعب الوسط في إنديانا فرناندو ميندوزا.

دعونا لا نخطئ فيما يتعلق بالطائرات، على الرغم من أنهم ظلوا يتنقلون بلا خجل لأسابيع أيضًا، حيث بدأوا لاعب الوسط الصاعد غير المصقول برادي كوك في المباريات الأربع الأخيرة.

أظهر كوك، الذي أنهى 11 من 22 لمسافة 60 ياردة وهبوط يوم الأحد، نفسه كشخص غير مستعد ليكون لاعبًا في اتحاد كرة القدم الأميركي. لقد بدا مصابًا بفقر الدم تمامًا أثناء إدارة هجوم الطائرات.

كان الجزء الأكثر حزنًا في هذه الخسارة بالنسبة لفريق Jets هو حقيقة أن لاعبيهم الأساسيين لم يتمكنوا حتى من التنافس مع نسخ Bills الاحتياطية، وهم في الغالب من لعبوا في اللعبة على جانبي الكرة.

لعب لاعب الوسط نجم بوفالو جوش ألين اللقطة الأولى من المشاجرة لمواصلة خطه الرخيص المكون من 122 بداية متتالية ثم انطلق إلى خط التماس لبقية المباراة.

بدء الركض للخلف قام جيمس كوك الثالث بركض الكرة مرتين لمسافة 15 ياردة في السلسلة الأولى وأوقف بقية المباراة.

ملأت النسخ الاحتياطية معظم المواقع المتبقية على جانبي الكرة لصالح بوفالو. وما زالت الطائرات غير قادرة على المنافسة.

ومما زاد الطين بلة بالنسبة إلى Jets هو أن Jets السابق الذي كان يركض للخلف Ty Johnson سجل في مسافة 6 ياردات ليمنح فريق Bills التقدم 14-0 في الربع الثاني.

المزيد من الإهانة: تم تقسيم دفاع Jets بواسطة احتياطي Allen، Mitch Trubisky، الذي ذهب 22 مقابل 29 لمسافة 259 ياردة وأربعة هبوط.

كان تروبيسكي، الذي لم يبدأ مباراة في اتحاد كرة القدم الأميركي منذ عام 2023 ولم يفز بأي مباراة منذ عام 2022، 15 مقابل 19 لمسافة 169 ياردة واثنين من TDs في الشوط الأول، متوجًا بالدفعة الافتتاحية بتمريرة تسجيل من 17 ياردة إلى النهاية الضيقة داوسون نوكس ليتقدم 7-0 في الربع الأول.

تقدم فريق Bills بنتيجة 21-0 في تمريرة Trubisky TD من 2 ياردة إلى Ray Davis في الربع الثاني وهذا هو المكان الذي وقف فيه في النصف.

في أول استحواذ لبافالو في الشوط الثاني، حققوا النتيجة 29-0 بتمريرة Trubisky TD من 2 ياردة إلى غابي ديفيس متبوعة بتحويل من نقطتين لأن لاعب الركل بافلو مات براتر كان خارجًا بسبب إصابة في ساقه.

عندما جعل Bills النتيجة 35-0 في تمريرة Trubisky الرابعة من TD للعبة، كانت هذه تمريرة 50 ياردة إلى Ty Johnson مع بقاء 12:05 في اللعبة، تسللت Jets أقرب إلى تحطيم رقمين قياسيين رهيبين في الامتياز.

مع دخول يوم الأحد، كان أكبر عدد من النقاط التي سمح بها فريق Jets في موسم واحد هو 504 في عام 2021. وكان أسوأ فارق في النقاط في تاريخ الفريق هو 214 في عامي 1976 و2020.

حققت نتيجة جونسون الثانية 503 نقاط مسموح بها، بفارق نقطة واحدة عن الرقم القياسي، وفارق نقطة قدره 211، بفارق ثلاث نقاط عن الرقم القياسي.

تجنبت Jets الإحراج المتمثل في تحطيم هذين الرقمين القياسيين عندما تواصل Cook مع الظهير Andrew Beck على مسافة 3 ياردات TD لتجنب الإغلاق مع بقاء 7:33 في اللعبة.

كان العنصر الأكثر إثارة للاشمئزاز في هذه الخسارة هو حقيقة أن الطائرات كانت غير قادرة على المنافسة للأسبوع الخامس على التوالي. كان هذا كل ما طلبه مدربهم آرون جلين من فريقه الأسبوع الماضي هو المنافسة.

من الصعب مشاهدة هذا الفريق يلعب دون الشعور بالأسف على المنظمة بأكملها. إنه أمر مثير للشفقة.

دخل فريق Jets المباراة بعد أن تفوق عليهم بنتيجة 153-46 في مبارياتهم الأربع السابقة. كان هذا الفارق البالغ 107 نقطة هو الأسوأ من قبل فريق في أي شهر ديسمبر في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.

وفي يوم الأحد، أصبح الأمر أسوأ حيث أصبحوا أول فريق في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي يخسر خمس مباريات متتالية بفارق 23 نقطة أو أكثر.

لا أحد يعرف أين سينتهي هذا، لكن من المؤكد أن الاختيار رقم 2 في مسودة 2026 وحده لن ينقذ هذا الامتياز المتعثر.