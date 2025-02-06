تنتهي بالحرارة الدراما جيمي بتلر مع تجارة المحاربين

يبدو أن قصة Heat-Jimmy Butler قد وصلت إلى الفصل الأخير.

تختتم ميامي في تجارة لإرسال بتلر إلى ووريورز في مقابل أندرو ويغينز ، ودينيس شرودر ، وكايل أندرسون ، واختيار مسودة من الجولة الأولى ، حسبما ذكرت شركة ESPN’s Shams Charania لأول مرة.

وأضافت تشارانيا أن ليندي ووترز الثالث من ووريورز وجوش ريتشاردسون من هيت يتجهان إلى المكابس في المبادلة.

وافق بتلر على تمديد جديد لمدة عامين ، 121 مليون دولار مع غولدن ستايت حتى 2026-27 ، لكل ESPN.

أوضح بتلر ، الذي تم تعليقه عدة مرات بسبب الحرارة هذا الموسم ، في أوائل يناير أنه من المحتمل ألا يجد “الفرح” يلعب في ميامي.

الآن ، ستحصل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا على هذه الفرصة للعثور عليها في مكان آخر بجوار Steph Curry.

هذه قصة نامية