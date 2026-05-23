تنحى جانبًا، غمر الألوان: لقد استدعى موقع Yelp الاتجاه الأكبر التالي للألوان

يبدو أن السنوات القليلة الماضية كانت غارقة في اللون. لقد انتهى الناس من منازلهم ذات اللون الرمادي والبيج بالكامل، وأرادوا بدلاً من ذلك إضفاء ألوان جريئة على كل شبر منها. كإجابة على ذلك، اجتاح المشهد اتجاه غمر الألوان. كل شيء – من السقف إلى الجدران، وألواح القاعدة، والزخارف – يشترك في نفس اللون، مما يجعلك شرنقًا عندما تدخل إلى الفضاء. حتى أن البعض أخذوا خطوة أبعد وقاموا بمطابقة ستائرهم وسجادهم وأريكتهم مع اللون المحدد، مما أعطى التباين فقط من خلال تشطيبات الطلاء وأنسجة النسيج التي اختاروها. ومع ذلك، فإن غمر الألوان موجود على الساحة منذ عام 2023، لذلك بعد ثلاث سنوات، بدأ الشعور بالتعب قليلاً. إذن ما هو الاتجاه الكبير التالي الذي سيحل محله؟ وفقًا لموقع Yelp، فإن الإجابة هي “تعظيم اللون”.
أجرت شركة Yelp تقرير اتجاهات المنزل الصيفي لعام 2026، حيث استفادت من رؤى فريق تحليل البيانات وخبراء الاتجاهات والمصممة Hema Persad للتنبؤ بأكبر الاتجاهات لهذا الموسم. ووفقا لهذا التقرير، فإن الناس يأخذون خطوة أخرى إلى الأمام في غمر الألوان ويتبنون مجموعة واسعة من الأشكال. بدلاً من وجود لون واحد أحادي اللون يحيط بالغرفة بأكملها، يقوم نظام الحد الأقصى للألوان بسحب الألوان من العناصر الموجودة في المساحة (مثل الأثاث والديكور) ويستخدم تلك الأشكال لتغطية الجدران والسقف والديكور. ولا يقتصر الأمر على الطلاء فحسب، بل يمكنك إضافة ورق حائط إلى المزيج أيضًا.
ما هو اللون ماكسينغ، وكيفية سحبه
أدركت شركة Yelp لأول مرة أن تعظيم الألوان قد بدأ في الاتجاه عند تحليل طلبات عرض الأسعار الخاصة بها. ولاحظت أن طلبات طلاء الغرفة بأكملها ارتفعت بنسبة 72%. علاوة على ذلك، ارتفعت عمليات البحث عن دهانات الأسقف على وجه التحديد بنسبة مذهلة بلغت 16,884%، وارتفعت عمليات البحث عن دهانات الأبواب والديكورات أو مواد الطلاء بنسبة كبيرة بلغت 187,073%. بالنسبة إلى Yelp، يشير هذا إلى الحاجة الواضحة لمزيد من الألوان والأشكال المحدثة.
إذا كنت ترغب في مواكبة هذا الاتجاه ولكنك غير متأكد من كيفية مزج الألوان الأكثر تشبعًا ومطابقتها، فإن المصممة هيما بيرساد لديها الكثير من النصائح حول كيفية تحقيق اتجاه تعظيم الألوان. شاركت مع موقع Yelp أنه عند اتخاذ قرار بشأن ألوان الأبواب، يجب عليك التركيز على اللمسات الموجودة بالفعل في ديكور الغرفة، مثل السجاد المزخرف أو الستائر أو القطع الفنية. كما تنصح المصممين بالاهتمام بهندسة منازلهم عند سحب تلك الظلال. سوف ترغب في إبقاء كل شيء متماشيًا مع طراز منزلك حتى يبدو متماسكًا. وأوصى بيرساد أيضًا بدمج ورق حائط بنفس الألوان في المزيج، مشيرًا إلى أنه سيكون رائعًا بشكل خاص على السقف. (ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل إضافة ورق الحائط إلى السقف الخاص بك.)
كيفية إنشاء لوحة ألوان متماسكة
في حين أن سحب الألوان من الديكور الموجود يعد نصيحة رائعة، إلا أنه قد يكون من الصعب معرفة كيفية إنشاء لوحة متماسكة. أولاً، يجب عليك اختيار ثلاثة ألوان مختلفة فقط حتى لا تبدو الأمور فوضوية للغاية. وعند ترتيب تلك الألوان، فمن الأفضل اتباع القاعدة الخالدة 60-30-10. بمعنى آخر، تأكد من أن اللون الأساسي سيشغل 60% من الغرفة. يجب أن يكون اللون المكمل الثانوي منقوعًا بنسبة 30%، ومن الأفضل الاحتفاظ باللون المميز في 10% فقط من المساحة.
لمساعدتك على تصور لوحة الألوان الخاصة بك قبل البدء في اختيار الدهانات، استخدم مولد لوحة الألوان مثل Coolors لرؤية الظلال التي اخترتها بجانب بعضها البعض. يمكن أن يكون هذا بمثابة الضوء الإرشادي عند اختيار ألوان الطلاء. بعد ذلك، لمعرفة كيف ستبدو ظلال طلاء معينة في غرفتك الخاصة، استخدم تطبيقات مثل Benjamin Moore Personal Color Viewer أو ColorSnap Visualizer من Sherwin-Williams حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن المظهر النهائي دون الحاجة إلى شراء عينات طلاء باهظة الثمن.