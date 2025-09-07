تنظر خطة Travis Hunter’s Week 1 Jaguars

قرر Jaguars كيف يخططون لاستخدام Travis Hunter – على الأقل للأسبوع الأول.

تعتزم جاكسونفيل استخدام هانتر باعتباره “مستقبلًا واسعًا وركن الظرفية” لمباراة يوم الأحد ضد الفهود ، حسبما ذكرت ESPN يوم السبت.

لم يتم وضع هذه الخطة لـ Hunter-التي كانت مثابرة لكونها لاعبًا ثنائي الاتجاه في اتحاد كرة القدم الأميركي-في الحجر لبقية الموسم ، حيث يخطط Jaguars لخلط كيفية استخدام الصاعد على مدار العام ، Per ESPN.

وقال ليام كوين ، مدرب جاكوار ، للصحفيين يوم الجمعة: “سيتعين علينا معرفة ذلك”. “سيتعين علينا جميعًا أن نكون مرنين. سنتوصل إلى هذه الخطة على مدار الـ 24 ساعة القادمة من حيث الشروط ، حسناً ، ما هي الأرقام الدقيقة التي نريد أن نضربها على كلا الجانبين أو الاستخدام؟”

قرر Jaguars استخدام Hunter على أساس أسبوع إلى أسبوع حتى الآن في محاولة للحفاظ على خصومهم التخمين.

عانى هانتر ، الذي اختاره جاكسونفيل مع الاختيار العام رقم 2 في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 ، من بعض النكسات البسيطة في فترة ما قبل الموسم ، حيث فقد الفائز بجائزة Heisman Trophy الحاكمة في لعبة Jaguars الثانية قبل الموسم وأربعة ممارسات معسكر التدريب بسبب إصابة في الجسم العلوي.

“لقد فاته بعض الوقت ، وهذا شيء نحتاجه فقط للتأكد من أننا على دراية بمدربهم ومشاركتهم كمدربين للتأكد من أنه إذا فقد القليل أو لا يعرف ما يفعله في بعض الأشياء ، حسناً ، رجل ، ربما نحتاج إلى أن نعيده قليلاً ونحصل على راحة هنا ربما من أجل المجلس الأعلى للتعليم”.

<br />

وأضاف: “مهما كان الأمر ، يجب أن نكون مرنين ، لكنني اعتقدت أنه قام بعمل رائع حقًا في تكريس نفسه للخطة على جانبي الكرة خلال الأيام القليلة الماضية وكان يطير جيدًا اليوم”.

صرح هانتر في مناسبات عديدة أنه يريد الاستمرار في أن يكون لاعبًا ثنائي الاتجاه في اتحاد كرة القدم الأميركي.

قبل فترة وجيزة من المسودة ، قال هانتر إنه يفضل ترك كرة القدم قبل التركيز على جهاز استقبال واسع أو الركن.

وقال هانتر لـ CBS Sports في أبريل: “إنها لا تلعب كرة القدم مرة أخرى”. “لأنني كنت أفعل ذلك طوال حياتي ، وأنا أحب أن أكون في ملعب كرة القدم. أشعر أنني أستطيع أن أسيطر على كل جانب من جوانب الكرة ، لذلك أستمتع حقًا بذلك.”