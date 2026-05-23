تنحى جانبًا، غمر الألوان: لقد استدعى موقع Yelp الاتجاه الأكبر التالي للألوان

يبدو أن السنوات القليلة الماضية كانت غارقة في اللون. لقد انتهى الناس من منازلهم ذات اللون الرمادي والبيج بالكامل، وأرادوا بدلاً من ذلك إضفاء ألوان جريئة على كل شبر منها. كإجابة على ذلك، اجتاح المشهد اتجاه غمر الألوان. كل شيء – من السقف إلى الجدران، وألواح القاعدة، والزخارف – يشترك في نفس اللون، مما يجعلك شرنقًا عندما تدخل إلى الفضاء. حتى أن البعض أخذوا خطوة أبعد وقاموا بمطابقة ستائرهم وسجادهم وأريكتهم مع اللون المحدد، مما أعطى التباين فقط من خلال تشطيبات الطلاء وأنسجة النسيج التي اختاروها. ومع ذلك، فإن غمر الألوان موجود على الساحة منذ عام 2023، لذلك بعد ثلاث سنوات، بدأ الشعور بالتعب قليلاً. إذن ما هو الاتجاه الكبير التالي الذي سيحل محله؟ وفقًا لموقع Yelp، فإن الإجابة هي “تعظيم اللون”.

أجرت شركة Yelp تقرير اتجاهات المنزل الصيفي لعام 2026، حيث استفادت من رؤى فريق تحليل البيانات وخبراء الاتجاهات والمصممة Hema Persad للتنبؤ بأكبر الاتجاهات لهذا الموسم. ووفقا لهذا التقرير، فإن الناس يأخذون خطوة أخرى إلى الأمام في غمر الألوان ويتبنون مجموعة واسعة من الأشكال. بدلاً من وجود لون واحد أحادي اللون يحيط بالغرفة بأكملها، يقوم نظام الحد الأقصى للألوان بسحب الألوان من العناصر الموجودة في المساحة (مثل الأثاث والديكور) ويستخدم تلك الأشكال لتغطية الجدران والسقف والديكور. ولا يقتصر الأمر على الطلاء فحسب، بل يمكنك إضافة ورق حائط إلى المزيج أيضًا.