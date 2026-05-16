تنطلق ناتالي ديكر من ناسكار في صخب جامح ومليء بالألفاظ البذيئة

ربما تود ناتالي ديكر أن تنسى سباق يوم الجمعة في دوفر بولاية ديلاوير.

أثناء التنافس في NASCAR’s ECOSAVE 200 في سلسلة Craftsman Truck يوم الجمعة، أنهى ديكر 81 لفة قبل أن ينسحب من المنافسة.

في التواصل مع فريقها، الذي أرادها أن تأتي إلى طريق الحفرة للحصول على ركلة جزاء تمريرية، اعترفت ديكر بأنها لا “تريد الاستمرار في القيام بذلك”.

قال ديكر، الذي تلقى عقوبات سابقة في السباق، بما في ذلك انتهاك في البداية: “يا رفاق، أنا أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تماسكي، لكنني لا أريد الاستمرار في القيام بذلك”.

بمجرد أن أخبرها فريق اللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا أنها إذا لم ترغب في مواصلة المنافسة، فيجب عليها المشاركة، استخدمت ديكر المزيد من الشتائم للتعبير عن أنها كانت تحاول الحفاظ على رباطة جأشها.

قال ديكر: “هناك الكثير من الأشياء الغريبة التي يمكنني أن أقولها الآن، وأنا أحاول فقط أن أجمعها معًا، حول مخرج المسلسل”.

عندما قال فريقها إنه قد يكون من المفيد إحضار الشاحنة إلى المرآب، قالت إنها ستشعر وكأنها “فشل ذريع” إذا فعلت ذلك قبل أن تقول إنها من المحتمل أن تواجه التعليق وشعرت أنها انتهت من المنافسة مرة أخرى في سلسلة الشاحنات.

قالت ديكر: “هذه السلسلة سيئة للغاية”، مضيفة أنها أرادت التنافس بشكل صارم في سلسلة O’Reilly Auto Parts وأنها كانت قلقة بشأن مواجهة انتقادات لاذعة عبر الإنترنت.

أنهت السباق رسميًا في المركز 34، بعد أسبوع واحد من وصولها إلى المركز 36 في واتكينز جلين.

وعادت ديكر، التي أنجبت ابنها ليفي في فبراير 2025، إلى ناسكار في أغسطس الماضي في سلسلة أورايلي بعد أكثر من عام من الراحة.

صنعت ديكر التاريخ سابقًا في سلسلة الشاحنات، حيث احتلت المركز الخامس في دايتونا عام 2020، وهو أعلى مركز تحققه سائقة على الإطلاق في الحلبة.

في أعقاب DNF يوم الجمعة، انتقلت ديكر إلى Instagram لتنشر أنها ستواصل القتال هناك في مسار السباق.

وكتبت في تعليق على منشورها: “لن أكذب، فأنا أشعر بخيبة أمل كبيرة في نفسي لأنه بعد كل تلك العقوبات، لم أتعاف عقليًا أبدًا”. “أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الكراهية في آخر سباق لي في عطلات نهاية الأسبوع ولا شيء يمكن قوله أسوأ من مدى صعوبة الأمر على نفسي الآن. لكنني سأدفع نفسي للتغلب على هذا الأمر والتحكم في ما يمكنني التحكم فيه للمضي قدمًا والذهاب إلى سباقي التالي بابتسامة على وجهي وحماس بداخلي لمواصلة القيام بما أحبه. “