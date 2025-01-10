تنشر MLS عن طريق الخطأ قصة كاذبة حول انتقال كيوجو فوروهاشي

اضطر الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى الاعتذار بعد أن نشر موقعه على الإنترنت اسم اللاعب الذي زعم خطأً أنه انضم إلى أتلانتا يونايتد.

أشارت قصة نُشرت يوم الأربعاء إلى أن مهاجم سيلتيك كيوجو فوروهاشي سيأتي إلى الولايات المتحدة للعب مع أتلانتا، على الرغم من إزالته في النهاية من موقع الدوري على الإنترنت.

وحاولت رابطة الدوري الأمريكي، في بيان لها، الخميس، إجراء تعديلات مع “الأطراف المتأثرة”.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي في بيان: “نشر الموقع الإلكتروني للدوري الأمريكي لكرة القدم عن طريق الخطأ مقالا يذكر اسم اللاعب الخطأ على أنه وقع مع أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم”. “تمت إزالة المقال وتصحيحه على الفور. تقدم MLS اعتذاراتها الصادقة للأطراف المتضررة.

في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن أتلانتا يونايتد قدم عرضًا بقيمة 12 مليون دولار لضم فوروهاشي البالغ من العمر 29 عامًا.

نشأ بعض الارتباك من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل نادي MLS، وفقًا لـ ESPN، حيث أثار أخبارًا عن توقيع لاعب يضم لاعبًا من اليابان.

اتضح أن أخبار اللاعب كانت إضافة مهاجم ساجان توسو كايمان توغاشي.

من قبيل الصدفة، استأجرت أتلانتا مدرب سلتيك السابق ومدرب نيويورك سيتي روني ديلا في ديسمبر.

كان فوروهاشي يلعب مع سيلتيك يوم الأربعاء، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني من فوز سلتيك 2-0 على دندي يونايتد.

فوروهاشي لديه 10 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم في جميع المسابقات.

يفصلنا ما يزيد قليلاً عن شهر عن بداية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث من المقرر أن يفتتح أتلانتا مشواره في عام 2025 على أرضه ضد مونتريال.