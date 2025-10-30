تنشر صديقة Trey Yesavage رسالة عاطفية عن بطولة العالم بعد بطولات Blue Jays

كان لدى تري يسافاج صديقته تايلور فريك وهي تبكي بسبب أدائه التاريخي في المباراة الخامسة من فوز بلو جايز 6-1 على دودجرز يوم الأربعاء، مما جعل تورونتو على بعد فوز واحد من لقب بطولة العالم.

اللاعب الصاعد البالغ من العمر 22 عامًا – والذي ظهر لأول مرة في MLB في سبتمبر – هو أول لاعب على الإطلاق يسجل 12 ضربة ولا يمشي في بطولة العالم.

في قصتها على Instagram، أعادت فريك نشر هذا العمل الفذ وكتبت: “مازلت أبكي”.

وأضافت: “أفضل يوم على الإطلاق!!!

تخرج فريك، البالغ من العمر 23 عامًا، من ولاية كارولينا الشرقية في شهر مايو، والتقى الزوجان هناك. لقد أعلنوا لأول مرة عن علاقتهم في ديسمبر 2023.

ضرب Yesavage 12 ضاربًا في سبع جولات في ملعب Dodger ليمنح تورونتو التقدم 3-2.

لقد سجل 23 تأرجحًا وإخفاقًا، وهو أكبر عدد يقوم به الرامي في إحدى مباريات بطولة العالم منذ بدء تتبع الملعب (2008).

قال يسافاج: “أثناء سيري من ساحة اللعب إلى المخبأ، أخذت لحظة لألقي نظرة حول الملعب وشاهدت كل المشجعين”. “كنت أتمنى أن أرسلهم إلى المنزل منزعجين.”

هذا هو بالضبط ما فعله حيث استعاد فريق بلو جايز الزخم في بطولة العالم بانتصارات متتالية بعد خسارة المباراة 3 الكلاسيكية المكونة من 18 شوطًا يوم الاثنين.

Yesavage، الذي كان الاختيار رقم 20 في مسودة العام الماضي، شارك بشكل فعال في اللعبة الأولى من السلسلة أيضًا، مما سمح بجريتين على مدى أربع أدوار.

<br />

مع 39 ضربة في هذا الموسم حتى الآن، بما في ذلك أداء ALDS المهيمن ضد يانكيز، فإن Yesavage لديه أكبر عدد من الضربات من قبل لاعب مبتدئ في فترة ما بعد الموسم على الإطلاق، متجاوزًا مايكل واشا في عام 2013.

تنتقل المباراة السادسة من بطولة العالم بين حامل اللقب دودجرز وبلو جايز إلى تورنتو يوم الجمعة في مركز روجرز.