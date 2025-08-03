تندلع سابرينا أيونيسكو مقابل 36 نقطة في الوقت الذي تتخبط فيه ليبرتي بأربع مباريات

UNCASVILLE ، كون – سابرينا أيونيسكو كان لديها ما يكفي.

إذا كانت الحرية ستنهي سلسلة خسارة المباريات الأربع-وهي أطول فترة في الفريق منذ عام 2022-فقد عرفت أنها كانت تفعل شيئًا ما.

لذلك منذ بداية مباراة الأحد في ولاية كونيتيكت ، ذهب Ionescu النووي.

وسجلت 16 نقطة من 36 نقطة في الربع الأول للمساعدة في رفع الحرية إلى الفوز 87-78 وخرج من هذا الفانك.

بدأت هتافات MVP-التي يقودها أكثر من 200 من حاملي التذاكر في موسم Liberty الذين انطلق فريقه في اللعبة-في الخروج إلى Ionescu أثناء صعودها إلى خط الرمي الحرة في الشوط الثاني.

أطلقت إيونسكو 14 مقابل 22 من الميدان وانتهت فقط بخجل من مطابقة مسيرتها العالية.

كما سجلت أول مزدوج مزدوج لهذا الموسم ، مضيفة 11 كرة مرتدة.

كما سجلت مساعدتها المهنية الأولى في الربع الثاني – واحدة من الأربعة في المباراة – عندما أطعمت ربيكا غاردنر لقطع رمية الكرة.

Ionescu هو ثالث أسرع لاعب WNBA الذي يصل إلى معلم الوظيفي ، ويقوم بذلك في 170 مباراة.

فقط Ticha Penicheiro (134 لعبة) وتيريزا Weatherspoon (159) قد تحطمت 1000 تمريرة حاسمة.

كان أيونسكو بعض المساعدة ، بالطبع.

حصلت نيويورك ، التي كانت مليئة بالإصابات ، على مصعد من إيما ميسون في ظهورها لأول مرة في الحرية.

أنهى نجمة بلجيكا ، التي قضت معظم الشوط الأول استقرت ، برصيد 11 نقطة ، واثنتان من كرات مرتدة وثلاث تمريرات في أول مباراة لها في WNBA منذ عام 2022.

وأضاف جونويل جونز 21 نقطة وتسع كرات مرتدة.

كان يوم الأحد عرضًا أفضل بكثير للحرية من الوحشية التي تكشفت يوم الجمعة.

ارتكبت نيويورك 23 مبيعات في الموسم ، وكانت غارقة في بدنية Sun المزعجة ، حيث تفوقت كونيتيكت على فوز خمسة فوز على الأبطال المدافعين بـ 16 نقطة.

ستقوم The Travel-Asport Liberty (18-10) بإيقاف هذا الجدول الوحشي من الجدول ، عندما يلعبون ست مباريات في 10 أيام ، يوم الثلاثاء ضد الأجنحة في بروكلين.